В режиме онлайн: какие электронные сервисы для инвалидов внедряют в Самаре и как ими воспользоваться

В пресс-центре "КП-Самара" эксперты рассказали об электронных сервисах ФСС для инвалидов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В современном мире социальная поддержка имеет особое значение. Сегодня государству удается не только сохранять соцгарантии, но и внедрять для этого новые удобные сервисы, развивать новые проекты. В пресс-центре «Комсомольской правды – Самара» эксперты рассказали о новых цифровых сервисах для поддержки инвалидов в Самаре и о том, как ими воспользоваться.

Электронные сервисы ФСС очень актуальны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вся информация в одном месте

Активную работу по внедрению цифровых сервисов для людей с инвалидностью ведут в Фонде социального страхования (ФСС) РФ. Управляющий отделением Самарского регионального отделения ФСС РФ Елена Кривошеева отметила, что ведомство ведет серьезную работу по встраиванию клиентских интерфейсов в среду соцсетей и мессенджеров.

- Большой популярностью пользуются личные кабинеты на сайте ФСС, они востребованы как застрахованными работниками, так и их страхователями-работодателями, - отметила Елена Кривошеева. – Здесь можно самостоятельно уточнить информацию об услугах Фонда, о правилах расчета больничных листов и т.д. Кроме того, работник может авторизоваться и получить доступ к персональной информации, увидеть суммы и даты начислений пособий по временной нетрудоспособности, статус заявки на технические средства реабилитации, направления на санаторно-курортное лечение и т.д. Личные кабинеты уже адаптированы для различных устройств: домашних компьютеров, мобильных планшетов и смартфонов.

Также самарцы активно пользуются мобильным приложением «Социальный навигатор». Здесь можно рассчитать размер пособий и соцвыплат, получить информацию о соцуслугах, оставить обращение к сотрудникам ФСС, записаться на прием к определенному времени, чтобы не ждать в очереди. А еще - узнать адрес и режим работы ближайшего отделения ФСС, аптек, реабилитационных центров и других социально значимых объектов.

Мероприятие вызвало большой интерес Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Деньги перечисляют сразу продавцу

Одним из важнейших проектов последнего времени стал электронный сертификат на приобретение технических средств реабилитации (ТСР) для людей с инвалидностью. Потребность в таком сервисе назрела давно, а запустить его удалось в октябре 2021 года, в непростых условиях пандемии.

- Традиционно самарцы могли воспользоваться двумя вариантами обеспечения получить, например, коляску или другие средства технической реабилитации (ТСР). Во-первых, подать заявку в ФСС на получение самого ТСР – и в этом случае мы приобретали его с помощью процедуры госзакупки. Но из-за определенных законом сроков и процедур заключения госконтрактов процесс мог растянуться до 82 дней. Второй вариант – купить ТСР самостоятельно, и потом получить компенсацию. Но для этого нужно было сначала вложить свои деньги, а процесс получения компенсации занимал до 60 дней, - рассказал начальник отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации Самарского регионального отделения ФСС РФ Игорь Щербаков.

С 1 октября 2021 года в дополнение к этим вариантам стал действовать третий – получить электронный сертификат (ЭС) на необходимое ТСР, и с его помощью оплатить покупку нужного вам средства реабилитации. Как пояснили в ФСС, процедура оформления электронного сертификата занимает максимум 10 дней.

- ЭС, по сути, представляет собой электронную запись в реестре, который привязан к номеру карты платежной системы «МИР», - объясняет Игорь Щербаков. – То есть на саму карту деньги не перечисляются, просто резервируются для конкретного инвалида на покупку определенного для него вида ТСР. Это позволяет защитить средства от списания, например, из-за долгов, от мошенников и т.д. В момент, когда инвалид предъявляет продавцу электронный сертификат, деньги перечисляются продавцу напрямую из казначейства.

Сумма электронного сертификата определяется автоматически и рассчитывается исходя из суммы последнего заключенного госконтракта на аналогичную позицию. Это позволяет отражать в сертификате актуальные рыночные цены.

Зал был полон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Популярность растет

На сегодняшний день с помощью электронного сертификата в Самарской области можно купить практически все виды технических средств реабилитации (кроме протезов нижних конечностей – их параметры слишком индивидуальны). И жители региона этой возможностью активно пользуются. Популярность ЭС стремительно растет. Если в 1 квартале 2022 года за электронными сертификатами обратилось 42 самарца с инвалидностью, то во втором квартале – уже 440 человек. А за третий квартал 2022 года электронные сертификаты на ТСР получили 1175 самарцев.

- В общей сложности с начала 2022 года сертификатами на ТСР воспользовались уже 1747 жителей Самарской области, - рассказал Игорь Щербаков. – Они получили сертификаты на приобретение ТСР на сумму в 44 миллиона рублей. Из них почти половина, 20 млн, были направлены на приобретение 513 шт. инвалидных колясок. Также по электронным сертификатам самарцы приобрели 650 пар ортопедической обуви на 4,9 млн рублей, 255 слуховых аппаратов на 6,2 млн, 11,7 тысяч спецсредств при нарушениях функций выделения на 1,1 млн, 228,6 тысяч штук абсорбирующего белья и подгузников на 8 млн рублей

Сейчас на территории Самарской области действует 14 точек продаж ТСР по электронному сертификату (9 в Самаре, 3 в Сызрани, по одному в Тольятти и Новокуйбышевске). Кроме того, приобрести технические средства реабилитации с помощью электронного сертификата можно на маркетплейсе ОЗОН. Возможность оплаты ЭС указана в карточке товара.

В пресс-центре «КП-Самара» всегда рады гостям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Покупка с господдержкой

Внедрение электронных сертификатов уже оценили и продавцы технических средств реабилитации, и сами пользователи.

- Нам потребовалось некоторое время, чтобы начать принимать оплату средствами электронных сертификатов, - рассказал директор ООО «Домашний доктор» Олег Старинов. - В частности, потребовалось установить специальное программное обеспечение и обучить сотрудников. Зато теперь все работает без сбоев.

Коммерческий директор ООО «Домашний доктор» Татьяна Журавлева отметила, что среди более чем 90 товарных категорий ТСР наибольшей популярностью у самарцев пользуются кресла-коляски, ортопедическая обувь и абсорбирующие средства.

- Цены при покупке по электронным сертификатам максимально приближены к рыночным,- пояснила Татьяна Журавлева. – Мы видим, что количество покупателей с ЭС растет, им нравится, что они могут воспользоваться господдержкой сразу во время покупки. Использовать ЭС можно и при покупке онлайн.

Председатель Самарского регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (РО ВОРДИ) Екатерина Сеницкая отметила удобство использования электронных сертификатов.

- Во-первых, его можно быстро оформить и удобно использовать. Во-вторых, подать заявку на получение ЭС можно через сайт Госуслуг не выходя из дома, - отметила Екатерина Сеницкая. –Кроме того, с помощью электронного сертификата можно приобрести именно то ТСР, которое нужно, а не зависеть от госзакупок. В целом родители детей-инвалидов очень довольны таким инструментом, он существенно облегчил нам жизнь.

Журналисты задавали вопросы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КОНКРЕТНО

Куда обратиться за электронным сертификатом на ТСР

- Дистанционно через портал госуслуг. Необходимо приложить заявление и реквизиты карты МИР

- Очно в отделение ФСС. Необходимы заявление, документ для удостоверения личности и реквизиты карты МИР.