Матерацци предложил самарским «Крыльям Советов» осужденного за групповое изнасилование футболиста

Маноло Портанову агенты предлагали "Крыльям Советов" и "Торпедо". Фото: Global Look Press

Приговорен, но остается на свободе

Самарским «Крыльям Советов» футбольные агенты в зиму 2022/2023 предлагали игрока, приговоренного итальянским судом к 6 годам заключения за участие в групповом изнасиловании. Об этом казусе сообщил телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».

По данным источника, речь о теперь уже экс-игроке итальянского «Дженоа» Маноло Портанове. 22-летний игрок побывал в системе таких суперклубов как «Лацио» и «Ювентус» и выступал за юношеские сборные Италии. Но после приговора на поле не выходит, хотя остается на свободе.

Подробности дела освещались в KP.RU. История, повлекшая за собой уголовное наказание, произошла в мае 2021 года в итальянской Сиене. Маноло проводил время в компании 21-летней студентки и без ее ведома позвал на квартиру также своего друга, дядю и несовершеннолетнего брата. Причем последний уже на тот момент находился под следствием. В результате студентка стала жертвой группового изнасилования.

Первая судебная инстанция, рассматривавшая дело по упрощенной процедуре, приговорила Маноло к шести годам тюремного заключения и выплате компенсации потерпевшей в размере 100 тысяч евро.

Матерацци - брат Матерацци

Из-за особенностей итальянской судебной системы приговор должен быть подтвержден еще в двух инстанциях, и если Портанова и окажется за решеткой, то не ранее чем через два года. Но «Дженоа» уже сейчас расторг контракт с футболистом, и агенты начали предлагать игрока на российском рынке, в том числе и самарским «Крыльям Советов».

- Да, мы разговаривали с руководителями «Крыльев» и «Торпедо», но все сорвалось, мы не пришли к общему знаменателю, - приводит «СЭ» слова Маттео Матерацци, являющегося агентом Маноло Портановы.

К слову, Маттео - не просто однофамилец Марко Матерации, того самого, которого боднул Зинедин Зидан в финале ЧМ-2006. Он - родной брат знаменитого итальянского футболиста.

«Нам важны не только игровые, но и личностные качества»

В самарском клубе не захотели связываться с игроком, имеющим сомнительную репутацию, к тому же уже подтвержденную судебным приговором.

В "Крыльях" среди прочих иностранцев выбрали аргентинца Гарре. Фото: ПФК "Крылья Советов"

- Принимая решение о трансфере, мы всегда смотрим не только на игровые качества футболиста, но и на его личность, на то, как новый игрок сможет вписаться в коллектив, - рассказывал ранее в одном из интервью главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.

Среди нескольких кандидатур из-за рубежа, предлагавшихся нынешней зимой, в самарском клубе остановили выбор на аргентинце Бенхамине Гарре. «КП-Самара» собирала всю информацию об этом трансфере.