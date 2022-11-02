День народного единства в Самаре 4 ноября 2022 года: полная программа мероприятий

В День народного единства 4 ноября 2022 года самарцев ждет насыщенная развлекательная программа Фото: Архив "КП"

4 ноября 2022 года в Самаре, как и по всей стране, будут отмечать День народного единства. Жителей города ожидают спортивные, культурные, просветительские и религиозные мероприятия. Но акцент все же на культуру, поскольку в грядущие выходные пройдет всероссийская акция «Ночь искусств».

СПОРТ

Полумарафон «В беге мы едины!»

Когда: 4 ноября, 08.30

Где: Самарская набережная возле бассейна ЦСК ВВС

VI легкоатлетический забег «В беге мы едины!», по сообщению городской администрации, соберёт около 1,5 тыс. профессионалов и любителей бега. Запланированы забеги на различные дистанции, самая длинная из которых - 21,1 км. На набережной также пройдут соревнования по северной ходьбе.

ВЫСТАВКИ

Выставка и концерт #МЫВМЕСТЕ

Когда: 4 ноября

Где: Дворец спорта им. Высоцкого

Тематическая выставка #МЫВМЕСТЕ позволит окунуться в культурное многообразие, историческое и национальное единство людей, проживающих в нашем регионе и стране. Ее участниками станут семьи военных и мобилизованных граждан, жители ЛНР и ДНР, проживающие на Самарской земле, а также волонтеры, общественные деятели и другие. Для них подготовлена интерактивная и концертная программа «Мы вместе» Всероссийского фестиваля «Душа баяна».

Вход свободный.

Выставка «Реклама Ар-нуво»

Когда: 4 ноября, 18.00

Где: Музей Модерна

Музей Модерна приглашает на экскурсию в рамках постоянной экспозиции музея и на просмотр выставки «Реклама Ар-нуво». Можно также посетить выставку «Темный модерн» и послушать чтение стихов поэтов Серебряного века.

Вход 150-250 рублей.

«Карусель советского прошлого»

Когда: 4 ноября, 16.00 и18.00

Где: Дом-музей им. Ленина

Дом-музей им. Ленина в День народного единства приглашает на интерактивное путешествие по выставке детской игрушки «Карусель советского детства».

Вход 150-200 рублей.

АКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ

Квест-прогулка по Фабрике-кухне

Когда: 2-6 ноября, 21.00

Где: Ново-Садовая, 149

Квест-прогулка будет проходить пять вечеров подряд в рамках Ночи искусств. Участники будут бродить с фонариками по еще пустому зданию будущей самарской Третьяковки, выполнять необычные задания, искать подсказки и указатели, чтобы ответить на вопрос «А что же такое искусство?» Однако уже сейчас все места на игру забронированы, запись идет только в резерв.

Большой этнографический диктант

Когда: 3-8 ноября

Где: www.miretno.ru

Ко Дню народного единства также приурочили просветительскую акцию «Большой этнографический диктант». Офлайн в Самаре он пройдет 3 ноября на нескольких площадках, среди которых Дом дружбы народов, Софийский собор, Самарская историческая мечеть и другие. А онлайн диктант можно будет написать с 3 по 8 ноября. Подробнее смотрите на портале www.miretno.ru. Участие бесплатное.

Мастер-классы по изготовлению кукол и спектакль «Жадный барин»

Когда: 4 ноября, 18.00

Где: музей им. Алабина

В музее им. Алабина запланирована обширная культурная программа. Самарцы смогут посетить тематические зоны, посвященные обычаям народов России, мастер-классы по изготовлению народных орнаментов и кукол, просветительский лекторий и чтение народных сказаний. Для детей – экскурсии по постоянной экспозиции «Корни сказок», мастер-классы от археологов, спектакль «Жадный барин».

Вход 100 рублей.

ФИЛЬМЫ И СПЕКТАКЛИ

Фильм-концерт «Фронтовая бригада»

Когда: 4 ноября, 11.30

Где: ЦРК «Художественный»

В День народного единства в старейшем кинотеатре Самары запланировано небольшое праздничное мероприятие, в рамках которого покажут музыкальный фильм-концерт «Фронтовая бригада».

Вход свободный.

«Сибириада» в Историческом парке

Когда: 4 ноября, 18.00

Где: Исторический парк «Россия – моя история» (ТРЦ «Гудок»)

Кинопоказ картины «Сибириада» пройдет в рамках фестиваля «Ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского к 85-летию режиссера».

Вход свободный.

«Князь Игорь»

Когда: 4 ноября, 15.00

Где: Самарский академический театр оперы и балета

Знаменитая опера Александра Бородина расскажет о неудачном походе новгород-северского князя Игоря против половцев в 1185 году.

Билеты от 300 рублей.

«Полет над гнездом кукушки»

Когда: 4 ноября, 18.30

Где: Самарский драматический театр им. Горького

Самарская драмка приглашает театралов на легендарный спектакль «Полёт над гнездом кукушки» (16+) по пьесе Дейла Вассермана в постановке Валерия Гришко.

Билеты от 200 рублей.

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери

Когда: 4 ноября, сбор в 09.00

Где: Ленинская, 75А, Покровский кафедральный собор

Верующие пройдут по улицам Самары с иконой Божией Матери «Взыскание погибших». Религиозное мероприятие неслучайно проводится в День народного единства. Казанской Божией Матери молились воины народного ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, когда освобождали Москву от польских интервентов. Колонна пройдет от Покровского собора до часовни на Речном вокзале.

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