31 октября - Всемирный день городов: как благополучие Тольятти связано с развитием промышленности

Многим знаковым местам Тольятти обязан социальному партнерству.

У каждого населенного пункта есть свой день рождения, но существует и общий праздник - Всемирный день городов, который, начиная с 2014 года, отмечают 31 октября. Дата посвящена урбанизации, определяющей социально-экономическое развитие мегаполисов: насколько они комфортны для своих жителей с точки зрения безопасности, экологии, развитой инфраструктуры. В Тольятти заботу о повышении качества жизни горожан разделяют крупные промышленные предприятия, среди которых АВТОВАЗ, КуйбышевАзот, ТОАЗ, Тольяттикаучук и другие. В буквальном смысле градообразующие - благодаря химикам, например, в прошлом веке на карте города выросли Центральный и Комсомольский районы, а благодаря АВТОВАЗу – Автозаводский. Заводы способствуют развитию Тольятти, помогая благоустраивать общественные пространства, развивать спортивные и культурные учреждения, сохранять Волгу, на которой стоит мегаполис, и леса вокруг него.

Современный Комсомольский район появился на карте города благодаря развитию химической промышленности. Фото: Предоставлено "КП"

Парусный спорт для всех

Парусный спорт - занятие дорогое, но только не для тольяттинцев. Дети учатся покорять волны абсолютно бесплатно в детско-юношеской парусной школе при одном из крупнейших в России яхт-клубов «Дружба». Для занятий юных спортсменов построены специальные безопасные гавани. Среди воспитанников яхт-клуба есть чемпионы России, Европы, мира. На базе яхт-клуба в год проходит порядка 20 соревнований различных категорий: городские, региональные, всероссийские, соревнования среди взрослых и детско-юношеские. Благодаря химикам более 50 лет назад появился яхт-клуб на берегу Куйбышевского водохранилища, и сегодня они финансируют поездки команд на соревнования, работу тренеров и современную материальную базу для тренировочного процесса.

Юные тольяттинцы занимаются парусным спортом в одной из ведущих спортивных школ России. Фото: Предоставлено "КП"

Поддержкой тольяттинских производственников пользуется не только парусный спорт, но и многократный чемпион России — спидвейный клуб «Мега-Лада». На протяжении последних десяти лет таким образом развивается дворовый спорт - средства социально ответственного бизнеса идут на финансирование на городских площадках работы с детьми профессиональных тренеров, закупку инвентаря, проведение соревнований, установку спортивных городков и кортов.

«Визитка» с видом на Волгу

Яхт-клуб «Дружба» - место притяжения не только детей и подростков, которые занимаются парусным спортом, но и всех любителей прекрасного. Территория привлекает тольяттинцев и гостей города на прогулки и фотосессии великолепными видами на Жигули и марину с яхтами. Не случайно яхт-клуб «Дружба» включен в маршрут проекта «Яркие выходные в Приволжье», реализованный в регионе при поддержке Правительства Самарской области и администрации Тольятти. Кстати, в этом году объявлен конкурс на новую архитектурную концепцию этой «визитной карточки» города. И вполне возможно, здесь появятся новые интересные достопримечательности.

У каждого, кто побывал в Тольятти, есть фото с маяком.

Отдых с традициями

Именно благодаря промышленным предприятиям Тольятти в его окрестностях появились многочисленные базы отдыха, на которых свой досуг проводили работники со своими семьями. С тех пор прошло уже достаточно времени и многие заводы отказались от своих объектов соцкультбыта. Однако есть и приятные исключения. Прежде всего, это центр семейного отдыха «Подснежник» и санаторий-профилакторий «Ставрополь». В 2017 году на территории «Подснежника» появился спортивно-оздоровительный комплекс, популярный среди отдыхающих круглый год. А в санатории-профилактории «Ставрополь» - современном оздоровительном центре ежегодно поправляют здоровье тысячи семей не только из Тольятти, но и со всей России.

Спортивно-оздоровительный комплекс «Подснежник» популярен круглый год. Фото: Предоставлено "КП"

Волге - чистые стоки

В Тольятти реализуется крупный экологический проект, который внесет существенный вклад в оздоровление Волжского бассейна. Строительство уникальных очистных сооружений сточных вод, поступающих с Северного промышленного узла, где находится большое количество промышленных предприятий, и части Центрального района Тольятти - серьезный шаг в этом направлении. Первый этап очистных был включен в федеральную программу «Чистая Волга» в составе национального проекта «Экология». После окончательного ввода очистных сооружений в эксплуатацию ожидается сокращение объема сброса загрязненных сточных вод на 10,5 миллионов кубометров в год. Стоит отметить, что проект финансируется частным бизнесом, и был построен полностью за счет собственных средств ПАО «КуйбышевАзот».

Очистные сооружения ливневого стока в Тольятти - важный экологический проект Самарской области. Фото: Предоставлено "КП"

Цвет настроения - зеленый

Огненная стихия, бушевавшая в регионе летом 2010 года, уничтожила тысячи деревьев вокруг города. Для их восстановления потребуются десятки лет, но на помощь пришли волонтеры крупных предприятий и прежде всего финансовая поддержка последних.

- За последние 10 лет наши сотрудники озеленили порядка 50 га тольяттинского леса с последующим трехлетним уходом за молодыми саженцами, - рассказали на «КуйбышевАзоте». - Всего в шефстве предприятия 245 тыс. деревьев. В этом году мы высадили еще 20 000 саженцев на четырех гектарах лесного массива, и планируем продолжать эту работу в будущем.

Благодаря участию неравнодушных горожан, тольяттинский лес восстановится значительно быстрее.

Химики заботятся не только об экологии, благоустройстве родного города, поддержке спорта, но и о пище духовной. Предприятие входит в попечительский совета театра «Колесо», ежегодно финансируя обновление театрального репертуара. Благодаря этой поддержке горожане могут видеть премьерные спектакли, а также новые экспозиции тольяттинских музеев. Общественность города высоко оценила вклад химиков в социальную жизнь мегаполиса: «КуйбышевАзот» неоднократно признавался победителем конкурса «Благотворитель года».