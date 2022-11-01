Сбегали через форточку и давили на лошади: старший судебный пристав в отставке из Самары рассказала о своей работе

Мария Солдаткина более 20 лет проработала старшим судебным приставом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

1 ноября отмечается День судебного пристава Российской Федерации. Судебные приставы играют немаловажную роль в развитии правового государства, именно они обеспечивают порядок функционирования судов, а также исполняют их решения и постановления. Ветеран ГУФССП по Самарской области, старший судебный пристав в отставке Мария Солдаткина рассказала «КП-Самара» о своей работе, которой она посвятила более 20 лет жизни.

Работала судебным приставом более 20 лет

Мария Васильевна родилась и выросла в Красноармейском районе Самарской области. Девушка отучилась в пушно-меховом техникуме и много лет проработала в потребкооперации, в том числе и на должности заместителя начальника по кадрам. Но затем Мария приняла решение поменять сферу деятельности, в тот момент в суде Красноармейского района как раз наблюдалась текучка кадров. Надеясь на удачу, Мария Васильевна пришла на прием к председателю суда и предложила свою кандидатуру на должность исполнителя.

- Это был 1995 год, тогда наличие профильного образования не было обязательным требованием. Главное – желание работать и умение все схватывать на лету. Я была уверена, что справлюсь с этой работой, притом, что уже имела большой опыт работы с людьми разных категорий в кооперации, - рассказывает журналисту Мария Солдаткина.

Никто не верил, что она справится с этой работой

Председатель суда сначала с недоверием отнесся к кандидатуре Солдаткиной, но все же дал инструкцию исполнителя суда для ознакомления. Мария Васильевна вспоминает, что это была небольшая книжечка, вся разорванная и потрепанная. Женщина аккуратно склеила инструкцию, внимательно изучила свои обязанности и поняла, что точно справится с этой работой.

В Красноармейском районном суде в конце 90-х наблюдался дефицит кадров, поэтому нашей собеседнице пришлось быстро осваивать новую профессию, а также успевать выполнять и другие поручения судьи. В 1998 году была образована Федеральная служба судебных приставов, тогда требования к сотрудникам стали более жесткими.

- Помню, мы приехали в главное управление в Самару. Я очень волновалась перед встречей с новым руководителем службы, будто на экзамен пришла. Перед входом в кабинет у меня вдруг пересохло в горле, я просила у присутствующих воды, хоть крышечку от бутылки, иначе бы я ни слова не смогла сказать начальнику. Но все оказалось не так страшно, он посмотрел на меня, задал, кажется, всего один вопрос, и сказал, мол, она точно справится с должностью старшего судебного пристава. Я получила высшее образование и работала на этой должности до пенсии - более 20 лет, - делится воспоминаниями пенсионерка.

Сел на лошадь и пошел на таран

За время работы в Красноармейском районе Мария Васильевна встречалась с разными людьми – кто-то охотно шел на контакт, так как понимал, что решение суда исполнить все равно придется, а кто-то ни в какую не соглашался отдавать свое имущество в счет погашения долга или по другим причинам, из-за которых суд вынес такое решение.

Так, Мария Солдаткина вспомнила случай, когда она приехала к мужчине, которого суд обязал снести незаконно построенные сараи на участке. Судебного пристава встретил пьяный рослый мужчина, который сел на коня и пошел на таран. Мария была вместе с водителем, они чудом увернулись от наезда лошади, к счастью, никто не пострадал. Приставу пришлось обращаться в прокуратуру, так как на контакт мужчина на лошади не шел. Только после вмешательства вышестоящего органа решение суда было исполнено. После этого случая нападения Мария Васильевна долгое время приезжала к должникам только с охраной.

Попыталась сбежать от приставов через форточку

Также часто бывают случаи, когда должники скрываются от приставов. Мария Солдаткина рассказала о забавном случае из своей практики. Жительница Красноармейского района накопила долги, и суд принял решение взыскать с нее деньги. Когда приставы приехали к дому должницы, та не открыла дверь. Стремясь избежать ответственности, женщина решила сбежать от приставов через форточку, но в этот момент сотрудники ГУФССП уже окружили дом, не дав возможности ей сбежать. В конечном итоге эта дама нашла нужную сумму и рассчиталась со всеми долгами, тем самым исполнив судебный приказ.

- Судебные приставы исполняют все решения суда, будь то уголовное дело, например, по алиментам, или же административное. За годы моей работы у меня не было ЧП, наш отдел работал всегда слажено и продуктивно. В 2016 году я вышла на пенсию, но еще некоторое время работала в главном управлении в Самаре. Мне очень нравилась моя работа, если бы не возраст, то я бы с удовольствием осталась на службе, - говорит Мария Солдаткина.

Мария Васильевна была неоднократно награждена почетными медалями, в том числе «За службу» и «За заслуги». Кроме того, старший судебный пристав в отставке является ветераном труда, ее приглашают на различные мероприятия, организованные ГУФССП по Самарской области, а также Мария Солдаткина почетный гость на районных праздниках.

- Я поздравляю всех причастных с Днем судебного пристава. Самое главное, что хочу пожелать, это здоровья вам и вашим близким. Выдержки, спокойствия, терпения. Чтобы на вашу работу поступало меньше жалоб, а судебные решения исполнялись в полном объеме, - поздравила Мария Солдаткина своих коллег.

Редакция «Комсомольской правды» присоединяется к поздравлениям и желает сотрудникам ГУФССП счастья и удачи во всех начинаниях.

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