Boeing-737 не смог вылететь из Самары в Москву из-за повреждения обшивки 11 февраля 2023

Правоохранители разбираются в причинах ЧП в самарском аэропорту / Фото: Куйбышевская транспортная прокуратура

В субботу, 11 февраля 2023 года, из Самары не смог вылететь самолет со 160 пассажирами на борту. Boeing-737 авиакомпании «Победа» незадолго до отправки в Москву получил повреждение обшивки.

Автотрап повредил обшивку

— По предварительным данным, все произошло в 12:50 при подгоне автотрапа к задней двери воздушного судна (бортовой номер RA-73294), который готовился к вылету по маршруту Самара — Москва (рейс № 423), — сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Всем пассажирам пришлось покинуть пострадавший самолет. «Боинг» отправили на стоянку, где им должны заняться техники. Что стало причиной инцидента, пока неизвестно.

Пассажиров пересадят на резервный борт

По информации транспортной прокуратуры, на рейс было зарегистрировано 160 человек. Их всех разместили в аэропорту Курумоч. Они полетят в Москву на резервном самолете. Пока пассажиры ждут прибытия нового борта, авиакомпания окажет им услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами. Обычно это предоставление еды и напитков.

Прокуроры проведут проверку

На место происшествия выехал помощник Куйбышевского транспортного прокурора. Надзорное ведомство выяснит все обстоятельства ЧП в аэропорту Курумоч и проверит, как устроили пассажиров на время ожидания нового самолета. В случае выявления каких-либо нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования.

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