Скулила на цепи у брошенного дома: собака осиротела после гибели фронтовика, но люди не прошли мимо

После смерти любимого хозяина Самара осталась совсем одна. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Под Самарой неравнодушные люди сумели спасти собаку, осиротевшую после смерти героя-фронтовика. Бедолага осталась совсем одна на цепи у брошенного дома, и ей грозила верная гибель. К счастью, помощь успела вовремя. Журналист «КП-Самара» выяснила подробности чудесной истории.

Любимица по кличке Самара

Герой Советского Союза Геннадий Кучкин ушел из жизни 28 декабря 2022 года. Мужчина всю жизнь посвятил воинской службе. Командовал танковым взводом, возглавлял комсомольский комитет полка, служил заместителем командира танкового, а затем мотострелкового батальона по политической части. В 1981 году участвовал в военных действиях в Афганистане. За мужество и проявленный героизм фронтовику было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После завершения воинской службы Геннадий Кучкин обосновался в Кинеле. Завел дом, а в нем – животных. Привычка помогать тем, кто слабее, стала неотъемлемой частью его жизни. В доме Геннадия Кучкина находили кров и пищу кошки, собаки и даже голуби. За такой большой, но дружной семьей герою помогал присматривать товарищ, Владимир Цыпленков.

Одной из главных любимиц героя стала большая добрая собака, которой дали кличку Самара.

- Мы с Геной дружили больше 15 лет. Он очень любил животных, в особенности Самару, - рассказал журналисту «КП-Самара» Владимир Цыпленков. – Это пугливая, но ласковая собака.

Вывернулась из ошейника и бросилась наутек

Когда Геннадия не стало, Самара осталась совсем одна. Родственники погибшего героя забирать себе ласковую, но большую собаку отказались – мол, своих животных хватает, для еще одной места не найти. Владимир как мог присматривал за собакой умершего друга, однако после перенесенной болезни ходил он с трудом и добираться на окраину для того, чтобы покормить Самару, получалось не каждый день. Собака осталась на цепи, в одиночестве, рядом с осиротевшим домом. По ночам она плакала и скулила, скучая по любимому хозяину.

Неравнодушные соседи не на шутку волновались за судьбу животного и начали просить власти найти бедолаге новый приют. Но лишь через месяц их письма достигли цели. Местная администрация нашла для Самары местечко на аэродроме.

Поначалу Самару отрядили в помощь местному охраннику. Однако пугливое животное не сумело адаптироваться к новым условиям. Собака умудрилась вывернуться из ошейника и бросилась наутек.

К счастью, далеко Самара не убежала. Побродив по окрестностям, она решила вернуться к людям. И нашла приют на территории историко-патриотического музея «Гвардейцы».

- Самара живет у нас уже больше месяца, вместе с несколькими другими собаками. В руки не дается, но каждый день приходит кушать. Мы всегда ей рады, у нас она может найти еду и кров, так что мы за нее спокойны, - заверил журналиста «КП-Самара» руководитель музея Сергей Бирюков.