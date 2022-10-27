Гарантии, госпрограммы и электронные сервисы: как бизнесу в Самаре получить поддержку банков

Особую роль в обеспечении работы малых и средних предприятий играют банки. Фото: Shutterstock

Свободные деньги, которые можно направить на текущие расходы или вложить в развитие – необходимое условие существования для любого бизнеса. Поэтому особую роль в обеспечении работы малых и средних предприятий играют банки. Какие инструменты сегодня доступны бизнесу в Самаре и как ими воспользоваться, обсудили эксперты в пресс-центре «КП-Самара».

С государственной поддержкой

Банкиры отмечают традиционно высокую долю запросов со стороны малого и среднего бизнеса на оборотное кредитование, реализуемое в том числе в рамках программ господдержки.

Елена Козеева. Фото: Татьяна Малушкина

- В этом году мы видим возрастающую потребность в оборотном кредитовании, прежде всего, со стороны клиентов, в бизнесе которых меняются логистические цепочки, - отмечает заместитель регионального директора, начальник Управления малого и среднего бизнеса ДО «Самарский» ПСБ Елена Козеева. – Например, предприятия, которые ранее специализировались в большей степени на торговле, сегодня, благодаря программам импортозамещения, увидели потенциал развития бизнеса в производственных направлениях. Соответственно, на приобретение оборудования, проекты модернизации и расширение площадей им требуется финансирование, получить которое по выгодной ставке можно в рамках программ господдержки сектора МСБ, которые мы реализуем. По программе Минэкономразвития бизнесу доступно финансирование на пополнение оборотных средств объемом до 500 млн рублей на срок до 3 лет, на инвестиционные цели – до 2 млрд рублей на срок до 10 лет. Процентная ставка не может превышать размер ключевой плюс 2,75%. По программе стимулирования ЦБ заемные средства можно получить в объеме от 3 млн до 1 млрд рублей, процентная ставка рассчитывается по формуле «ключевая + 3%».

Как отметила Елена Козеева, в 2022 году по двум этим госпрограммам ПСБ в Самарской области заключил 41 договор с совокупным лимитом более 1,8 млрд рублей. Кроме того, в 2022 году ПСБ выпустил кредитный продукт «Лимит открыт» - это возобновляемая кредитная линия для компаний МСБ в формате предодобренного решения. Максимальная сумма по кредиту может достигать 100 млн рублей и предоставляться на срок до 10 лет. Для получения не требуется залог.От звонка менеджера до получения клиентом кредитных средств проходит 2-3 дня, без проведения финансового анализа и трудоемкого оформления. В Самарской области с момента запуска продукта такие лимиты одобрены 520 компаниям сегмента МСБ на общую сумму более 19 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков отметил, что банк является активным участником всех льготных государственных программ поддержки бизнеса.

Максим Папков. Фото: Татьяна Малушкина

– Сегодня на них приходится более трети нашего регионального кредитного портфеля в сегменте СМБ. За девять месяцев 2022 года основной объем кредитных соглашений с бизнес - структурами Самарской области мы заключили именно в рамках программ господдержки, благодаря которым предприниматели могут привлекать доступное финансирование гораздо выгоднее, чем по рыночным ставкам. С начала года их объём составил более 13 млрд рублей.

Наиболее востребованными у бизнеса региона являются программы «Программа 1764» Минэкономразвития РФ, направленная на поддержку и развитие приоритетных отраслей экономики и программа Минсельхоза РФ «1528». Предприятиям строительной отрасли региона оказывается поддержка в рамках постановления № 629. Привлечение льготных займов в период высоких процентных ставок и неопределенности с поставками материалов и их ценообразованием позволило девелоперам продолжить возводить объекты и обеспечивать жильем население.

