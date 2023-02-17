Каждая минута была на счету: в Самаре врачи спасли жизнь мужчине с тяжелым поражением сосудов головного мозга

Медики провели мужчине уникальную операцию / Фото: vk.com/minzdrav_63

В Самаре врачи сосудистого центра, который работает на базе больницы им. В.Д. Середавина, спасли жизнь 71-летнему мужчине. У него случился инсульт. Пенсионеру провели уникальную операцию, которая помогла ему быстрее восстановиться.

Привезли в больницу через 1,5 часа после инсульта

Мужчина поступил в региональный сосудистый центр в начале февраля 2023 года. Его привезли в учреждение на машине скорой помощи через 1,5 часа после начала инсульта. Медики диагностировали у пенсионера тяжелое, сложное поражение сосудов головного мозга. На счету была каждая минута.

- Пациенту провели КТ и КТ-ангиографию, после чего его в короткие сроки доставили в рентгенооперационную для проведения операции. Мы вовремя удалили тромботические массы. Операция прошла без осложнений, - рассказал врач-хирург больницы им. Середавина Денис Давыдов.

Успешно удалили тромбы

Состояние пациента стало улучшаться сразу после удаления тромбов / Фото: vk.com/minzdrav_63

По словам специалиста, медикам удалось полностью восстановить кровообращение мозга и предотвратить необратимые процессы. После удаления тромбов произошел почти полный регресс неврологических симптомов. Это произошло прямо на операционном столе. У пациента восстановились сознание, речь. Он вновь смог двигать конечностями.

Современные методики лечения

По данным регионального Минздрава, специалисты сосудистого центра используют два эффективных метода при лечении ишемического инсульта. Это тромболизис (медикаментозное растворение тромба) и тромбоэкстракция (оперативное вмешательство, которое проводится без больших разрезов в течение 30 минут). Первый способ применим до 4,5 часов после инсульта, второй — до 6 часов. В 2023 году пациентам сосудистого центра провели уже 6 процедур тромбоэкстракции.

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