Устроить романтический праздник для второй половинки на день влюбленных в Самаре - проще простого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если 14 февраля хочется чего-то большего, чем просто посидеть со своей второй половинкой в ресторане или баре, то предлагаем ознакомиться с подборкой мероприятий, которые пройдут в Самаре на День влюбленных 2023 (куда сходить, идеи, афиша, цена на билеты).

Вокальное шоу «NanoAcappella. Перезагрузка».

Когда: 14 февраля, 19.00

Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141)

Билет: 500-1500 руб.

Новая программа «NanoAcappella. Перезагрузка» (6+) — это вокальное шоу от признанных мастеров жанра а капелла - группы «ПЯТЕRО». Московский бойз-бэнд при помощи одних лишь голосов без музыкального инструмента воспроизводит звуки гитары, бас-гитары, ударной установки. В репертуаре на День влюбленных - хиты всех времен и народов.

«Любовный напиток»

Когда: 14 февраля, 18.30

Где: Самарский театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1)

Билет: 300-2000 руб.

В День влюбленных в САТОБ дают одну из лучших опер о любви. «Любовный напиток» (12+) Гаэтано Доницетти - это история о робком юноше, влюбленном в самодостаточную девушку, о фанфароне-сопернике и о пройдохе-коммивояжере, спасающем ситуацию своим любовным напитком по сходной цене.

«6 блюд из одной курицы»

Когда: 14 февраля, 18.30

Где: Самарский театр им. Горького (пл. Чапаева, 1)

Билет: 200-1800 руб.

Если хочется посмотреть что-нибудь про отношения современной эпохи, простое и понятное, то сходите на спектакль «6 блюд из одной курицы» (16+). Молодой богатый мужчина по настоянию матери выбирает себе жену. На одну из встреч приходит его бывшая супруга...

Тусовка в ресторане «Максимилианс»

Когда: 14 февраля

Где: ресторан «Максимилианс» (Московское шоссе, 4к15)

Билет: после 19.00 - 200 руб. за музыкальное сопровождение

Заведение гарантирует повышенную концентрацию сердечек, романтическую атмосферу и вкусную еду. Весь вечер (18+) для вас на сцене выступает группа «Непопса». Приветственный напиток каждому гостю на welcome-зоне с 20:00 до 21:00.

Вечеринка в «Метелице-С»

Когда: 17 февраля, с 22.00

Где: клуб «Метелица-С» (ул. Революционная, 146)

Билет: свободный

Клуб «Метелица-С» предлагает отмечать День всех влюбленных дискотекой (18+) на всю ночь напролет с пятницы на субботу. Играют разные ди-джеи. Первым гостям - welcome drink.