В сентябре ВТБ снизил ставки на 0,5 п.п. сразу по трем госпрограммам поддержки предпринимателей. Ставка по запущенной в августе этого года госпрограмме инвесткредитования МСП снижена до 2,5% для среднего бизнеса и до 4% – для малого и микробизнеса. Льготные кредиты по программе «1764» Минэкономразвития теперь доступны по ставке до 10,25%. По программе стимулирования кредитования МСП ЦБ РФ и Корпорации МСП − до 10,5% годовых. Снижение ставок сделает эти продукты еще более привлекательными для клиентов, поможет предпринимателям более уверенно планировать развитие своего дела.

Мы фиксируем в регионе рост активности клиентов, в том числе инвестиционной, что подтверждают наши показатели: по итогам 9 месяцев кредитный портфель компаний среднего и малого бизнеса ВТБ в Самарской области вырос на 17% и превысил 46,3 млрд рублей. Увеличилась и активная клиентская база – с начала года почти 4,5 тысячи новых компаний оказали нам доверие и выбрали ВТБ в качестве своего финансового партнера. Мы планируем продолжать активную работу в этом направлении.

Грамотная консультация – грамотное решение

- Основные финансовые инструменты поддержки предпринимателей в Росбанке – это кредиты, рефинансирование, банковские гарантии и гибкие тарифы, способные подстраиваться под потребности бизнеса, - отметила директор территориального офиса Росбанка в Самаре Екатерина Сажнева. - С февраля этого года компании были озадачены экономической ситуацией, неопределенность заставляла предпринимателей задуматься о целесообразности займов. Учитывая обстоятельства, что многие были вынуждены брать кредит, чтобы не останавливать предприятия, бизнесмены были очень избирательны в выборе финансового партнера.

Екатерина Сажнева

Сегодня ситуация несколько меняется. Банки активно предлагают программы кредитования и рефинансирования. Кстати, рефинансирование - один из немногих на сегодняшний день инструментов, позволяющих минимизировать затраты на обслуживание кредита и его срок жизни, увеличить лимит кредитования, а значит, уменьшить финансовое бремя клиента.

Что касается гибких условий – мы всегда готовы подстраиваться под потребности и задачи бизнеса. Так, банк предлагает 5 тарифов для расчетно-кассового обслуживания — можно выбрать оптимальный вариант для компании любого размера. В настоящее время в Росбанке можно подключить РКО со скидкой до 60%. Это позволит существенно сократить затраты бизнеса, связанные с кассовым обслуживанием.

К нефинансовым инструментам, которые предлагает Росбанк, можно отнести различные консультации для клиентов, способствующие развитию бизнеса и пониманию узких вопросов в диалоге с банком, налоговой службой и т.д. Это позволяет предпринимателям не тратить время на самостоятельный поиск решения, и сосредоточиться на ведении бизнеса. Зачастую грамотная консультация помогает предпринимателю выстроить правильное взаимодействие внутри компании, принять грамотное решение.

Гарантируя контракты

Кроме классических банковских кредитов все большую популярность набирают документарные инструменты.

– За 9 месяцев документарный портфель ВТБ в Самарской области увеличился на 35% до 17,2 млрд рублей, – отметил Максим Папков. - Линейка наших гарантийных продуктов позволяет бизнесу надежно и качественно выполнять свои обязательства по контрактам, привлекать этот инструмент для обеспечения исполнения обязательств перед таможенными и налоговыми органами и других задач. Для удобства клиентов мы запустили сервис электронных банковских гарантий, который сразу оказался очень востребованным у наших клиентов.

Руководитель Абсолют Банка в Самаре Алексей Ларгин также отмечает рост востребованности инструмента банковских гарантий.

