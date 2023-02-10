«Это было очень волнительно»: что произошло после концерта Олега Газманова в Самаре 8 февраля 2023

Олег Газманов выступил с концертом в филармонии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Самаре прошел концерт Олега Газманова и группы «Эскадрон». В зрительном зале филармонии был аншлаг. Рассказываем, что произошло после концерта Олега Газманова в Самаре 8 февраля 2023.

Самарские поклонники творчества звезды поделились своими впечатлениями после концерта в социальных сетях и выложили видео и фото.

Фанаты отметили, как потрясающе певец взаимодействовал с залом, а также рассказали, что на выступлении артиста прошел маленький флешмоб. Газманов пригласил на сцену несколько десятков слушателей из зала, люди выходили вместе с детьми. Они все вместе пели «Морячку» и танцевали, показывая рукой морскую волну. На последних аккордах суперхита уже весь зал филармонии пританцевывал стоя.

- Это был очень эмоциональный момент, было очень волнительно. Вообще концерт был потрясающий, а момент, когда все вместе пели «Морячку», - особенно, - делится впечатлениями самарчанка Ирина. – Всегда с дочкой с удовольствием ходим на Олега Газманова.

Сам певец на своей официальной странице в ВКонтакте поблагодарил самарцев за душевный концерт:

- Самара! Спасибо за эмоции, за горячий прием, за то, что пели со мной и так прекрасно приняли новые песни! Выкладываю эпизоды концерта, снятые на телефоны. Качество не очень, но атмосфера концерта ощущается!

Из Самары певец отправился в Королев, где 12 февраля выступил с концертом в ЦДК им. М. И. Калинина.