«Родина позвала – и я пошел»: в Самаре 50-летний офицер до мобилизации дважды пытался записаться добровольцем на Донбасс

Дома Владимира ждет крепкий тыл - жена и двое сыновей. Фото: личный архив героя публикации

Самарец Владимир Х. – из тех, кого называют настоящими офицерами. Безукоризненная выправка, железная самодисциплина, неукоснительное чувство долга и готовность служить Родине. Когда ситуация на Донбассе обострилась, он дважды подавал заявления на вступление в Самарский батальон добровольцем и ходил в военкомат, но брать его не спешили. Только после объявления частичной мобилизации мужчине пришла долгожданная повестка, и Владимир отправился служить. Жена Владимира Елена рассказала журналисту «КП-Самара» подробности истории.

К 30 годам дослужился до подполковника

Быть военным Владимир мечтал с детства.

- Старший брат Володи служил в Афганистане, и он хотел быть на него похожим, равнялся на него, - рассказывает Елена. – После школы поступил в Вольское высшее военное училище тыла, потом служил на Байконуре в ракетно-космических войсках, затем его перевели в Москву.

К 30 годам Владимир дослужился до звания подполковника, а после выхода в запас семья перебралась в Самару. Мужчина даже не предполагал, что после многих лет жизни на гражданке ему придется вновь надеть военную форму, но судьба распорядилась именно так.

- Когда ситуация на Донбассе обострилась, там начались боевые действия, Володя понял, что не может остаться в стороне, - рассказывает Елена. – Муж всегда был очень патриотично настроен и сразу сказал мне – если я нужен Родине, то снова надену военную форму и встану в строй. Конечно, сначала я, как любая женщина, попыталась отговорить, но быстро поняла и приняла его позицию. Я сама из офицерской семьи, сама служила. Там, в военных городках, люди совсем другие. Там не возникает вопроса «зачем идти защищать Родину». Если призывают – значит надо идти. И впадать в истерику и прятать мужа под юбку я бы точно не стала.

«Сынок, ты должен мной гордиться»

Еще весной Владимир записался в добровольческий Самарский батальон, и сходил в военкомат, чтобы отправиться на Донбасс по контракту. Однако брать мужчину не спешили - в первую очередь набирали военных с боевым опытом, стрелков, минометчиков и т.д.. Только после начала частичной мобилизации Владимир получил повестку и не раздумывая вновь отправился служить.

- У нас двое сыновей, старший - медик, доучивается в вузе и работает в военном госпитале. Младшему 12 лет, и отец, когда уходил сказал ему – ты должен мной гордиться, - рассказывает Елена. - Сыновья перенесли отъезд отца спокойно, видимо «считали» мое состояние. Старший сын тоже внутренне готов идти служить, если призовут.

«На меня смотрели люди, расклеиваться было некогда»

В Рощинском опытный офицер, хоть и проживший много лет на гражданке, сразу встроился в военный быт и нашел свое место. Владимир получил пост замкомандира части по тылу и занялся обеспечением военнослужащих.

- На его плечах обеспечение продовольствием, вещами, ГСМ и медицинская служба, - рассказывает Елена. – Конечно, за эти годы что-то изменилось, пришлось быстро во все вникать и перестраиваться. Не все психологически были готовы, и в первые дни привыкали к новому быту, людям, распорядку дня. Но Володя понял, что ему нельзя расклеиваться – на него смотрели люди, он нес за них ответственность.

Сейчас Владимир находится в Рощинском, регулярно созванивается с семьей и готовится к отправке к месту службы.

Елена признается - в интернете, в соцсетях ей нередко попадаются не самые приятные комментарии по поводу мобилизованных.

- Всякое пишут, но я стараюсь относиться терпимо, - говорит она. – Бог им судья. Мои семья выбрала свой путь, кто-то выбрал другой, по-христиански я никого не осуждаю. Но мы будем держаться своей позиции и не изменим ее. Я простая русская женщина, поддерживающая своего мужа во всех его решениях и начинаниях. Его долг - защищать свою Родину, мой - терпеливо ждать и верить в его скорейшее возвращение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одни жалеют, другие советуют завести любовника: жена мобилизованного из Самары откровенно рассказала о жизни без мужа

Самарчанка поделилась сокровенными записями о своей жизни, пока мобилизованный муж проходит боевую подготовку (подробности)