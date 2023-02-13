Ходит по соседям и молит о прощении: что происходит в семье одинокого первоклашки из Тольятти

Во время расследования мать начала заботиться о старшем сыне Фото: Предоставлено "Комсомолке"

История маленького одинокого первоклассника Владика из Тольятти, который бродит по микрорайону Шлюзовой в поисках ласки и любви, с каждым днем обрастает новыми шокирующими подробностями. На связь с волонтерами самарской общественной организации «Право на счастье» вышла бывшая свекровь матери Влада, которая сообщила, что история с нелюбимым ребенком уже была ранее со старшей дочерью Елены (имя изменено – прим. ред.) и закончилось все печально. Журналист «КП-Самара» узнал подробности тольяттинской семьи.

Нелюбимый ребенок ищет ласки у незнакомцев

Елена вместе с новым мужем и их общим ребенком живет в общежитии в микрорайоне Шлюзовой в Тольятти. Там же живет и маленький семилетний Владик, но не вместе с мамой, а в соседней комнате. Соседи говорят, что родная мать после появления еще одного ребенка от нового мужчины совсем перестала давать любовь и заботу старшему сыну. Владику остается бродить в одиночестве по улицам, пытаясь найти того, кто его приласкает вместо мамы.

Про Владика стало известно, когда одна из продавщиц местного магазина «Рябинушка» написала в социальных сетях пост, где рассказала о первоклашке. По ее словам, ребенок не всегда одет по погоде и выглядит порой неопрятно, но он очень добрый и ласковый. Мальчик приходит в магазин и просит с ним поиграть, поговорить. Неравнодушные женщины дают ребенку карандаши, раскраски, а Владик в знак благодарности искренне обнимает и целует незнакомых ему женщин.

На ситуацию обратили внимание тольяттинские волонтеры, которые приехали в то самое общежитие, чтобы своими глазами посмотреть, в какой семье воспитывается мальчик. Активисты уверяют – его мама вместе с новой семьей, живет в чистой меблированной комнате, а Владика отселили в соседнее помещение, которое завалено хламом. Соседи рассказали, что Елена плохо относится к своему сыну и даже говорит, что хочет «сдать его в психушку». Знакомые семьи обращали внимание, что у мальчика есть особенности, но не думали, что проблемы с психикой могут быть настолько серьезными, чтобы родная мать так говорила про сына.

Контролирующие органы не видят проблемы

В тот день, когда к Елене приехали волонтеры, Влад был дома. Ребенок крепко спал, зажав бутылочку с неопределенной жидкостью в руках. Подозрения начались тогда, когда ребенка попытались разбудить.

- Владик спал беспробудным сном, он не реагировал ни на шум, ни на прикосновения. Тогда мы решили сообщить в опеку и полицию. Однако только на следующий день в общежитие приехали полицейские и предложили матери пройти медосвидетельствование, но та отказалась. Все было рамках закона, она как мать имела на это право, - рассказывает нам руководитель общественной организации Марина Федотова.

Редакция «КП-Самара» направила запрос в министерство социальной и демографической политики Самарской области, чтобы подробнее узнать об этой семье. Как выяснилось, Владик действительно состоит на учете в психоневрологическом диспансере и по мере необходимости получает стационарное лечение. Кроме того, органы опеки контролируют эту семью, периодически навещают ее и не видят оснований для изъятия Влада из семьи.

- В период с 2020 по 2023 специалисты органа опеки и попечительства неоднократно посещали семью Влада П. Последний раз специалисты органа опеки и попечительства совместно с представителями служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Тольятти: прокуратуры Тольятти, ПДН ОП №23 по Тольятти, КЦСОН, посетили семью 31 января 2023. Во время посещений семьи фактов, угрожающих жизни и здоровью ребенка, не выявлено, - сообщили журналисту чиновники.

9 февраля 2023 года Марину Федотову и ее помощницу пригласили в администрацию для встречи с органами и обсуждения сведений о семье, которые помогут понять, если ли там опасность для жизни ребенка. На встрече были представители ПДН, центр «Семья», опека, прокуратура.

Волонтеры явно настроены против матери и доводы чиновников не принимают:

- Два часа нам пытались объяснить, что семья нормальная, что повода для проверок и беспокойства нет. В качестве аргумента «хорошести» матери нам сказали, что она водит ребенка в школу, которая находится далеко от дома, да еще и с коляской. Мы передали прокурору все контактные номера свидетелей, а также предоставили скриншоты переписок с соседями семьи, которые подтверждают, что хорошей матерью Елену назвать трудно, - уверяет Марина Федотова.

История повторяется

Волонтеры выяснили, что Елена с Владиком ранее жили в Сызрани. Там семья состояла на учете контролирующих органов. Владика дважды изымали у матери из-за ненадлежащего воспитания. В общей сложности, уверяют активисты, мальчик пробыл в приюте год. У Елены есть еще старшая дочь, которая сейчас живет с бабушкой и дедушкой по отцовской линии в Сызрани. Бывшая свекровь женщины вышла на связь с волонтерами и рассказала историю старшего ребенка.

- Женщина уверяет, что мать била свою дочь, унижала морально и насильно помещала в психоневрологический диспансер, называя больной. Девочку толком не кормили, в школе ребенок даже падала в голодный обморок, но комиссию из школы Лена не пустила. К счастью, девочка абсолютно здорова, учится в школе по общей программе, - уверяют активисты.

По словам волонтеров, жизнью дочери женщина не интересуется, а также не платит ребенку алименты. Дело дошло даже до общественных работ. Якобы к ним женщину приговорили как раз из-за неуплаты алиментов, но из-за маленького ребенка на руках срок отложили. Так ли это на самом деле, выяснить не удалось.

Что происходит сейчас

После общественного резонанса Елена вдруг поменяла свое отношение к жизни. Комнату, где живет Владик, прибрали, а сама мать бегает по соседям и вымаливает прощение.

- Лена говорит, что волонтеры на нее наговаривают, что она исправится и все будет хорошо. Еще интересно, что раньше ее муж приходил домой с пивом, а теперь ходит с едой и памперсами, - рассказывают соседи семьи.

Конечно, хорошо, что на время расследования Владик окружен вниманием и заботой, накормлен, одет и живет в чистой комнате, но волонтеры боятся, что это все временно, что все может вернуться, когда опека вновь не найдет причин для беспокойства. Активисты общественной организации не собираются сдаваться и будут продолжать следить за Еленой и Владиком, ситуацию также на контроль взяла местная прокуратура.

Редакция «Комсомольской правды» будет следить за развитием событий.

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