Алексей Ларгин. Фото: Татьяна Малушкина

- Для успешной работы с госзаказом бизнесу необходимы банковские гарантии, - говорит Алексей Ларгин. - Они позволяет предприятиям сразу получить значительную часть средств для выполнения заказа. По сравнению с кредитами это гораздо быстрее и экономнее. Процентная ставка по гарантии обычно в разы ниже, чем по кредиту. Практически каждый месяц мы улучшаем собственные показатели по объему выпущенных гарантий по ФЗ-223 и ФЗ-44. И это не «эффект низкого старта». Как известно, Абсолют уже не первый год входит в ТОП-3 банков по выпуску гарантий в рамках ФЗ-223 и ФЗ-44. Непосредственно в Самаре в 3 квартале мы увеличили выпуск банковских гарантий более чем в 2 раза.Средние и максимальные «чеки» по гарантиям у нас в регионе неизменно увеличиваются – если раньше средний размер банковской гарантии в Самарской области составлял 10 миллионов рублей, то сейчас – 15 млн. Это говорит о доверии клиентов и о том, что продукт помогает развитию их бизнеса.

Безусловно, для современного бизнеса критическое значение имеют скорость и отсутствие бумажной волокиты при оформлении банковских гарантий.

- Благодаря цифровой платформе гарантии в Абсолют Банке можно оформить онлайн, - отмечает Алексей Ларгин. - Лимит устанавливается по минимальному пакету документов. В результате клиент всегда знает, на какую сумму он может выпустить гарантию и получает ее в считанные часы.Недавно мы расширили линейку онлайн-гарантий для бизнеса. Теперь можно получить гарантию на целевое использование субсидии от государства – она позволяет расширить возможности для участия в конкурсе на реализацию госзаказа.Кроме того, Абсолют Банк первым в России запустил банковские гарантии в юанях и тенге. Они оформляются также быстро и просто, как рублевые. Наши клиенты уже пользуются этими продуктами.

Еще один продукт, востребованный у самарских бизнесменов – факторинг.

- Его гораздо проще оформить, нежели кредит, залог не нужен, - отмечает Алексей Ларгин. – Во-вторых, факторинг никак не влияет на кредитную нагрузку компании-исполнителя, а также на ее кредитную историю. В-третьих, при рассмотрении заявки на факторинг упор в анализе делается на финансовое состояние заказчика, а не поставщика. В Абсолют Банке все операции по факторингу клиент может совершать онлайн, в электронном виде, без посещения офиса.

- Онлайн-факторинг – один из самых популярных видов факторинга и у наших клиентов. Он объединяет в себе преимущества классического факторинга и удобство дистанционного обслуживания. ПСБ стал одним из первых финансовых учреждений, запустивших дистанционный факторинг еще в 2020 году. На данный момент в рамках онлайн-факторинга мы финансируем сделки компаний из ТОП-600 рейтинга агентства «Эксперт РА», а также компаний-поставщиков крупнейших розничных сетей страны, - добавляет Елена Козеева.

Залог позволит снизить ставки

Екатерина Сажнева рассказала, с какими проблемами чаще всего сталкиваются бизнесмены при обращении в банки, и как их преодолеть.

- Прежде, чем сформулировать решение по выдаче кредита, банк всегда проводит оценку деятельности компании, - рассказала Екатерина Сажнева. - Например, изучает репутацию клиента, которая отражает его подход к обслуживанию займов, работе с другими финансовыми партнерами, оплате налогов и т.д. Смотрит, насколько залог (если он предусмотрен) соответствует требованиям банка. Стоимости залоговых объектов должно быть достаточно для покрытия долга клиентом. При этом банк берет на себя обязательство бесплатно провести оценку объектов, которые сдаются в залог, на данный момент ее можно провести дистанционно. Наконец, банк знакомится с финансовыми показателями бизнеса, чтобы принять решение о выдаче кредита. Аналогичные критерии применяются при рефинансировании.

Среди возможных причин отказа, с которыми может столкнуться заемщик есть те, которые можно устранить с течением времени. Например, это неполный пакет документов или отсутствие залога. Важно понимать, что залог - это не только дисциплинирующий фактор, но и в ряде случаев возможность существенно сэкономить на обслуживании кредита.

