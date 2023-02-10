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Общество10 февраля 2023 14:20

«Старый надувной жилет спас жизнь»: шеф-редактор «Комсомолки» прошел по следам первопроходцев Дальнего Востока

Шеф-редактор «Комсомольской правды» Евгений Сазонов прошел по следам первопроходцев Дальнего Востока и написал книгу
Анастасия ЗУБКОВА
Евгений Сазонов представил книгу самарским читателям

Евгений Сазонов представил книгу самарским читателям

Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В пятницу 10 февраля в областной столице в рамках «Самарской книжной выставки» шеф-редактор Евгений Сазон представил волжанам свою книгу «Первопроходцы Дальнего Востока. Настоящие русские герои». Журналист почти 10 лет своей жизни отдал экспедициям и прошел по следам первопроходцев Дальнего Востока. Евгений Сазонов рассказал корреспондентам «КП-Самара» о книге и о том, как чуть не погиб во время путешествий.

«Меня для мира сейчас нет»

Евгений Сазонов - выходец Воронежской области. Себя он скромно называет «ботаником», а все потому, что с аппетитом учился. Всегда. После школы он поступил на факультет журналистики в ВГУ, затем пошел в аспирантуру и даже защитил кандидатскую диссертацию. Дальше начал преподавать. В 2000 году судьба занесла его в «Комсомольскую правду». В издательстве журналист прошел путь от внештатного фотокорреспондента до шеф - редактора газеты. Но и это не все. Евгений - фанат экстремальных путешествий.

Журналист повторил путь русских первопроходцев

Журналист повторил путь русских первопроходцев

Фото: Анастасия ЗУБКОВА

-Это интересно. Хочется удовлетворить любопытство, - говорит Евгений Сазонов. - Путешествия — прекрасная возможность переключиться, отвлечься. Люблю уехать на две недели туда, где нет связи, нет звонков. Меня для мира в этот момент нет. Практикую, как модно говорить, цифровой детокс.

«300 лет истории удалось повторить за 25 лет»

Страсть к экспедициям и журналистике и привела Евгения к созданию книги «Первопроходцы Дальнего Востока. Настоящие русские герои». Это невероятные приключения отечественных суперменов, благодаря которым огромный регион стал частью России. Евгений Сазонов своими ногами прошел по следам первопроходцев вместе с товарищами по цеху. 300 лет истории удалось повторить за 25 лет.

-Это большой коллективный труд, это архивы. Сам я подключился к экспедициям в 2014 году. Тогда Владимир Сунгоркин искал человека, который мог и снимать, и путешествовать. Я был с ним во всех экспедициях, кроме последней, где он, к сожалению, погиб, - поделился с журналистом «КП-Самара» Евгений Сазонов. - А так материалы копились еще с 1998 года. Тогда все началось.

Напомним, главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скончался 14 сентября 2022.

Книга "Первопроходцы Дальнего Востока" посвящена настоящим русским героям

Книга "Первопроходцы Дальнего Востока" посвящена настоящим русским героям

Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Копии подлинных карт первопроходцев, фотографии, картины и документы — иллюстрации с головой погружают читателя в написанное. А еще на страницах книги можно наткнуться на фотографии Евгения и его коллеги Леонида Захарова. Кстати, мужчина признался: часто он писал книгу «в полях», набрасывал заметки.

-Помню, как во время одной из экспедиций я сидел с ноутбуком у костра, подбрасывал дров, чтобы согреться. Всю ночь сидел, интересные чувства были.

«С ним я бы пошел хоть в рай, хоть в ад»

Евгений признался: было непросто, современные блага не особо-то и облегчают экспедиции.

-Я думал, будет легче, чем первопроходцам. У нас же есть непромокаемые куртки, надувные лодки, спутниковая связь и даже вертолет, который может забрать нас. Но вечером ты понимаешь, что это не прогулка, а экспедиция. Если нам тяжело в современных условиях, то они тогда были сверхлюдьми.

Читатели просили подписать книгу на память

Читатели просили подписать книгу на память

Фото: Анастасия ЗУБКОВА

По словам журналиста, в серьезные путешествия брать нужно лишь надежных товарищей, которые точно не подведут даже в самой сложной ситуации.

-Человек проверяется в экспедициях, уже через несколько дней можно разглядеть его истинное лицо. Маска спадает, - объясняет Евгений Сазонов. - У меня были прекрасные товарищи. А вот с Владимиром Сунгоркиным я бы пошел хоть в рай, хоть в ад. Он был отважным путешественником, знающим все на свете. Честно скажу, он человек уровня первопроходцев.

Кстати, с Владимиром Николаевичем Евгений часто советовался по поводу написания книги. Владимир Сунгоркин на советы не скупился, делился честным мнением.

-Владимир Николаевич называл книгу учебником с фактами и говорил, что делаю все неправильно. А мне почему-то казалось, что я должен быть серьезным с читателями, поэтому играл в ученого, - говорит Евгений Сазонов. - А мой куратор говорил, что должен писать о том, что будет интересно, что будет цеплять. Например, любовь. Я так и сделал.

Действительно, в книге «Первопроходцы Дальнего Востока. Настоящие русские герои» можно познакомиться с романтичной историей Николая и Екатерины Муравьевых-Амурских. Упрямая француженка бросила все ради супруга и отправилась за любимым в путешествие, прихватит с собой лишь виолончель.

«Как хотелось еще пожить»

Во время одной из экспедиций Евгений Сазонов чуть не погиб. Целых два раза он был на волосок от смерти.

-Первый раз я чуть не утонул в реке Амедичи. Хотя местные говорили, что это детский сплав. Только вот, когда мы перебирались, на нашем пути начались серьезные пороги. На одном из них лодку сильно начало бросать, а я как раз снимал все на камеру. Еще и ноги свесил ради хорошего кадра. Нас резко подбросило и я оказался в воде, - рассказывает Евгений Сазонов. - Меня вертело, как щепку. В этот момент я думал, как глупо, что все это закончится и как хочется еще пожить.

К счастью, обошлось. Путешественника спас старый отечественный спасательный жилет. Перед преодолением реки Евгений побоялся надевать на себя современный американский, как-то уж не внушал доверие. К тому же друг решил поставить все жилеты на предохранитель. По словам Евгения, вряд ли он быстро среагировал и снял его с предохранителя.

Второй раз журналист «лихачил» на снегоходе и попал на ледяную линзу. Вылетел из транспортного средства, но чудом остался жив.

- Теперь я, конечно, стал внимательнее. Всегда использую экипировку и крепко держусь за лодку.

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