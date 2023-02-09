«Почти половину колонок надо менять»: эксперты рассказали, может ли в Самаре повториться трагедия Новосибирска

В Новосибирске жильцы пострадавшего дома накануне взрыва жаловались на запах газа. Фото: МЧС России

С разницей в два дня в разных регионах России в многоэтажках прогремели взрывы бытового газа – 7 февраля в Тульской области, а утром 9 февраля – в Новосибирске.

Оба взрыва произошли в пятиэтажках, от обоих серьезно пострадали подъезды. В Новосибирске жильцы пострадавшего дома накануне взрыва жаловались на запах газа. Причиной взрыва могло быть как состояние газового оборудования, так и действия мошенников, которые накануне ЧП ходили по дому и меняли в квартирах за 16 тысяч рублей газовые трубки.

После двух ЧП про состояние газового оборудования заговорили и в Самаре. Мы узнали у экспертов, как обстоят дела у нас.

Надо следить за приборами и дымоходами

Главная опасность возникает из-за того, что газ скапливается в закрытом помещении.

- Определенная концентрация газовоздушной смеси может привести к детонации, - предупреждает председатель правления ООО «СВГК» Иван Аветисян . - Газ, поступающий к нам в квартиры, дополнен специальным одорантом, который позволяет почувствовать запах даже при минимальных утечках.

Если вы почувствовали запах газа, надо срочно проветрить помещение. Нельзя зажигать огонь и пользоваться электрическими приборами, в том числе включать свет. Также нужно как можно скорее вызвать газовую службу по номеру 104.

- Не нужно стесняться и сомневаться, лучше перестраховаться, чем потом сожалеть, - говорит Иван Аветисян в разговоре с корреспондентом «КП-Самара». - Возможно, этим звонком вы спасете свою жизнь и жизни близких.

Опасность может исходить и от угарного газа, когда его скапливается много. Он не имеет запаха, его сложно обнаружить без специальных датчиков. Они есть в современных котлах и колонках, но не в старых моделях.

- В качестве профилактики следите за тем, чтобы в доме регулярно обслуживали дымоходы, - советует председатель правления СВГК. - На регулярной основе проверяйте тягу вентканалов. Особенно высок риск отравления, когда дымоход забит, пластиковые окна не обеспечивают приток свежего воздуха и одновременно работают плита и колонка.

Плановым ремонтом и обслуживанием плит, колонок и котлов должны заниматься специализированные организации, у которых в штате есть квалифицированный персонал. Первые газовые плиты появились в Самаре 75 лет назад. За это время газовыми службами наработан огромный опыт по предупреждению и предотвращению несчастных случаев в быту, связанных с использованием газа.

К трагедии может привести и использование газовых баллонов. Именно из-за такого баллона в 2018 году в доме №110 по улице Георгия Димитрова в Самаре произошел взрыв. К счастью, никто не погиб. Тогда взрывная волна уничтожила элитную двухуровневую квартиру, пострадали три человека.

- По моему опыту ЧП в квартирах с обрушением части подъезда бывают в основном из-за использования газовых баллонов, - делится опытом мастер по обслуживанию газового оборудования Владимир. - Например, если должников отключают от централизованного газоснабжения. А чтобы газ взорвался из-за утечки, все четыре конфорки должны работать не меньше часа на максимальной мощности при наглухо закупоренных окнах и щелях. В противном случае все обойдется обычным пожаром.

«Ситуация в Самаре, как в Новосибирске»

- В Самаре ситуация с газовым оборудованием в многоквартирных домах аналогична ситуации в Тульской области или в Новосибирске, - уверяет руководитель регионального центра «ЖКХ-контроль» Виктор Часовских - В 40-50% квартир газовое оборудование старое, изношенное и нуждается в замене. Однако колонки – это личная собственность владельцев жилья, и менять их жители должны на свои деньги, но чаще всего средств на это у людей просто нет.

Эксперт уверен – нужна программа софинансирования, деньги на которую пойдут из регионального и федерального бюджетов. Эта программа должна позволить людям вовремя менять газовые колонки.

Еще один способ избежать ЧП – установка датчиков газа.

- Они должны быть как на общедомовых территориях, так и в квартирах, - считает Виктор Часовских. - Здесь также должно быть софинансирование со стороны бюджета.

Еще один способ обезопасить себя сейчас активно обсуждают депутаты.

- Сейчас рассматриваются поправки в закон, что все собственники должны иметь договор с газоснабжающей компанией не только на внутридомовое обслуживание, но и на обслуживание личного оборудования. Надеюсь, эти поправки примут. От этого зависит безопасность не только жильцов отдельных квартир, но и всего дома, - сказал Виктор Часовских в беседе с корреспондентом «КП-Самара».

Эксперты сходятся во мнении - чтобы свести к минимуму вероятность ЧП, нужно соблюдать технику безопасности и внимательно следить за состоянием газового оборудования. От этого зависят ваша жизнь и жизнь ваших родных и соседей.

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