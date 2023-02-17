Каждая минута была на счету: в Самаре врачи спасли жизнь мужчине с тяжелым поражением сосудов головного мозга

Медики провели мужчине уникальную операцию / Фото: vk.com/minzdrav_63
В Самаре врачи сосудистого центра, который работает на базе больницы им. В.Д. Середавина, спасли жизнь 71-летнему мужчине. У него случился инсульт. Пенсионеру провели уникальную операцию, которая помогла ему быстрее восстановиться.
Мужчина поступил в региональный сосудистый центр в начале февраля 2023 года. Его привезли в учреждение на машине скорой помощи через 1,5 часа после начала инсульта. Медики диагностировали у пенсионера тяжелое, сложное поражение сосудов головного мозга. На счету была каждая минута.
- Пациенту провели КТ и КТ-ангиографию, после чего его в короткие сроки доставили в рентгенооперационную для проведения операции. Мы вовремя удалили тромботические массы. Операция прошла без осложнений, - рассказал врач-хирург больницы им. Середавина Денис Давыдов.
Состояние пациента стало улучшаться сразу после удаления тромбов / Фото: vk.com/minzdrav_63
По словам специалиста, медикам удалось полностью восстановить кровообращение мозга и предотвратить необратимые процессы. После удаления тромбов произошел почти полный регресс неврологических симптомов. Это произошло прямо на операционном столе. У пациента восстановились сознание, речь. Он вновь смог двигать конечностями.
По данным регионального Минздрава, специалисты сосудистого центра используют два эффективных метода при лечении ишемического инсульта. Это тромболизис (медикаментозное растворение тромба) и тромбоэкстракция (оперативное вмешательство, которое проводится без больших разрезов в течение 30 минут). Первый способ применим до 4,5 часов после инсульта, второй — до 6 часов. В 2023 году пациентам сосудистого центра провели уже 6 процедур тромбоэкстракции.
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