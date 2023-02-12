Какая будет погода на День влюбленных 2023 в Самаре

Погода не сможет помешать романтическим прогулкам на День влюбленных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вряд ли погода в Самаре глобально повлияет на то, будут ли влюбленные 14 февраля отмечать этот не всеми признаваемый праздник, однако она точно может повлиять на романтическую прогулку, если она у вас запланирована. Синоптики рассказали, какой будет погода на День влюбленных 14 февраля 2023 в Самаре.

Данные предоставлены погодным сервисом Gismeteo.ru

Какая погода будет на День влюбленных 2023 в Самаре

14 февраля в Самаре днем ожидается достаточно теплая погода: -3...-5 градусов. Утро, впрочем, выдастся слегка морозным - до - 9 градуссов. Пойдет небольшой снег. Осадков выпадет до 0,7 мм. Ближе к ночи похолодания не прогнозируется, столбик термометра будет колебаться в пределах -5...-6 градусов.

Однако хорошую погоду в общем-то немного испортит ветер - преимущественно северный со скоростью 5-10 м/с. Магнитной бури в этот день не будет.

Народные приметы на 14 февраля

В народном календаре 14 февраля - Трифонов день. С ним связано множество погодных примет. Например, по этому дню судили погоду на ближайшие 30 дней и на всю весну. Снег в этот день предвещает дождливую весну, а сильный и холодный ветер - холодную весну. Если вечером на Трифона на небе покажется много звезд - зима продержится еще долго.