Если жена бьет – значит любит: как милуются животные Самарского зоопарка

Милые бранятся только тешатся. Эта пословица очень хорошо описывает отношения амурских тигров Кактуса и Кассандры. Фото: Самарский зоопарк.

Пусть на улице еще холодно, но весна уже витает в воздухе. А весна, как известно, пора любви.

Любовь царит и в стенах Самарского зоопарка: животные чистят друг другу перышки, поют серенады, запасают для своих вторых половинок лакомства. Корреспондент «КП-Самара» заглянул в зоопарк и узнал, как местные животные ведут себя в брачный период.

Усато-полосатая любовь

В дикой природе вы не встретите амурских тигров, живущих в паре: они одиночки и встречаются друг с другом только в брачный период, но самарский зоопарк объединяет сердца.

-У нас живет пара амурских тигров, Кактус и Кассандра, они спокойно уживаются в одном вольере. Ребята очень нежные, они постоянно фыркают и трутся друг о друга, - рассказала Алена Киреева, заведующая научно-просветительским отделом Самарского зоопарка.

Отношения пернатых могут показаться очень странными. Фото: Самарский зоопарк.

Необычная пернатая парочка

Помимо больших кошек, парами содержаться пернатые. Например, лебеди и попугаи неразлучиники, которые буквально погибают друг без друга.

- В зоопарке живет необычная пара птиц. У эму отношения немного странные, для понимания человека. Эти птицы в брачный период меняются ролями: у них не самцы, а самки ухаживают за партнером. Ухаживания тоже не подходят под стандартное понимание этого термина: женщины-эму достаточно агрессивно настроены, а мужчины даже могут получить нагоняй, если тем что-то не понравится. Потомство обычно высиживают самцы.

Оказывается, крокодилы – очень романтичные натуры. Фото: Самарский зоопарк.

Любовь по-крокодильи

Если вы чувствуете себя одиноким и вас называют бесчувственным - не расстраивайтесь! Самые хладнокровные могут быть очень романтичными натурами. Крокодилы не дадут соврать.

- Мы же привыкли что рептилии безэмоциональные, но оказалось, что нильские крокодилы - очень романтичные натуры. В брачный период Кузя поет своей возлюбленной песни под водой, а Герда крутится вокруг него. Они любят вместе нежиться и почти никогда не сидят порознь, - улыбаясь, вспоминает Алена.

Многие животные пары образуются на всю жизнь, и речь идет не только о неразлучниках: альбатросы, антилопы, волки и даже мышки-полевки! Если вы, вдруг, разочаровались в любви - сходите в зоопарк, животные помогут снова в нее поверить.