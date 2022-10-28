«Повалил на пол и задушил подушкой»: житель Самарской области отправится под суд за убийство, совершенное 18 лет назад

Преступление было совершено на глазах очевидцев, однако они боялись мести со стороны обвиняемого. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области следователи раскрыли преступление 18-летней давности. В 2004 году один из местных жителей расправился с девушкой, после чего скрылся с места происшествия. Погибшую нашли только спустя несколько дней. Подробности рассказали в региональном СУ СК.

Испугались мести и сбежали

Эта история произошла в марте 2004 года. Компания мужчин и женщин, ведущих маргинальный образ жизни, распивала спиртные напитки в одном из домов по улице Пятигорской в Чапаевске. Среди них были обвиняемый – житель Приволжского района – и погибшая. Девушка несколько раз сделала парню замечания, что ему не понравилось. Разговор перерос в конфликт, который закончился убийством.

– В ходе ссоры обвиняемый повалил потерпевшую на пол и перекрыл доступ кислорода подушкой, после чего скрылся с места происшествия, – пояснили в СУ СК по Самарской области.

Жестокая расправа происходила на глазах всей компании. Однако все они были сильно пьяны и решили сбежать – испугались, что мужчина может им отомстить. Тело несчастной девушки было найдено только спустя несколько дней.

Мужчина долгие годы скрывал произошедшее. Фото: СУ СК по Самарской области

Сознался под тяжестью доказательств

Долгие годы близкие погибшей не знали обстоятельств ее гибели. Однако расследование преступления продолжалось. Раскрыть убийство удалось в 2022 году.

– Следователи установили очевидцев произошедшего. Благодаря грамотно примененной тактике допроса они обо всем рассказали. Также были получены результаты экспертиз, – отмечают в СУ СК по региону.

В результате против обвиняемого собралось немалое количество доказательств. Под их тяжестью он все-таки сознался в содеянном.

В отношении 35-летнего жителя Приволжского района возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». В данный момент все материалы вместе с обвинительным заключением переданы в суд.

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