Роспатент поддержал самарский научный проект

ФОто: НОЦ «Инженерия будущего». Дарья Шешунова

Самарская область стала участником эксперимента министерства образования и науки РФ и Роспатента по экспертно-аналитическому сопровождению научно-технических проектов в рамках системы раннего реагирования Роспатента. По стране были отобраны три перспективных проекта, которые будут проанализированы и детально проработаны для их дальнейшего патентования и реализации. Один из них - самарский.

Выбор проекта для проведения эксперимента был сложный и многоступенчатый, много было кандидатов. В итоге выбрали НОЦ «Инженерия будущего». Решающую роль сыграла мощная инфраструктура НОЦ, четкая система его работы. Второй момент – сам проект Самарского университета, имеющий большой потенциал, - рассказал руководитель проектного офиса ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» Олег Ена.

Высокую оценку жюри получил проект по малоразмерным газотурбинным установкам мощностью 30 кВТ. Такие установки уже используются в стране для электрификации удаленного от населенного пункта объекта - спортивного сооружения или санатория, - где есть источник энергии. Но они американского производства. Патентование своей, отечественной разработки поможет стране сделать шаг к технологическому суверенитету. Аналитическое сопровождение под руководством Роспатента и ФИПСа поможет университету получить необходимые сведения по современным деталям, узлам, которые уже существуют в России и за рубежом и которые можно использовать для газотурбинной установки. Также предварительный анализ поможет определиться с поставщиками и производителями запчастей и потенциальными покупателями установки. Такой комплексный подход должен ускорить процесс реализации проекта и вывести его на серийное производство в 2026 году.

Спикеры рассказали о подписанном соглашении по развитию самарского проекта

Как стимулируют ученых патентовать свои разработки

Вопрос интеллектуальной собственности для России актуален как никогда. В экономических и геополитических реалиях страна идет к технологическому суверенитету. Чтобы применять и использовать разработки внутри страны и за ее пределами, необходимо защитить все права на их использование. Но до недавнего времени ученые не стремились регистрировать свою интеллектуальную собственность. Как говорит генеральный директор Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Антон Ищенко, в СССР было не принято торговать правами и патентами, поэтому у нас нет опыта коммерциализации этой сферы. Сейчас же государство заинтересовано в ее развитии. Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов рассказал, как поощряется инновационная деятельность бизнеса.

В налоговом законодательстве прописана возможность поставить результаты интеллектуальной деятельности на баланс предприятия для того, чтобы в дальнейшем распоряжаться ими. Причем в течение 3 лет для крупных предприятий и 5 лет для средних и малых этот актив не будет облагаться налогом. Также региональные компании могут снизить налог на прибыль, получаемую от коммерциализации своих разработок, которые внедряются на производстве.

Изобретателям и рационализаторам оказывается всесторонняя поддержка, в том числе по информированию и сопровождению проектов. Эту деятельность Роспатент в качестве эксперимента приземляет в регионы. На базе самарского университета им. Королева и Самарского государственного медицинского университета будут созданы экспертные центры по патентному сопровождению проектов. Это большое достижение, говорит генеральный директор АНО «Институт регионального развития» – управляющей компании научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» Ольга Михеева.

В России создано всего 5 экспертных центра с функциями проведения научно-технологической экспертизы проектов на оформление патентов. Из них 3 находятся в НОЦ «Инженерия будущего» - это 2 самарских университета и один из Республики Мордовия. В эти университеты будут подаваться заявки на оформление патента. Экспертные центры будут проводить их предварительный анализ, давать рекомендации по доработке. Таким образом качество заявок повысится, а соответственно и их конкурентоспособность. И при дальнейшей их передачи в Роспатент, заявки будут зарегистрированы в 99% случаев.

Самара - столица изобретательства и рационализаторства

Ольга Михеева уверена, что развитию научных разработок в Самарской области поможет и статус столицы изобретательства и рационализаторства. Наш регион направит заявку на его получение в 2024 году. Эта инициатива была одобрена губернатором Дмитрием Азаровым.

При наличии НОЦ «Инженерия будущего», двух центров ФИПСа, статус столицы изобретательства и рационализаторства, даст нам серьезные возможности проводить масштабные мероприятия, что несомненно позволит развивать наше сообщество в плане грамотности интеллектуального права, - говорит руководитель УК НОЦ «Инженерия будущего» - «Институт регионального развития».