В Самаре мужчина в балаклаве и с пистолетом напал на парня с плохой репутацией

Шокирующее видео появилось в самарских пабликах. Фото: chp_samara Фото: принтскрин видео.

На днях в социальных сетях появилась видеозапись с домофона, установленного в одном из подъездов на улице Ташкентской, 125 в Самаре. На опубликованных кадрах молодой парень с испуганным видом пытается открыть входную дверь, но его догоняет мужчина в балаклаве и с пистолетом в руках. Судя по диалогу, нападавший что-то хотел забрать у парня. «КП-Самара» выяснила подробности жуткой видеозаписи.

«Что ты делаешь?»

Судя по опубликованному видео с камеры домофона, ЧП произошло около 7 часов вечера 2 февраля 2023 года в первом подъезде на Ташкентской, 125. Испуганный парень подбегает к домофону и судорожно пытается набрать код, но в этот момент к его спине неизвестный мужчина в балаклаве приставляет предмет, похожий на пистолет.

- Ты что делаешь? Ты что творишь? – кричит молодой человек, закрывая руками голову и пытаясь отбиться от нападавшего ногами.

Никто не пытается его остановить

Парень в маске не опускает оружие и грубым тоном приказывает лечь на пол. Все действие возле подъезда длится около минуты, а в это время издалека за этим наблюдают несколько человек, среди которых есть женщины. В комментариях самарцы обратили на это внимание, ведь никто из очевидцев не пытается остановить парня с пистолетом и никто даже не вызывает полицию.

- Такое ощущение, что это постановочное видео. Неужели можно так спокойно стоять и смотреть, как на парнишку направляют пистолет, - удивлены самарцы.

Дело в наркотиках?

На записи четко слышно, как мужчина с оружием просит что-то отдать. Парень кричит, что не может сделать это прямо сейчас, нужно зайти в подъезд. Через несколько секунд нападавший опускает оружие и требует открыть дверь. Испуганный молодой человек выполняет приказ, и они вместе скрываются внутри подъезда. После этого видео обрывается, неизвестно, что случилось между мужчинами уже вне камер видеонаблюдения.

По словам жильцов дома, «сначала парня били на улице девушки и мужчины и требовали что-то отдать», но тот «притворился мертвым, за что они стали еще сильнее его бить». Самарцы предположили, что парень в маске мог требовать у паренька дозу запрещенных веществ.

- Я знаю этого парнишку, на которого напали. Он живет здесь, часто вижу его пьяным. Он выходит покурить, - рассказывает молодого человека.

Редакция «КП-Самара» направила запрос в ГУ МВД по Самарской области с просьбой прокомментировать данную видеозапись. Как только мы получим ответ от полиции, будет опубликовано продолжение загадочной истории нападения на Ташкентской.

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