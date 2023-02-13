«Еду в Татарстан»: эксперты рассказали, откуда и куда перемещаются жители Приволжья

Эксперты назвали город Приволжья, в который чаще всего приезжают на ПМЖ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Госкомстат опубликовал данные по миграционным процессам за 2022 год. Для сравнения приводились также цифры за 2021 год. Эксперты объяснили изменения, произошедшие за год в этой сфере.

«Около нуля»

В целом население Российской Федерации с точки зрения миграции (без учета рождаемости и смертности) осталось примерно на одном и том же уровне. В страну прибыло 3 746 818 человек, убыло 3 747 624. При этом в 2021 году в РФ зарегистрировалось на 371 тысячу человек больше, чем снялось с регистрации.

В Самарской области баланс прибывших и убывших почти в точности повторяет ситуацию по России в целом. Данные по 2022 году - «около нуля». В регионе прописались 60986 человек, уехали - 61313. В то время как за 2021 год прирост населения региона за счет миграции составил более 7 тысяч человек.

Саратов — минус, Татарстан - плюс

При этом, если сравнить цифры по регионам Приволжского федерального округа, то обнаружится большая неоднородность данных.

Самарская область на фоне соседей по Приволжью оказалась самым сбалансированным регионом, где количество прибывших и убывших наиболее близко к нулевой отметке. В абсолютном большинстве других регионов наблюдался серьезный отток населения. Наименее популярной оказалась Саратовская область — там «отрицательное сальдо» составило более 5,5 тысяч человек.

Особняком в этом смысле стоит Татарстан — единственный регион в Приволжье, в который в 2022 году люди ехали охотнее, чем уезжали оттуда. Причем цифры впечатляют: приехавших было больше, чем уехавших, более чем на 9 тысяч человек.

«Долгосрочный процесс»

Эксперты отмечают: объяснить миграционные процессы какой-то одной причиной практически невозможно. Кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и культурологии Самарского университета Анна Пустарнакова отмечает: как правило, решение поменять место жительства люди принимают на основании не столько конкретных событий, сколько слухов и ожиданий.

- Не все из прогнозов впоследствии подтверждаются, и мы о них попросту забываем. Но люди уже снялись с мест, - поясняет эксперт. - При этом снятие с регистрации в одном месте и прописка в другом происходит обычно еще позже. А в статистику эти цифры о передвижениях попадают по прошествии еще более продолжительного времени. Поэтому отследить причинно-следственные связи в этой сфере сродни гаданию на кофейной гуще. Для этого нужен еще целый комплекс различных вводных данных, которых в итоговой статистике нет. И внешне это выглядит как отсутствие закономерности.