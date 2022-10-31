«Сейчас стену дострою, и они ничего не сделают»: под Самарой сосед-нарушитель строит дом под чужим забором

Жительницы Новокуйбышевска не могут сладить с нахальным соседом и пожаловались на него депутату. Фото: Ольга НОВИКОВА

В Новокуйбышевске Самарской области строитель возводит дом под чужим забором. Мужчина нарушает закон и права соседей и идет с ними на открытый конфликт. При этом он рассчитывает остаться безнаказанным. Соседи пожаловались на наглеца в приемную депутата Госдумы Александра Хинштейна.

«Им придется смириться»

С неожиданной проблемой жительница Новокуйбышевска Екатерина Г. и ее мама столкнулись в конце лета. Семья живет в частном секторе на ул. Железнодорожников. В конце лета на соседнем участке, который много лет стоял заброшенным, объявился новый владелец – Александр Г. Мужчина не терял времени даром и начал быстро строить дом. Вот только расстояние от здания до соседского забора составило всего метр, хотя по всем нормативам должно было быть не меньше трех метров.

Дом строят совсем близко к забору. Фото: предоставлено "Комсомолке"

- Мы сначала пытались с ним как-то поговорить, указывали, что это слишком близко, что у нас на участке в той стороне стоит отапливаемая теплица, и такая близость дома может быть опасной, - рассказала журналисту «КП-Самара» Екатерина. – Но все попытки были тщетны, новоявленный сосед просто разворачивался к нам спиной и не желал разговаривать. Как-то раз я услышала его разговор по телефону, судя по всему он говорил со своей материю. У него «громкий» аппарат, я слышала и ее, и его. Мать спрашивала, как же он собирается решать вопрос с нарушением норм, мол, надо же три метра расстояние, а ты строишь в метре. А он ее в ответ уверенно так успокаивал – дескать, сейчас главное поскорее стену дострою, и потом уже они ничего не сделают, придется смириться. Мы навели справки и выяснили, что дома он строит на продажу, это у него такой бизнес. И сейчас он его достроит и быстренько продаст, чтобы дальше проблемы расхлебывал уже новый собственник.И ни нарушение интересов соседей, ни нарушение закона его не волнует.

«Скорее подавайте иск»

Екатерина начала писать обращения к властям Новокуйбышевска. Но ей отвечали, что поскольку оба участка земли находятся в частной собственности, сделать ничего мэрия не может. Екатерине посоветовали обращаться в суд. Все осложнялось тем, что поначалу женщина не могла выяснить даже имени и фамилии нахального соседа. Пока она получала все необходимые сведения, стена дома на соседском участке неуклонно росла. Женщина обратилась за помощью к депутату Александру Хинштейну, однако тот пояснил, что в данной ситуации помочь может только суд.

- Скорее подавайте иск, - посоветовал он. – Суд может наложить ограничения на любые операции с этим строением, а город не даст разрешение на его ввод в эксплуатацию.

«Это не редкость»

Адвокат адвокатского бюро «Хальченко и партнеры» Сергей Хальченко объяснил, что подобные ситуации – не редкость, и действительно решаются только в судебном порядке.

- Екатерине нужно обратиться за защитой своего нарушенного права, - объяснил юрист журналисту «КП-Самара». – Суд может обязать собственника устранить нарушения, вплоть до сноса здания. Такие случаи бывают, это не редкость. А потом за исполнением судебного решения следить будут уже приставы, и в случае неисполнения – накладывать штрафы.