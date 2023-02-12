«Опер воскликнул: да это же Соловей!» Рецидивист пошел на грабеж ради выпивки

Служебная собака по кличке Эрлен сразу же уверенно взяла след Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В поселке Смышляевка сотрудники МВД при помощи служебной собаки и камер видеонаблюдения в кратчайшие сроки установили личность грабителя. Оказалось, что подозреваемый не так давно освободился из мест заключения.

«Старый знакомый»

Сигнал в полицию поступил от 65-летнего жителя поселка Смышляевка, который ненадолго вышел из дома, а вернувшись, обнаружил разбитое окно и пропажу 18 тысяч рублей из шкафа.

- В ходе осмотра дома эксперт обнаружил и изъял следы пальцев рук и ткани, осколки стекла, - сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Для поиска преступника были задействована служебная собака, сразу уверенно взявшая след. В мероприятии участвовали младший инспектор-кинолог ЦКС ГУ МВД России по Самарской области младший лейтенант полиции Анна Гриднева и собака по кличке Эрлен.

Личность подозреваемого помогла установить камера видеонаблюдения, установленная на соседнем доме. Им оказался «старый знакомый» сотрудников полиции.

- Да это же Соловей! - воскликнул оперуполномоченный (имя подозреваемого изменено в интересах следствия), увидев на записи мужчину, поочередно заглядывающего в окна домов. Полицейский узнал в злоумышленнике рецидивиста, освободившегося из мест заключения чуть более полугода назад.

Не замел следы

Задержать подозреваемого удалось почти сразу же по месту его проживания. Тем более он даже не попытался замести следы в буквальном смысле: на снегу остался след протекторов от его ботинок. По задержании эксперты сопоставили рисунки на снегу с подошвами обуви Соловья и подтвердили совпадение.

Рецидивист ради выпивки полез в окно частного дома в Смышляевке Фото: ГУ МВД России по Самарской области

- Следственным отделом ОМВД России по Волжскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище), - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Подозреваемый — житель Кинеля — признал свою вину и пояснил, что часть украденных денег уже потратил на алкоголь. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В Самаре грозит срок мужчине за помощь в получении прав на управление трактором без экзамена.