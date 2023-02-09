Сверим наши песни: на Зимнем Грушинском в Самаре выступит Олег Митяев

На Зимнем Грушинском выступит Олег Митяев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году легендарный Грушинский отмечает полувековой юбилей. 50 лет любимому многими фестивалю авторской песни исполнится в июне-июле. Чтобы ожидание лета было не таким томительным, в Самаре по традиции пройдет Зимний Грушинский фестиваль. Концерты состоятся с 18 по 26 февраля на разных площадках города.

- Песен накопилось много и желающих их послушать тоже очень много, поэтому у нас запланировано несколько разных концертов. Основная площадка – «Звезда», там проходили самые значимые бардовские события Самары, - рассказала арт-директор Зимнего Грушинского фестиваля Мария Кельман в пресс-центре «КП-Самара».

В этом году в Самаре соберутся и старые знакомые (Олег Митяев, Павел Пиковский, Вадим Мищук, Галина Хомчик, участники Грушинского трио Анатолий Головин и Ольга Ермолаева, Наталья Кучер, Ирина и Андрей Колесниковы и т.д.), и новые лица, например, группа «Ирония судьбы», которая совсем недавно появилась на карте Грушинского фестиваля.

В пресс-центре "КП-Самара" рассказали о программе Зимнего Грушинского фестиваля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вместе с мэтрами на сцену выйдут и юные таланты.

- Проект «Рука в руке» объединяет маленьких и юных участников (от 5 до 18 лет) и наших опытных артистов. Ребята выйдут на сцену вместе со своими кумирами и исполнят с ними любимые песни. Это знаковое событие для детей, - уверена директор Зимнего Грушинского фестиваля Анна Шарафиева.

Концертов будут много, и они будут разнообразными. Например, Олег Митяев выступит 24 февраля в «Звезде» с программой «Крепитесь, люди, скоро лето!». 25 февраля пройдет концерт «Чайхана», посвященный советскому и российскому исполнителю Леониду Сергееву, который скончался в прошлом году. Еще одно интересное мероприятие – концерт-презентация участников интернет-конкурса Грушинского фестиваля.

- Участники у нас со всего мира, много талантливых исполнителей. На сцену выйдут как члены жюри, так и победители интернет-конкурса – отметил руководитель международного Грушинского интернет-конкурса Эдуард Филь.

Самара – не единственный город, который увидит фестиваль этой зимой. Заглянет Грушинский в Тольятти (там состоится презентация книги «До будущей горы!») и в Ульяновск, там состоится традиционный концерт.