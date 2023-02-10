Как распознать мошенников и избежать кибербуллинга: самарских школьников научили реагировать на риски в интернете

Гимназисты автивно включились в обсуждение киберрисков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рискуют все

Навыки безопасного поведения в интернете– это новые правила дорожного движения: в современных реалиях учить им детей нужно едва ли не с того момента, когда они впервые берут в руки гаджеты. Всего эксперты выделяют 23 вида опасности для детей в цифровой среде. Особенно уязвимы подростки в силу психологических особенностей этого возраста. Вчера оператор связи компания «Ростелеком» при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области провела в самарской гимназии «Гармония» интерактивный урок «Безопасный интернет» для учащихся 7-8 классов.

- Тема чрезвычайно актуальная: современные дети в интернете общаются, учатся, занимаются творчеством – оставляют «цифровой след». Один из самых распространенных рисков - утечка персональных данных, которая может привести к нежелательным последствиям. К моменту, когда наши дети станут взрослыми, это будет еще актуальнее, чем сегодня, например, при приеме на работу. Будем учить их вести себя в интернете корректно и безопасно, - прокомментировалруководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Эти риски – не что-то абстрактное, они вполне реальны. Так, директор Самарского филиала Ростелеком Вячеслав Добрынин поделился историей, когда мошенник попытался взаимодействовать с его сыном. На занятии гимназисты «Гармонии» также рассказывали о случаях, с которыми они сталкивались сами. Наверняка такие истории есть в каждой семье.

Эксперты давали реальные лайфхаки по безопасности в интернете. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Меняйте пароли!

Ценность занятия по безопасному поведению в интернете сложно переоценить: некоторые кейсы, о которых рассказали эксперты, взяли на заметку не только школьники, но и их учителя.

Например, то, что касается защиты персональных данных. С помощью руководителя департамента внедрения и сопровождения компании АйЭсТиДениса Лихуто аудитория узнала, что благодаря раскрытому паролю можно всего лишь по номеру телефона или адресу электронной почты восстановить всю остальную информацию: пол, возраст, место проживания и даже пищевые привычки (в случае недавней утечки информации из Яндекс-доставки). Поскольку наши персональные данные буквально рассеяны по всему интернету (Госуслуги, телеграм и другие мессенджеры и соцсети, личные кабинеты в онлайн-магазинах и т.д.) и отказаться от этого невозможно, все что нам остается, - это максимально защитить их.

Как? Об этом рассказали гимназистам.

Первое – не входите на чужих устройствах в свои аккаунты, а если пришлось это сделать, обязательно выйдите из профиля, завершив сессию. Если используете вай-фай в кафе или отеле, лучше не заходить туда, где оставляете свои персональные данные.

Второе: используйте сложные пароли. У мошенников есть базы из самых часто используемых комбинаций, в числе которых – даты рождения или популярные сочетания букв и цифр на клавиатуре.

Третье: обязательно используйте разные пароли для разных аккаунтов. А чтобы запомнить десяток-другой комбинаций, примените хитрость: маркируйте пароль от конкретной соцсети названием этой соцсети в начале, середине или конце пароля.

Четвертое: меняйте пароли раз в полгода. Сложно запомнить? Ладно, запишите. Но туда, где не потеряете. И защитите эту заметку паролем! А лучше придумайте собственную систему паролей и их запоминания при смене.

Пятое: старайтесь использовать систему двухступенчатой аутентификации на всех сайтах, где это возможно.

Подростки рассказывали о реальных случаях киберрисков в своей жизни. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главное – нестандартная реакция

Буллинг – острая тема для подростков, как в жизни, так и в интернете. Ребятам продемонстрировали ролик на эту тему, основанный на реальных событиях. И по реакции гимназистов было видно, что он нашел у ребят эмоциональный отклик. Затем школьников попросили высказаться об увиденном и дать советы герою, как можно выйти из этой ситуации, а не остаться ее жертвой.

Рекомендаций было множество. Но главная идея – одна: те, кто травят, «питаются» эмоциями жертвы. Поэтому не стоит принимать это близко к сердцу. Можно не реагировать (камень или столб не травят, это неинтересно), можно посмеяться вместе со всеми и даже сделать на некоторое время смешную фотку аватаркой в соцсети. Если негативные эмоции захлестывают через край, не стоит скрывать информацию о буллинге от взрослых: родители и психолог помогут расставить акценты и пережить сложные чувства.

Сколько получают закладчики?

Еще одна острая тема, которую рассмотрели на уроке – вовлечение детей и подростков в наркоторговлю. Шок – но некоторые из гимназистов встречались с этим в реальной жизни. Кто-то вместе с родителями видел собственными глазами действия «закладчиков» запрещенных веществ, кому-то приходили в соцсети заманчивые предложения о подработке курьером с астрономической зарплатой. Действия вербовщиков выстроены так, что давят на актуальные болевые точки подростков. Поэтому риск быть вовлеченными в незаконный оборот со всеми вытекающими последствиями – реален.

И снова школьники делились своими ощущениями и вместе с экспертами прорабатывали варианты реакций на подобные предложения. Лучший вариант – не отвечать вообще: понятно же, что такой легкий заработок – вне закона. Кстати, как заметил один из юных участников урока, отсутствие реакции действует не только на вербовщиков, которым становится неинтересно тратить много сил. Но и на алгоритмы интернета, «подбрасывающего» тот или иной контент: не заинтересовались им – больше не предложат.

- Сегодня цифровизация охватывает буквально все, и наша задача – научиться самим и научить наших детей жить в этой среде безопасно. Мне очень понравилась живая реакция ребят на проведенный урок – значит, мы достигаем цели. Возможно, кибербезопасность станет чьей-то профессией в будущем, но в любом случае полученные знаний пригодятся в жизни, - подытожил Вячеслав Добрынин. – Я уверен, что учить кибербезопасности стоит и с более младшего возраста, только это будет немного другая информация в соответствии с возрастными особенностями и рисками.