Вышла замуж за спасителя: жертвы страшного взрыва в автобусе в Тольятти 15 лет назад рассказали о жизни после трагедии

Страшный взрыв в автобусе в Тольятти помнят до сих пор. Фото: МЧС России

15 лет назад, 31 октября 2007 года, в Тольятти произошла одна из крупнейших в истории города трагедий. Рано утром, в 8.17, напротив главного корпуса Поволжского государственного университета сервиса, на перекрестке улиц Гагарина и Карла Маркса в пассажирском автобусе №2 прогремел взрыв, который унес восемь жизней. Еще через два дня скончался старший врач скорой помощи, которая одной из первых приехала на место трагедии. У медика не выдержало сердце. Еще 70 человек получили травмы разной степени тяжести. Жертвы, выжившие в том роковом автобусе, рассказали «КП-Самара» о своей жизни после трагедии.

Трагическая случайность

Взрыв в автобусе в Тольятти расследовали восемь месяцев, однако дело прекратили в связи со смертью главного подозреваемого. Им правоохранители до сих пор считают одного из погибших – 19-летнего Евгения Вахрушева. По версии следствия, он перевозил в троллейбусе самодельное взрывное устройство, которое собирался взорвать в лесу в познавательных целях. Однако бомба сдетонировала в переполненном троллейбусе. Доказательств, что молодой человек сделал это намеренно, так и не нашли. В итоге взрыв автобуса в Тольятти был признан трагической случайностью.

Екатерина вышла замуж за Сергея, который первым пришел ей на помощь в тот страшный день. Фото: предоставлено "КП-Самара"

«Помню хлопок и тепло»

Жительница Тольятти Екатерина Анашкина в тот роковой день ехала в автобусе в университет. Девушка стояла в задней части салона, около двери, ей очень хотелось спать. Поэтому она не сразу поняла, что произошло.

- Помню какой-то хлопок, помню тепло – и в следующий момент я вместе с толпой вывалилась из автобуса, - вспоминает она. - Я в первый момент подумала, что он просто сломался. Но вокруг был дым, началась паника. А еще я почему-то поняла, что плохо слышу.

Катя сразу же позвонила своему знакомому молодому человеку. Сергей приехал, чтобы забрать ее, буквально чудом успев до момента, пока выставили оцепление. Однако едва увидев Катю, отправил ее к стоящей неподалеку скорой помощи. И оказалось, что правильно сделал: от взрыва у девушки лопнула барабанная перепонка. Позже Екатерине пришлось делать операцию и вставлять в ухо имплант. Это помогло и к девушке вернулся слух.

А еще трагедия сблизила ее со спасителем – Сергеем, который не раздумывая рванул ей на помощь. После окончания университета она вышла за него замуж, и сейчас у них подрастает замечательная дочка.

«Выпрыгнул в окно»

Владимир Кулагин в тот роковой день ехал в университет. Во время взрыва он сидел у окна в левом ряду. Перед тем, как бомба рванула, он внезапно почувствовал запах тухлых яиц в салоне. А потом прогремел взрыв и загорелся огонь.

- Я потерял сознание, но через минуту пришел в себя, вокруг было много людей. В том числе мертвых, - вспоминает Владимир. - Я выпрыгнул из автобуса через окно.

Владимир месяц провел в больнице. К сожалению, врачи так не смогли полностью восстановить его слух после разрыва барабанной перепонки и молоточка, и Владимир часто слышит свист в ухе. Но это не мешает ему работать инженером и растить двух детишек.