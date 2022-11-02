День народного единства в Самаре 4 ноября 2022 года: полная программа мероприятий

В День народного единства 4 ноября 2022 года самарцев ждет насыщенная развлекательная программа
Фото: Архив "КП"
4 ноября 2022 года в Самаре, как и по всей стране, будут отмечать День народного единства. Жителей города ожидают спортивные, культурные, просветительские и религиозные мероприятия. Но акцент все же на культуру, поскольку в грядущие выходные пройдет всероссийская акция «Ночь искусств».
СПОРТ
Полумарафон «В беге мы едины!»
Когда: 4 ноября, 08.30
Где: Самарская набережная возле бассейна ЦСК ВВС
VI легкоатлетический забег «В беге мы едины!», по сообщению городской администрации, соберёт около 1,5 тыс. профессионалов и любителей бега. Запланированы забеги на различные дистанции, самая длинная из которых - 21,1 км. На набережной также пройдут соревнования по северной ходьбе.
ВЫСТАВКИ
Выставка и концерт #МЫВМЕСТЕ
Когда: 4 ноября
Где: Дворец спорта им. Высоцкого
Тематическая выставка #МЫВМЕСТЕ позволит окунуться в культурное многообразие, историческое и национальное единство людей, проживающих в нашем регионе и стране. Ее участниками станут семьи военных и мобилизованных граждан, жители ЛНР и ДНР, проживающие на Самарской земле, а также волонтеры, общественные деятели и другие. Для них подготовлена интерактивная и концертная программа «Мы вместе» Всероссийского фестиваля «Душа баяна».
Вход свободный.
Выставка «Реклама Ар-нуво»
Когда: 4 ноября, 18.00
Где: Музей Модерна
Музей Модерна приглашает на экскурсию в рамках постоянной экспозиции музея и на просмотр выставки «Реклама Ар-нуво». Можно также посетить выставку «Темный модерн» и послушать чтение стихов поэтов Серебряного века.
Вход 150-250 рублей.
«Карусель советского прошлого»
Когда: 4 ноября, 16.00 и18.00
Где: Дом-музей им. Ленина
Дом-музей им. Ленина в День народного единства приглашает на интерактивное путешествие по выставке детской игрушки «Карусель советского детства».
Вход 150-200 рублей.
АКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ
Квест-прогулка по Фабрике-кухне
Когда: 2-6 ноября, 21.00
Где: Ново-Садовая, 149
Квест-прогулка будет проходить пять вечеров подряд в рамках Ночи искусств. Участники будут бродить с фонариками по еще пустому зданию будущей самарской Третьяковки, выполнять необычные задания, искать подсказки и указатели, чтобы ответить на вопрос «А что же такое искусство?» Однако уже сейчас все места на игру забронированы, запись идет только в резерв.
Большой этнографический диктант
Когда: 3-8 ноября
Где: www.miretno.ru
Ко Дню народного единства также приурочили просветительскую акцию «Большой этнографический диктант». Офлайн в Самаре он пройдет 3 ноября на нескольких площадках, среди которых Дом дружбы народов, Софийский собор, Самарская историческая мечеть и другие. А онлайн диктант можно будет написать с 3 по 8 ноября. Подробнее смотрите на портале www.miretno.ru. Участие бесплатное.
Мастер-классы по изготовлению кукол и спектакль «Жадный барин»
Когда: 4 ноября, 18.00
Где: музей им. Алабина
В музее им. Алабина запланирована обширная культурная программа. Самарцы смогут посетить тематические зоны, посвященные обычаям народов России, мастер-классы по изготовлению народных орнаментов и кукол, просветительский лекторий и чтение народных сказаний. Для детей – экскурсии по постоянной экспозиции «Корни сказок», мастер-классы от археологов, спектакль «Жадный барин».
Вход 100 рублей.
ФИЛЬМЫ И СПЕКТАКЛИ
Фильм-концерт «Фронтовая бригада»
Когда: 4 ноября, 11.30
Где: ЦРК «Художественный»
В День народного единства в старейшем кинотеатре Самары запланировано небольшое праздничное мероприятие, в рамках которого покажут музыкальный фильм-концерт «Фронтовая бригада».
Вход свободный.
«Сибириада» в Историческом парке
Когда: 4 ноября, 18.00
Где: Исторический парк «Россия – моя история» (ТРЦ «Гудок»)
Кинопоказ картины «Сибириада» пройдет в рамках фестиваля «Ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского к 85-летию режиссера».
Вход свободный.
«Князь Игорь»
Когда: 4 ноября, 15.00
Где: Самарский академический театр оперы и балета
Знаменитая опера Александра Бородина расскажет о неудачном походе новгород-северского князя Игоря против половцев в 1185 году.
Билеты от 300 рублей.
«Полет над гнездом кукушки»
Когда: 4 ноября, 18.30
Где: Самарский драматический театр им. Горького
Самарская драмка приглашает театралов на легендарный спектакль «Полёт над гнездом кукушки» (16+) по пьесе Дейла Вассермана в постановке Валерия Гришко.
Билеты от 200 рублей.
ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери
Когда: 4 ноября, сбор в 09.00
Где: Ленинская, 75А, Покровский кафедральный собор
Верующие пройдут по улицам Самары с иконой Божией Матери «Взыскание погибших». Религиозное мероприятие неслучайно проводится в День народного единства. Казанской Божией Матери молились воины народного ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, когда освобождали Москву от польских интервентов. Колонна пройдет от Покровского собора до часовни на Речном вокзале.
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