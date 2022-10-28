Первый и такой красивый! Жители Самары с утра фотографируют снег на листьях, скамейках и машинах

Очаровательными фото первого снега делятся самарцы Фото: Ольга НОВИКОВА

Первый снег в Самаре в 2022 году выпал 28 октября, ночью. Утром проснувшиеся жители города выглянули в окно и поняли, что зима по-настоящему близко. Блестящие белые кристаллики покрывали траву, листья деревьев, еще не опавшие до конца, серебрились на скамейках и машинах.

Волшебное сочетание желтых листьев и блестящего снега Фото: Ольга НОВИКОВА

Ночью в Самаре были отрицательные температуры. Как такового снегопада не было, но мелкая изморось застывала на лету и превратилась в снег. Не радоваться его красоте было не под силу никому. Хотя была и светлая грусть - все же многие еще верили, что вернется бабье лето и тепло.

На земле снега нет, а на листьях есть Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Кстати, наши предки верили, что если первый снег выпадает в пятницу, это к любви. А еще есть поверие, что настоящий снег ляжет плотным покровом уже через тридцать дней после первого снега. То есть ждем его в первых числах декабря.

Вот такую картину увидели самарцы из окон Фото: Ольга НОВИКОВА

В этой статье мы собрали самые очаровательные фотографии первого снега в Самаре 28 октября 2022 года. Просто полюбуйтесь ими и не забывайте одеваться потеплее. Пока что синоптики особого тепла в ближайшие дни не обещают. Правда, в воскресенье температура поднимется до +7, в понедельник же будет +8, но пасмурно.

Снег лежит на листьях и кустах Фото: Ольга НОВИКОВА

А вот уже первого ноября также будет идти дождь, а на улице будет не более +2 градусов. Ночью же столбики термометров опустятся до -1. Так что стоит доставать всю самую теплую одежду и беречь здоровье.

Много снега - зима близко Фото: Ольга НОВИКОВА

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