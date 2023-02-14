Аномальных холодов синоптики не обещают. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В этом году масленичная неделя выпадает на период с 20 по 26 февраля. Рассказываем, какая погода будет на Масленицу 2023 в Самаре.

Какая погода будет в Самаре на Масленицу 2023

По данным погодного сервиса gismeteo.ru, в целом на масленичной неделе 2023 в Самаре не ожидается аномальных холодов. Днем столбик термометра не опустится ниже -8 градусов, а самая высокая температура воздуха в светлое время суток составит 0 градусов. А вот ночные температуры сильно разнятся. Так, ночью 20 и 21 февраля прогнозируют до -19 градусов мороза. Последующие ночи теплее: -7...-10 градусов.

Однако радужную погодную картину могут подпортить осадки. По данным синоптиков, с 20 по 26 февраля они ожидаются в Самаре почти каждый день. 20, 21, 22, 25 и 26 февраля прогнозируются снегопады, причем 20 и 26 февраля - сильные, до 5,3 мм. 23 и 24 февраля осадков не будет вообще.

Геомагнитная активность на масленичной неделе в Самаре низкая. Влажность 79-87%. Давление составит 740-757 мм ртутного столба.

Напоминаем, что прогноз погоды, данный на срок более трех дней, не является точным и может быть позже скорректирован.

Погодные приметы, связанные с Масленицей

Мороз и снегопад в масленичные дни предвещает скорую и теплую весну. Воскресенье перед масленичной неделей выдалось пасмурным — к большому урожаю грибов. Хороший урожай грибов также предвещали дождь или снег в последний день Масленицы. Масленичная неделя выдалась снежной — ждите хороший урожай осенью. А еще наши предки были убеждены, что если на Масленицу поют птицы — это к хорошим новостям.