Что касается сроков рассмотрения заявки – на сегодняшний день существуют различные скоринговые программы, благодаря которым можно быстро выйти на сделку.

Сегодня Росбанк предлагает клиентам малого бизнеса классическую линейку кредитов, в том числе залоговые (возобновляемая и невозобновляемая кредитные линии) и беззалоговые (овердрафт, зонтичное кредитование). Также у нас есть возможность финансировать операционную деятельность клиента и его инвестиционные цели за счет лимитов Минэкономразвития (льготное кредитование). Существуют интересные скоринговые программы по лизингу. Этим мы не ограничиваемся и в ближайшее время ожидаем внедрения ряда дополнительных поддерживающих программ.

Эксперты обсудили актуальные банковские инструменты для бизнеса. Фото: Татьяна Малушкина

Ставка на взаимодействие

Профессор кафедры экономической теории СГЭУ д.э.н., профессор Константин Ермолаев отметил, что сегодня господдержка бизнеса решает не только вопросы антикризисной меры и помощи реальному сектору, но и позволяет государству разворачивать экономику в сторону инноваций, биоинженерных технологий и других стратегически важных направлений.

- За счет программ господдержки государства дает точки роста значимым для развития страны направлениям и предопределяет лицо экономики после выхода из кризиса, - отметил Константин Ермолаев.

Генеральный директор ГК «Капитал», зампредседателя Комитета по инвестициям Самарского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Денис Лепихов подчеркнул, что сейчас большую роль играют профсоюзы бизнеса – общественные объединения, с помощью которых предприниматели лоббируют свои интересы и обмениваются опытом по решению насущных вопросов.

- Таким образом бизнес-сообщество можно четко и внятно сформулировать свои потребности и обозначить запрос на решение волнующих вопросов, - отметил он.

Председатель комитета по строительной деятельности при ТПП Самарской области Алексей Митрофанов также отметил высокий запрос на взаимодействие и диалог между бизнесом, органами власти и банками.

- Любой бизнес всегда нуждается в деньгах, поэтому конечно, программы господдержки и банковских гарантий являются существенным подспорьем, они позволяют не отвлекать деньги из оборота, - говорит Алексей Митрофанов. – Вместе с тем мы считаем необходимым сокращать сроки оплаты по госконтрактам, чтобы снизить нагрузку на бизнес. Также мы призываем банки активно развивать факторинг.

Поддержка для начинающих и социальных проектов

Серьезным подспорьем для небольших предприятий являются программы, которые предлагает предпринимателям Гарантийный фонд Самарской области (ГФСО).

- ГФСО стал значимым элементом системы господдержки бизнеса, - отметила руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова. – Конечно, он не может соперничать с банками, однако позволяет поддерживать социально значимые или начинающие проекты, получить тот самый стартовый капитал, который станет основой развития. При этом ставки Гарантийного фонда не зависят от ключевой ставки ЦБ, поэтому в 2022 году, несмотря на все сложности, ставки по микрозаймам от ГФСО не менялись.

Руководитель АО МК «Гарантийный фонд Самарской области» Юлия Красина рассказала, что ГФСО сегодня предоставляет самарским предпринимателям микрозаймы суммой до 5 млн рублей по ставке от 1% до 5,6%.

- Кроме того, мы активно работаем с банками, предоставляем гарантии в случае если бизнесу не хватает залога, - пояснила Юлия Красина. – Первоначальный лимит не такой большой – до 25 миллионов рублей. Однако самарские предприниматели активно пользуются возможностью оформлять согарантии с Корпорацией МСП, там сумма может достигать до 1 млрд рублей.

Также в Самарской области был создан Региональный фонд развития промышленности, который позволяет получить заем в 5-25 млн рублей предприятиям, нацеленным на развитие импортозамещения или инновационных технологий.

- По этим программам можно получить деньги под 2-3% годовых на 5 лет, - рассказала Юлия Красина.