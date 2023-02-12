«Опер воскликнул: да это же Соловей!» Рецидивист пошел на грабеж ради выпивки

Служебная собака по кличке Эрлен сразу же уверенно взяла след
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В поселке Смышляевка сотрудники МВД при помощи служебной собаки и камер видеонаблюдения в кратчайшие сроки установили личность грабителя. Оказалось, что подозреваемый не так давно освободился из мест заключения.
Сигнал в полицию поступил от 65-летнего жителя поселка Смышляевка, который ненадолго вышел из дома, а вернувшись, обнаружил разбитое окно и пропажу 18 тысяч рублей из шкафа.
- В ходе осмотра дома эксперт обнаружил и изъял следы пальцев рук и ткани, осколки стекла, - сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Для поиска преступника были задействована служебная собака, сразу уверенно взявшая след. В мероприятии участвовали младший инспектор-кинолог ЦКС ГУ МВД России по Самарской области младший лейтенант полиции Анна Гриднева и собака по кличке Эрлен.
Личность подозреваемого помогла установить камера видеонаблюдения, установленная на соседнем доме. Им оказался «старый знакомый» сотрудников полиции.
- Да это же Соловей! - воскликнул оперуполномоченный (имя подозреваемого изменено в интересах следствия), увидев на записи мужчину, поочередно заглядывающего в окна домов. Полицейский узнал в злоумышленнике рецидивиста, освободившегося из мест заключения чуть более полугода назад.
Задержать подозреваемого удалось почти сразу же по месту его проживания. Тем более он даже не попытался замести следы в буквальном смысле: на снегу остался след протекторов от его ботинок. По задержании эксперты сопоставили рисунки на снегу с подошвами обуви Соловья и подтвердили совпадение.
Рецидивист ради выпивки полез в окно частного дома в Смышляевке
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
- Следственным отделом ОМВД России по Волжскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище), - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Подозреваемый — житель Кинеля — признал свою вину и пояснил, что часть украденных денег уже потратил на алкоголь. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
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