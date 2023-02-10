«Такого еще не было»: сенатор Фарит Мухаметшин оценил ситуацию в Самарской области

Фарит Мухаметшин дал интервью на "Радио КП" Фото: Ольга НОВИКОВА

8 февраля 2023 в Самарском университете открылся Региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е.М. Примакова. Что даст его открытие Самарской области, в каком направлении развивается международное сотрудничество в регионе и как Самарская область справилась с вызовами 2022 года в эксклюзивном интервью в эфире «Радио КП» (Самара 98.2 FM) рассказал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области Фарит Мухаметшин.

- Фарит Мубаракшевич вы стояли у истоков создания Центра имени Е.М. Примакова в Самарском университете. Какую роль он должен выполнять в регионе?

- Для участия в открытии Центра в Самару специально приехал Евгений Александрович Примаков, внук Евгения Максимовича, руководитель Федерального агентства «Россотруднчисетво». Сам Центр был создан Правительством региона и Самарским университетом поддержке губернатора Дмитрия Азарова в декабре 2020 года как подразделение университета. Его главная цель - развитие международных культурно-гуманитарных контактов региона с зарубежными странами.

Центр ежегодно проводит «Недели российской дипломатии» с участием российских и зарубежных дипломатов, ученых-международников, экспертов, а также областные межвузовские студенческие деловые игры. В сентябре 2022 года здесь также открыт и Зал ООН. Сегодня Центр играет важную роль в развитии публичной дипломатии Самарской области, способствует дальнейшему наращиванию потенциала региона в сфере международного сотрудничества и подготовки высокопрофессиональных специалистов-международников, востребованных на профильных направлениях внешнеполитической и экономической деятельности нашей страны.

Столь важная миссия Самарского университета и Центра Примакова, как его структурного подразделения, была неоднократно отмечена руководством Совета Федерации и профильных комитетов.

- Как Вы оцениваете уровень социально-экономического развития региона, реализацию нацпроектов и госпрограмм?

- Темпы развития Самарской области по многим показателям не только находятся выше средних результатов по стране, но и в ряде областей являются рекордными. Так, по итогам прошлого года, объем валового регионального продукта увеличился на 4,5%, став самым высоким показателем за последние 9 лет. Рост инвестиций составил 122,5% в сопоставимых ценах, и этот показатель существенно выше, чем в целом по стране (107,7%). Это лучший результат по стране среди регионов с численностью населения более миллиона человек.

Влияние санкций стало серьезным испытанием для экономики региона, которая благодаря уровню своего промышленного развития глубоко интегрирована во внешнеэкономические связи. Наибольшее давление испытывали автомобилестроение, химия, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасли. Несмотря на столь серьезное внешнеэкономическое давление, наша область смогла оперативно адаптироваться к новым вызовам и изменениям экономических и социальных условий.

- А как санкционный удар перенесли предприятия?

- По официальным данным регионального минпромторга, большинство предприятий оборонно-промышленного комплекса и сельского хозяйства в Самарской области практически не испытывали трудностей и продолжали работать в штатном режиме. Это во многом и отразилось на положительных результатах роста промышленного производства региона. За 8 месяцев 2022 года индекс промышленного производства составил 94,7%.

При этом некоторые трудности возникли у предприятий автомобильной и химической отрасли. Они в основном были связаны с нехваткой комплектующих и отгрузкой продукции. Однако и с этими проблемами удалось оперативно справиться. Например, «АвтоВАЗ» в кратчайшие сроки вернулся к полноценной работе, что повлияло на улучшение работы производителей автокомпонентов.

В конце июня прошлого года в составе официальной делегации во главе с Губернатором мы находились в Беларуси для проработки перспективных возможностей расширения межрегионального сотрудничества. Большое внимание в ходе визита было уделено сотрудничеству в сфере поставок автокомпонентов для нужд АвтоВАЗа и поиску новых поставщиков.

- А насколько успешно наша область справилась с вызовами прошлого года?

Сегодня Самарской области удается не просто минимизировать последствия ущерба, нанесенного как пандемией, так и внешним санкционным давлением, но и уверенно двигаться вперед. Несмотря на все сложности, инвестиционная сфера продолжает демонстрировать позитивную динамику - рост объема инвестиций в прошлом году составил 22,5%. В денежном выражении это означает дополнительные 81 миллиард рублей в экономику региона. За прошлый год в регионе были введены в эксплуатацию 14 новых проектов, включая, среди прочего, первый в России производственно-логистический центр для нужд машиностроения, работающий на весь Приволжский Федеральный Округ, а также логистический центр Яндекс.Маркет и крупный хаб компании OZON.

По итогам прошлого года, самарским промышленным предприятиям машиностроения, фармацевтической, строительной и других отраслей была оказана рекордная финансовая господдержка в объеме 6 млрд рублей на реализацию 16 инвестпроектов.

- А что с поддержкой жителей?

- Объем средств на меры соцподдержки жителей за 2022 год составил более 33 млрд рублей, что является исторически рекордной, беспрецедентной суммой. Всего в регионе всеми мерами социальной поддержки охвачено около миллиона человек, а это каждый третий житель региона. Самая весомая категория получателей социальной помощи – это семьи с детьми. В прошлом году около 130 тысяч семей, в которых воспитываются более 200 тысяч детей, получили соцподдержку. Также много внимания уделяется помощи семьям военных. Регион первым в стране приступил к созданию системы социальных паспортов каждой семьи защитников Отечества.

- А на каком уровне находится исполнение нацпроектов в Самарской области?

- На вполне успешном. В Самарской области в рамках 14 нацпроектов реализуются 49 региональных проектов. Строятся школы и детские сады, медицинские и спортивные объекты. По итогам 2022 года на федеральном уровне Самарская область вновь признана лидером по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Следует отметить и значительный прогресс в сфере экологии, развития образования и медицины – например, это проекты «Сохранение лесов», «Чистая страна», «Сохранение уникальных водных объектов».

Отрадно, сто по показателю «Уровень образования» Самарская область занимает первое место в стране. В приоритете развития региона находится также и вопрос дальнейшего укрепления всей системы здравоохранения, которая достойно прошла испытание новой коронавирусной инфекцией. В прошлом году был открыт новый корпус инфекционной больницы в Сызрани. Для предупреждения перегрузки системы здравоохранения регион поддерживает запас свободных коек около 25 процентов постоянно, обеспечивает опережающие тестирования с охватом гораздо выше, чем рекомендует Роспотребнадзор.

Таким образом, наш регион является ярким примером сочетания динамического развития и многообещающих перспектив при энергичном и умелом управлении профессиональной команды во главе с губернатором в тесной связке с работой талантливых и трудолюбивых жителей области. Чтобы о наших успехах могло узнать как можно больше граждан нашей страны, призываю коллег-журналистов, а также студентов профильных факультетов ВУЗов участвовать в конкурсе журналистов верхней палаты, который называется «Совет Федерации — палата регионов». Он проходит при поддержке Союза журналистов России и призван показать все многообразие нашей бескрайней России через призму освещения важнейших событий в федеральных и региональных СМИ. В этом году он прошел впервые, и что особенно приятно, одним из лауреатов стала сотрудница «КП-Самара» Светлана Маковеева. Вся актуальная и официальная информация о конкурсе, включая положение и правила участия, размещена на официальном сайте Совета Федерации.