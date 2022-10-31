В прошлом году в Самарской области привели к нормативам более 70 км федеральных автодорог

Фото: Росавтодор

В ходе капитального ремонта транспортно-эксплуатационные характеристики улучшили на двух участках подъезда к Ульяновску от автодороги М-5 «Урал» (км 305 – км 317 и км 321 – км 328). На двенадцатикилометровом отрезке федеральной трассы (с 305-го по 317-й км) была заменена дорожная одежда. Для повышения уровня безопасности дорожного движения объект также оснастили барьерным ограждением, линией стационарного электроосвещения протяженностью почти 1,5 км. В рамках обустройства оборудовали автопавильонами посадочные площадки.

На втором участке подъезда к Ульяновску (км 321 – км 328) дорожники заменили дорожную одежду, провели капремонт двух водопропускных труб, отремонтировали тротуары, установили сигнальные столбики и дорожные знаки, устроили барьерное ограждение и нанесли разметку термопластиком.Кроме того, были отремонтированы два участка трассы М-5 в Самарской области (км 927 – км 943 и км 997 – км 1013).

Ранее за счет дополнительного финансирования от «Платона» были построены и отремонтированы более 2 000 км проблемных дорог в 40 городах и регионах, 700 км федеральных трасс на выбранных грузоперевозчиками участках 10 автодорог и 31 мост в 20 субъектах РФ. Среди крупнейших дорожных объектов – Борский мост в Нижнем Новгороде, Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону, Затонский мост в Уфе, Белореченский мост в Краснодарском крае, мост через Волгу в подмосковной Дубне, Гоголевский путепровод в Петрозаводске, Свердловский мост в Пензе, мост через Терек в Чеченской Республике, а также важные переправы в Бурятии и Удмуртии.

Юридически значимые данные «Платона», поступающие с 500 рамок и 100 специальных автомобилей контроля, бортовых устройств и маршрутных карт, позволяют анализировать целый ряд параметров. В частности, на основе этой информации рассчитывается интенсивность грузоперевозок по дням недели и определяются самые загруженные федеральные трассы, что позволяет более точно планировать ремонт и расширение дорог и отдельных участков магистралей.Так, М-5 «Урал» - самая загруженная федеральная трасса. 5,4% пробега 12-тонных грузовиков, по данным статистики «Платона» приходится на эту автодорогу, в тройке лидеров М-7 «Волга» (4,9%) и М-4 «Дон» (3%).

Сегодня к системе «Платон» подключились уже более 747 тысяч российских и иностранных предпринимателей, которые зарегистрировали почти 1,6 млн фур, в частности, все грузоперевозчики Приволжья, отмечают в компании-операторе. В системе более 197 тысяч грузовиков, владельцы которых - 70 тысяч логистических компаний и перевозчиков. В лидерах по регистрации транспортных средств – Татарстан (55 тыс. грузовиков), Самарская (28 тыс.), Нижегородская (26 тыс.), Саратовская (17 тыс.) и Оренбургская области (14 тыс.).

Помимо дополнительного финансирования строительства, капитального ремонта и соответствующего повышения безопасности автодорог и мостовых сооружений, отмечает Росавтодор, госсистема «Платон» обеспечивает сбор фактической статистики и рост «прозрачности» рынка грузоперевозок. Так, из 700 тысяч владельцев большегрузов 69% - физические лица, 23% - юрлица и 7% - индивидуальные предприниматели. При этом, В «Платоне» зарегистрировано более 583 тысяч большегрузов, владельцами которых являются иностранные грузоперевозчики.

«На сегодня «Платон», по справедливым оценкам экспертного сообщества, является одной из крупнейших баз данных участников транспортно-логистического рынка с полным срезом по регионам и типам игроков, начиная от индивидуальных перевозчиков и заканчивая крупнейшими международными корпорациями, работающими в России», - комментирует Ольга Федоткина, исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ).

Собираемая «Платоном» статистика об автомобильных грузоперевозках делает рынок прозрачным, сокращая число «серых» перевозчиков. Именно с целью поощрения законопослушных российских грузоперевозчиков, заинтересованных в развитии логистической отрасли и формировании равной конкурентной среды, весной этого года был учрежден рейтинг «Надежный перевозчик России», составляемый на основе данных госсистемы «Платон».

Со схожей инициативой выступило и государство. Минтранс планирует создать единый реестр цифровых профилей перевозчиков, как грузовых, так и пассажирских. А на основе реестра – «Рейтинг перевозчиков», который позволит, с одной стороны, выявить добросовестных игроков, а с другой – компании с низким уровнем оказания услуг и высокой аварийностью.