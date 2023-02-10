«Старый надувной жилет спас жизнь»: шеф-редактор «Комсомолки» прошел по следам первопроходцев Дальнего Востока

Евгений Сазонов представил книгу самарским читателям Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В пятницу 10 февраля в областной столице в рамках «Самарской книжной выставки» шеф-редактор Евгений Сазон представил волжанам свою книгу «Первопроходцы Дальнего Востока. Настоящие русские герои». Журналист почти 10 лет своей жизни отдал экспедициям и прошел по следам первопроходцев Дальнего Востока. Евгений Сазонов рассказал корреспондентам «КП-Самара» о книге и о том, как чуть не погиб во время путешествий.

«Меня для мира сейчас нет»

Евгений Сазонов - выходец Воронежской области. Себя он скромно называет «ботаником», а все потому, что с аппетитом учился. Всегда. После школы он поступил на факультет журналистики в ВГУ, затем пошел в аспирантуру и даже защитил кандидатскую диссертацию. Дальше начал преподавать. В 2000 году судьба занесла его в «Комсомольскую правду». В издательстве журналист прошел путь от внештатного фотокорреспондента до шеф - редактора газеты. Но и это не все. Евгений - фанат экстремальных путешествий.

Журналист повторил путь русских первопроходцев Фото: Анастасия ЗУБКОВА

-Это интересно. Хочется удовлетворить любопытство, - говорит Евгений Сазонов. - Путешествия — прекрасная возможность переключиться, отвлечься. Люблю уехать на две недели туда, где нет связи, нет звонков. Меня для мира в этот момент нет. Практикую, как модно говорить, цифровой детокс.

«300 лет истории удалось повторить за 25 лет»

Страсть к экспедициям и журналистике и привела Евгения к созданию книги «Первопроходцы Дальнего Востока. Настоящие русские герои». Это невероятные приключения отечественных суперменов, благодаря которым огромный регион стал частью России. Евгений Сазонов своими ногами прошел по следам первопроходцев вместе с товарищами по цеху. 300 лет истории удалось повторить за 25 лет.

-Это большой коллективный труд, это архивы. Сам я подключился к экспедициям в 2014 году. Тогда Владимир Сунгоркин искал человека, который мог и снимать, и путешествовать. Я был с ним во всех экспедициях, кроме последней, где он, к сожалению, погиб, - поделился с журналистом «КП-Самара» Евгений Сазонов. - А так материалы копились еще с 1998 года. Тогда все началось.

Напомним, главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скончался 14 сентября 2022.

Книга "Первопроходцы Дальнего Востока" посвящена настоящим русским героям Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Копии подлинных карт первопроходцев, фотографии, картины и документы — иллюстрации с головой погружают читателя в написанное. А еще на страницах книги можно наткнуться на фотографии Евгения и его коллеги Леонида Захарова. Кстати, мужчина признался: часто он писал книгу «в полях», набрасывал заметки.

-Помню, как во время одной из экспедиций я сидел с ноутбуком у костра, подбрасывал дров, чтобы согреться. Всю ночь сидел, интересные чувства были.

«С ним я бы пошел хоть в рай, хоть в ад»

Евгений признался: было непросто, современные блага не особо-то и облегчают экспедиции.

-Я думал, будет легче, чем первопроходцам. У нас же есть непромокаемые куртки, надувные лодки, спутниковая связь и даже вертолет, который может забрать нас. Но вечером ты понимаешь, что это не прогулка, а экспедиция. Если нам тяжело в современных условиях, то они тогда были сверхлюдьми.

Читатели просили подписать книгу на память Фото: Анастасия ЗУБКОВА

По словам журналиста, в серьезные путешествия брать нужно лишь надежных товарищей, которые точно не подведут даже в самой сложной ситуации.

-Человек проверяется в экспедициях, уже через несколько дней можно разглядеть его истинное лицо. Маска спадает, - объясняет Евгений Сазонов. - У меня были прекрасные товарищи. А вот с Владимиром Сунгоркиным я бы пошел хоть в рай, хоть в ад. Он был отважным путешественником, знающим все на свете. Честно скажу, он человек уровня первопроходцев.

Кстати, с Владимиром Николаевичем Евгений часто советовался по поводу написания книги. Владимир Сунгоркин на советы не скупился, делился честным мнением.

-Владимир Николаевич называл книгу учебником с фактами и говорил, что делаю все неправильно. А мне почему-то казалось, что я должен быть серьезным с читателями, поэтому играл в ученого, - говорит Евгений Сазонов. - А мой куратор говорил, что должен писать о том, что будет интересно, что будет цеплять. Например, любовь. Я так и сделал.

Действительно, в книге «Первопроходцы Дальнего Востока. Настоящие русские герои» можно познакомиться с романтичной историей Николая и Екатерины Муравьевых-Амурских. Упрямая француженка бросила все ради супруга и отправилась за любимым в путешествие, прихватит с собой лишь виолончель.

«Как хотелось еще пожить»

Во время одной из экспедиций Евгений Сазонов чуть не погиб. Целых два раза он был на волосок от смерти.

-Первый раз я чуть не утонул в реке Амедичи. Хотя местные говорили, что это детский сплав. Только вот, когда мы перебирались, на нашем пути начались серьезные пороги. На одном из них лодку сильно начало бросать, а я как раз снимал все на камеру. Еще и ноги свесил ради хорошего кадра. Нас резко подбросило и я оказался в воде, - рассказывает Евгений Сазонов. - Меня вертело, как щепку. В этот момент я думал, как глупо, что все это закончится и как хочется еще пожить.

К счастью, обошлось. Путешественника спас старый отечественный спасательный жилет. Перед преодолением реки Евгений побоялся надевать на себя современный американский, как-то уж не внушал доверие. К тому же друг решил поставить все жилеты на предохранитель. По словам Евгения, вряд ли он быстро среагировал и снял его с предохранителя.

Второй раз журналист «лихачил» на снегоходе и попал на ледяную линзу. Вылетел из транспортного средства, но чудом остался жив.

- Теперь я, конечно, стал внимательнее. Всегда использую экипировку и крепко держусь за лодку.