Экологическая эволюция Жигулей продолжается: гора Шишка ждет гостей

Гора Шишка — еще одна природная достопримечательность нашего края. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область обласкана природой: есть у нас и речные просторы, и густые леса, и бескрайние степи, и даже свои горы. И пусть Жигули не скребут облака, по красоте и открывающимся с них видам они ничуть не уступают каким-нибудь Альпам. А еще наши горы (строго говоря - холмы, поправляют специалисты) неразрывно связаны с летописью России, и могут легко вписаться хоть в исторический, хоть в приключенческий роман. Сюжетов масса: герои и разбойники, искатели кладов и нефти - каждый овраг, каждая гора может поведать немало. Горы Стрельная, Верблюд, Молодецкий курган - их называют местами силы, на их вершины стремятся взрослые и дети, преодолевая подъем ради одного только взгляда вокруг и выдоха: «Какая красота!»

С Шишки открывается вид, захватывающий дух. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В прошлом году карта туризма Самарской области пополнилась еще одним зрелищным маршрутом - эколого-просветительской тропой на гору Отважная, что возвышается над Жигулевском на 303 метра. Узнать ее можно издали по антенне, венчающей вершину, а подняться - на машине или пешком. Наверху гостей ждет оборудованная смотровая площадка, где можно и полюбоваться видами, и отдохнуть (даже пожарить барбекю в специальной зоне), и узнать много интересного из интерактивных стендов.

Путь на вершину живописен в любое время года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оборудование тропы на гору Отважная стало началом совместного проекта национального парка «Самарская Лука» и социально-ответственного бизнеса. Недавно он получил продолжение, а туристы Самарской губернии - новый маршрут и новый ракурс обзора местных красот. Гора Шишка, высота которой чуть меньше (235 метров), стоит неподалеку от Отважной. Обе возвышенности расположены между Яблоневым оврагом и Жигулевской ГЭС.

Жигулевские горы — «место жительства» различных представителей флоры и фауны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шишка получила свое название за характерную форму. Гора всегда манила любителей прогулок и великолепных видов, но найти тропу было непросто - то в овраг попадешь, то в тупик. Сейчас же ее координаты стали официальными (билет на посещение можно приобрести онлайн на сайте нацпарка), а путь - комфортным. Организаторы тропы установили на извилистом подъеме, расстояние которого около километра, несколько скамеек. И отдохнуть, и подумать о природе и важности ее сохранения для потомков.

Со смотровой площадки гидроэлектростанцию можно рассмотреть в деталях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Преодолевшие живописный подъем вознаграждаются еще более великолепными видами. Сверху открывается обзор на Жигули, Волгу-матушку и Жигулевскую ГЭС - видно даже, как бурлит вода, срывающаяся с плотины.Стоя на вершине Шишки, можно также рассмотреть Жигулевск (район Г1) и Тольятти. Сверху города кажутся игрушечными и тихими - только птицы и ветер составляют звуковое сопровождение картины.

Снимки на природе получаются атмосферными. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Смотровая площадка Шишки оборудована для отдыха лавочками, беседкой, зоной для барбекю. Пополнить багаж знаний об истории природного памятника, его флоре и фауне тоже можно - на стендах все подробно изложено. Хочешь - читай на месте, а хочешь - сфотографируй и изучай, вернувшись домой.Разумеется, главный объект для фотосессий здесь не стенды, а величественная природа. Ну и себя на фоне захватывающих видов как не запечатлеть?

Маршрут оборудован для познавательного и цивилизованного отдыха. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Экологическая тропа «Гора Шишка» - продолжение совместного проекта ПАО «РусГидро» и национального парка «Самарская Лука», который стартовал два года назад.

- Площадку на горе Отважная мы начали оборудовать в 2020 году, - рассказал директор национального парка Евгений Березкин. - Примерно в то же время в планах появилось оборудование тропы на гору Шишка. Спасибо Русгидроза поддержку - мы давно сотрудничаем и многое делаем вместе.

Олег Леонов и Евгений Березкин уверены: результат сотрудничества нацпарка и бизнеса жители губернии оценят по достоинству. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Жигулевская ГЭС давно поддерживает партнерские взаимоотношения с Национальным парком «Самарская Лука», - говорит директор Жигулевской ГЭС Олег Леонов. - . Несколько проектов было реализовано ранее- учебно-образовательный комплекс «ЛукАморье», приют для диких животных, благоустройство экологической тропы на гору Попова в селе Ширяево, к источнику Каменная чаша, горе Отважная. Надеемся, что тропа на гору Шишка благодаря своей доступности станет любимым прогулочным местом не только для жигулевцев, но и для всех жителей Самарской области. Это хорошая обзорная площадка, откуда открываются прекрасные виды и на Волгу, и на Жигулевские горы и, в том числе, на Жигулевскую ГЭС.

Главное, о чем следует помнить, решив в выходной день побаловать себя и семью походом в Жигули, что правила поведения в национальном парке (да и в любом другом уголке природы) едины для всех. Не оставлять мусор, беречь от огня, не шуметь - и природа будет только рада гостям!