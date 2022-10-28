Рыбалка наоборот: В Волгу выпустили крупную партию мальков

Акция по выпуску мальков стала в Самарской области доброй традицией. Фото АО «ННК»

Благое дело

В последние годы любители посидеть на берегу с удочкой отмечают в своем улове все больше сазанов - крупной рыбы семейства карповых. Поймать ее за счастье каждому рыбаку, ведь добыча может достигать весом аж до 35 килограммов и до метра в длину. Рассказывая друзьям о такой рыбке, и преувеличивать не придется.

В середине октября на берегу Волги об этом рассуждали новокуйбышевцы Полина Сорокина, Владислав Якимов, Александр Астюков и Елизавета Федорова. Правда, молодые заводчане прибыли в село Винновка с обратной целью - не ловить рыбу, а выпускать ее на волю. Ребята впервые наравне с коллегами стали участниками экологической акции по восполнению речных биоресурсов - важного и очень полезного дела.

- Мы даже не ожидали, что у акции такие масштабы, - не скрывая эмоций, рассказала Елизавета Федорова. - Мы увидели весь процесс: где выращивают мальков, как их взвешивают и загружают в специальную машину, как отправляют в свободное плавание. Это очень интересно!

Сеголетки сазана, выпущенные в акваторию Саратовского водохранилища, были выращены в рыбопитомнике Свято-Богородичного Казанского монастыря. Здесь их готовят к взрослой жизни на вольных хлебах практически с «икринок». Мальки хорошо приживаются в естественной среде: ежегодно монастырю поступают заказы на выращивание десятков тысяч рыб разных пород от экологически ориентированных предприятий.

- Ощущения непередаваемые, - поделилась впечатлениями Полина Сорокина. - Очень приятно осознавать, что все мы вместе делаем благое дело. Такие акции нужно обязательно проводить и дальше. Они не только укрепляют командный дух, но и помогают улучшать окружающую среду.

«Зеленая» традиция

В ходе акции молоденьких сазанов - 64 тысячи мальков - проводили в большое плавание новокуйбышевские нефтехимики. В июле они уже побывали здесь с еще одной благородной миссией - выпустили в Волгу более трех тысяч мальков краснокнижной стерляди. Царская рыба любит тепло, в отличие от сазана - этому санитару рек (сазан фильтрует воду, питаясь водорослями и планктоном) для успешной адаптации показана более прохладная водичка.

- В рамках природоохранного законодательства и экологической политики Компании «Роснефть» мы проводим традиционные мероприятия по сохранению разнообразия и увеличения популяции рыбной фауны, - рассказала ведущий специалист отдела охраны окружающей среды АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» Людмила Севостьянова. - Наши волонтеры активно участвуют в экологических мероприятиях, будь то субботники, посадка деревьев или выпуск рыбы. Для нас сохранение окружающей среды и природных ресурсов занимает важное место - и для предприятия, и для его сотрудников.

Акцию по восполнению биоразнообразия нефтехимики проводят ежегодно. Только за последние семь лет ими было выпущено в Волгу более 500 тысяч мальков сазана и стерляди - именно эти виды рекомендованы рыбхозяйственной наукой к заселению в Саратовское водохранилище. Их и выпускают все дочерние общества самарской площадки «Роснефти» и другие экологически ответственные предприятия.

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