Утром деньги, вечером - шиш: в Самаре лже-мебельщики обвели вокруг пальца десятки покупателей

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские постоянно предупреждают о новых видах мошенничества, но искусные обманщики продолжают зарабатывать на доверчивости обычных граждан. Не так давно в Самаре предприниматели, которые занимаются изготовлением мебели, обманули 36 человек. Журналист «КП-Самара» выяснил подробности новой схемы мошенничества.

Собрали деньги, но товар не привезли

В управление Роспотребнадзора обратились жители Самары, которые стали жертвами мошенников. Самарцы заказали изготовление кухонных гарнитуров у двоих индивидуальных предпринимателей Саркисяна В. Х. и Мокроусова И. В. Покупатели выбрали понравившуюся мебель, заплатили стоимость ее изготовления и начали ждать поставку. Однако продавцы не привезли мебель в установленные сроки, поэтому обманутые клиенты начали массово писать жалобы в Роспотребнадзор и заявления в полицию.

Как сообщили «Комсомолке» в управлении Роспотребнадзора по Самарской области, к ним поступил групповой иск, где обманутые клиенты индивидуальных предпринимателей сообщили о нарушении своих прав. Причем в настоящее время специалисты продолжают получать претензии, поэтому число потерпевших от действий мошенников неумолимо растет.

Возбуждено уголовное дело

Редакция «КП-Самара» обратилась за разъяснением ситуации в ГУ МВД России по региону. Как выяснилось, самарцы пишут заявления на Саркисяна и Мокроусова и в полицию. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут следствие по данному делу.

- 19 сентября 2022 года было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Установлено, что при исполнении продавцом условий договоров купли-продажи мебели были допущены неправомерные действия в отношении 36 жителей Самарской области, - сообщили нам полицейские.

На данном этапе уголовного судопроизводства о ходе предварительного следствия не сообщается. Сотрудники Роспотребнадзора и полицейские сейчас ищут других потерпевших, которые могли стать жертвами мебельщиков.

Как не стать жертвой мошенников

Полицейские разработали памятку, чтобы уберечь людей от мошенничества. В ситуации, которая произошла в Самаре с поставщиками мебели, хорошо прослеживается стандартная схема – сначала деньги, потом товар. Практика с предоплатой успешно применяется мошенниками по всему миру, поэтому нужно быть предельно внимательными при выборе продавца.

- Знание основных мошеннических схем и приемов поможет избежать ненужных рисков и финансовых потерь. Не стоит торопиться заключать сделки на слишком выгодных или сомнительных условиях, слепо доверять предпринимателям и рисковать своими финансами, отправляя предоплату, - дают совет самарские сотрудники правоохранительных органов.

Стоит отметить, что доказать факт мошенничества и наказать не чистого на руку продавца будет в дальнейшем достаточно сложно. Нужно будет не только подать заявление в полицию, но и представить другие доказательства: скриншоты переписок, объявления в интернете, персональные данные мошенника, в том числе его ФИО, телефоны, адреса, банковские счета. Также необходимо будет показать все чеки и квитанции об оплате товара, который не был получен.

Роспотребнадзор по Самарской области может помочь подготовить групповое заявление и бесплатно предоставит все процессуальные действия для потребителей. Обращение с групповым иском будет возможно при следующих условиях:

- имеется общий по отношению к каждому члену группы ответчик;

- предметом спора являются общие или однородные права и законные интересы членов группы;

- в основании прав членов группы лиц и обязанностей ответчика лежат схожие фактические обязательства;

- использование всеми членами группы одинакового способа защиты своих прав.

Жителям Самарской области, которые стали жертвами мошенников, готовы помочь в решении возникших трудностей. Для получения консультации можно обратиться в управление о защите прав потребителей или сразу идти писать заявление в полицию.