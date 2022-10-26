Сохранить лес: в регионе прошла российская экологическая акция «Деревья-городам Т Плюс»

Многочисленные волонтеры принимали участие в акции с удовольствием Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области прошла акция «Деревья-городам Т Плюс», во время которой в четырех городах региона высадили свыше12 тысяч молодых деревьев. Саженцы обрели свой дом в Тольятти, Сызрани, Самаре и Красноармейском районе недалеко от Новокуйбышевска. Всего же по всей России в рамках акции волонтеры высадили 50 тысяч юных растений на 50 гектарах земли.

Деревья сажали разные. В основном сосны. Так, в Рачейском бору Сызранского района появилось 6100 новых жителей с иголками, в Ново-Буянском лесничестве недалеко от поселка Прибрежный сосновый бор увеличился на 2000 штук молодняка, а вот в поселке Чкаловский Кировского района на очищенном от мусорной свалки участке будут расти 230 дубов, осин, сосен и 50 рябин. Рядом с деревней Новая Красноармейского района красуются 4000 юных сосен.

Поддержать леса Самарской области решили теплоэнергетики в честь 20 летия компании.

Компания всегда уделяла большое внимание экологии. Почти все наши станции за 20 лет перешли на природный газ и теперь их воздействие на окружающую среду минимально. А в 2023 году и вовсе будет сведено к нулю. Забота о природе, то что объединяет всех нас. Поэтому в честь своего 20-летия компания проводит акцию - «Деревья – городам Т Плюс, - отметил генеральный директор «Т Плюс» Андрей Вагнер.

Новокуйбышевцы, сызранцы, самарцы и тольяттинцы отмечают, что рады помогать экологии родной области.

Я считаю, что это хорошая акция. Показывает народу, что действительно есть хорошие мероприятия, которые полезны именно для нас, для нашего города и, естественно, мы экологию этим улучшаем. Спасибо нашей организации и побольше таких мероприятий в городе, - делится своими впечатлениями специалист по охране труда Новокуйбышевских тепловых сетей Татьяна Офицерова.

Волонтеры пополняли лес новыми жителями под руководством лесников, которые подходили к каждому и помогали правильно высаживать молодые деревья.

Теплоэнергетики рассказывают, что продолжат марафон по лесовосстановлению.