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Происшествия28 октября 2022 8:20

«Повалил на пол и задушил подушкой»: житель Самарской области отправится под суд за убийство, совершенное 18 лет назад

В Самарской области мужчина предстанет перед судом за убийство 18-летней давности
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Преступление было совершено на глазах очевидцев, однако они боялись мести со стороны обвиняемого.

Преступление было совершено на глазах очевидцев, однако они боялись мести со стороны обвиняемого.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области следователи раскрыли преступление 18-летней давности. В 2004 году один из местных жителей расправился с девушкой, после чего скрылся с места происшествия. Погибшую нашли только спустя несколько дней. Подробности рассказали в региональном СУ СК.

Испугались мести и сбежали

Эта история произошла в марте 2004 года. Компания мужчин и женщин, ведущих маргинальный образ жизни, распивала спиртные напитки в одном из домов по улице Пятигорской в Чапаевске. Среди них были обвиняемый – житель Приволжского района – и погибшая. Девушка несколько раз сделала парню замечания, что ему не понравилось. Разговор перерос в конфликт, который закончился убийством.

– В ходе ссоры обвиняемый повалил потерпевшую на пол и перекрыл доступ кислорода подушкой, после чего скрылся с места происшествия, – пояснили в СУ СК по Самарской области.

Жестокая расправа происходила на глазах всей компании. Однако все они были сильно пьяны и решили сбежать – испугались, что мужчина может им отомстить. Тело несчастной девушки было найдено только спустя несколько дней.

Мужчина долгие годы скрывал произошедшее. Фото: СУ СК по Самарской области

Мужчина долгие годы скрывал произошедшее. Фото: СУ СК по Самарской области

Сознался под тяжестью доказательств

Долгие годы близкие погибшей не знали обстоятельств ее гибели. Однако расследование преступления продолжалось. Раскрыть убийство удалось в 2022 году.

– Следователи установили очевидцев произошедшего. Благодаря грамотно примененной тактике допроса они обо всем рассказали. Также были получены результаты экспертиз, – отмечают в СУ СК по региону.

В результате против обвиняемого собралось немалое количество доказательств. Под их тяжестью он все-таки сознался в содеянном.

В отношении 35-летнего жителя Приволжского района возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». В данный момент все материалы вместе с обвинительным заключением переданы в суд.

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