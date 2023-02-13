«Хозяйка сказала: родишь – выгоню»: 11 котиков, ставшие семьей для одинокой пенсионерки, могут оказаться на улице

75-летняя пенсионерка ищет новый дом для питомцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Небольшое село, 16 квадратных метров и 11 кошек. Валентина Григорьевна живет в маленькой комнатушке в Мордовском Бугуруслане совсем одна. Ни мужа, ни детей у пенсионерки, увы, нет. Единственное, что осталось у 75-летней женщины — коты. Их Валентина Сорокина подобрала осенью 2022. Спасла усатых от холодной смерти. Только вот сейчас женщина пытается найти животным новую семью. Здоровье серьезно подводит. Уже скоро Валентина Григорьевна отправится в дом престарелых. Переживает, что котики без нее пропадут. Просит о помощи. Журналисты «КП-Самара» выяснили подробности этой истории.

«Сделала аборт и больше не смогла иметь детей»

Судьбе Валентины Григорьевны вряд ли можно позавидовать. Братьев и сестер у нее нет. В молодости они с супругом остались без детей. Времена были тяжелые. Ради жилья пришлось отказаться от ребенка.

-Мы с мужем жили в съемной квартире, когда я первый раз забеременела. Хозяйка сказала, что выгонит нас, если буду рожать. Деваться было некуда, пришлось делать аборт, - рассказывает Валентина Сорокина. – Потом уже и не получилось. Были только выкидыши.

Муж Валентины Григорьевны умер, женщина осталась одна. Сейчас она живет в селе Мордовский Бугуруслан в Бугурусланском районе Оренбургской области. Пенсионерка особо ни с кем не общается. Выбирается из дома в магазин за продуктами и обратно. Осенью 2022 года Валентина Сорокина приютила у себя 11 кошек. Получилось все случайно. Ее дом находится рядом с трассой, поэтому женщина часто становилась свидетелем, как люди вышвыривали котят из салона машины и уезжали. Доброе сердце пенсионерки разрывалось на части от жалости. На улице оставить усатых не могла, забирала малышей к себе.

«Упаду и никто не искать не будет»

-Сейчас у меня дома 9 девчонок и 2 мальчика. Вот, сейчас едят довольные, хвостами крутят, - смеется Валентина Григорьева. – Жалко мне их стало, выбрасывали бедняг. Многие сами ко мне просились, мяукали у двери. Ну, я и впустила, - говорит Валентина Григорьевна.

Только вот сейчас пенсионерке нужно позаботиться о самой себе. Валентина Сорокина призналась: в последнее время здоровье серьезно подводит.

-Я инвалид второй группы, у меня очень тяжелая болезнь. Несколько раз голова сильно кружилась. Боюсь, что упаду и буду лежать. Никто искать не будет, - переживает женщина.

«Пропадут без меня»

Валентина Григорьевна поняла, что одна уже не справляется. В пенсионном фонде она оставила заявку, чтобы ее забрали в дом престарелых. Сотрудники организации сказали женщине ждать. По словам Сорокиной, ее отправят либо в Бузулук, либо в Оренбург. Честно сказать, о себе-то Валентина Григорьева почти и не говорила с журналистами «КП-Самара». Она все твердила, что нужно пристроить кошек. Ничего для себя не просила.

-Жалко мне их, пропадут ведь, если меня не будет. Соседям оставить не могу, у нас деревня. Здесь у каждого по три-четыре кота.

Валентина Сорокина уже обращалась в приюты, но мест на 11 котиков у них не оказалось. Пенсионерка отчиталась за каждого котика. Даже искренне призналась: один шустрик не очень воспитанный.

-Ходят они у меня в туалет на улицу, приучила. Очень умные коты, садятся у двери и мяукают. Я им открою дверь, и они бегут по своим делам, потом возвращаются. Есть, правда, один сорванец, гадит иногда дома, но он маленький еще.

Если вы знаете, как помочь Валентине Сорокиной или давно мечтали обзавестись усатым другом, то можете напрямую обратиться к Валентине Григорьевне по номеру телефона: +7 (922) 801-82-15

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скулила на цепи у брошенного дома: собака осиротела после гибели фронтовика, но люди не прошли мимо

Под Самарой люди спасли собаку, осиротевшую после смерти фронтовика (подробности)