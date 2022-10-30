«Дети ходят среди машин»: в Самаре жители ЖК «Рассвет» пожаловались на серьезную опасность для пешеходов

Детям приходится каждый день ходить по небезопасность дороге, по которой едут машины. Фото: соцсети

В Самаре жители ЖК «Рассвет» на 18-м километре Московского шоссе пожаловались на серьезную опасность, грозящую пешеходам. Люди жалуются на отсутствие тротуаров и пешеходных дорожек. Из-за этого жителям, в том числе детям, приходится каждый день проделывать небезопасный путь по проезжей части и подвергать себя риску.

«Земля в частной собственности»

Как рассказывают жители в социальных сетях, проблемы с подъездными дорогами и тротуарами в новом жилом комплексе возникли уже давно.

- Еще в 2021 году мы писали письма и в администрацию города, и в администрацию района, и в Минстрой, и губернатору, - рассказывают жители. – У нас была серьезная проблема отсутствия пешеходной дороги к жилым домам! В результате люди были вынуждены идти к своим домам по автомобильному въезду между офисом продаж и магазином «Касторама». Однако во всех ответах нам говорили, что, дескать, земля вокруг ЖК «Рассвет» находится в частной собственности, поэтому город, мол, не имеет возможности построить тут ни подъездные дороги, ни пешеходные тротуары.

Так, в одном из ответов от госавтоинспекции людям сообщили, что организовать подъездные и пешеходные дороги должен собственник земли.

- В соответствии с требованиями действующего законодательства обязанности по организации, направленных на совершенствование дорожного движения, возложена на собственника и не относится к компетенции Госавтоинспекции, - сообщает ведомство жителям. Также в ГИБДД жителям посоветовали обратиться за защитой своих интересов в суд.

«Про пешеходов опять забыли»

Жители не сдавались и продолжали бомбардировать все ведомства жалобами. В результате им сделали пешеходную дорогу. Правда, только от выезда из ЖК «Рассвет» до начала парковки офиса продаж.

- А дальше до Московского шоссе мы были вынуждены все так же идти между машинами, постоянно оглядываясь по сторонам, не собьют ли нас, - пишут жители.

А в конце октября 2022 года жители столкнулись с новой проблемой. На парковке офиса продаж появилась строительная техника, а в соседских чатиках представители управляющей компании сообщили жителям, что ТЦ «Максидом» перекрывает выезд.

- Нам сообщили, что в связи с этим застройщик принял решение организовать постоянную дорогу в две полосы через автозаправку «ОЛВИ», - пишут люди в соцсетях. – Однако про пешеходов при этом опять забыли. А ведь по этой дороге ежедневно ходят сотни людей, дети идут в школу, в детский садик! Путь среди машин для них максимально небезопасен, каждый день дети подвергаются огромному риску. Мы много раз просили продолжить тротуар до Московского шоссе, но нам отвечали, что это, дескать невозможно из-за газовой трубы. Но мы не понимаем, почему машинам можно под ней ездить, а людям ходить нельзя? В наш жилой комплекс сейчас активно переселяют людей из аварийного жилья, власти покупают здесь квартиры для сирот. Но в результате жители оказываются заложниками ситуации и вынуждены постоянно подвергаться опасности.

Жители просят застройщика и власти обратить внимание на их проблему и максимально оперативно ее решить.