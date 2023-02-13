«Зеленым» инвестициям - зеленый свет

Нефтепереработчики взяли на вооружение самую передовую систему очистки стоков. Фото: АО «Транснефть — Приволга»

На благо природы

Стандарты экологической безопасности требуют от производственников постоянно держать руку на пульсе - следить за нормами природоохранного законодательства, достижениями прогресса и, конечно, собственным оборудованием. Стоило ученым разработать передовую систему очистки хозяйственно-бытовых и производственно-дождевых сточных вод, как нефтепроводчики взяли ее на вооружение. На ЛПДС «Ефимовка» экологическая реконструкция стартовала в 2020 году и вот, спустя два года, предприятие может гордиться самыми современными очистными сооружениями.

За это время объем работ проделан немалый. Построено здание станции очистки производственно-дождевых сточных вод и станция биологической очистки хозяйственно-бытовых стоков. Введены в эксплуатацию два резервуара-накопителя объемом 100 кубометров, а также технологический резервуар на восемь кубометров. Кроме того, на ЛПДС ввели новые канализационные насосные станции. Все сточные воды очищаются до нормативов рыбохозяйственных водоемов и сбрасываются в гидроизолированные пруды-испарители, которые тоже были построены в рамках этого проекта. То есть, очищенная вода не поступает в природные водоемы, а испаряется.

Все сточные воды очищаются до нормативов рыбохозяйственных водоемов. Фото: АО «Транснефть — Приволга»

- ЛПДС «Ефимовка» - один из крупнейших объектов Волгоградского РНУ, который находится в Котовском районе, - рассказала эколог предприятия Наталия Сидорова. - Экологические стандарты для нас в приоритете, в том числе защита водоемов. Мы пришли к выводу, что самым надежным способом защитить водоемы станет реконструкция очистных сооружений. Технологическое оборудование для новых станций очистки изготовлено собственным Тюменским ремонтно-механическим заводом (ТРМЗ) - это ноу-хау компании «Транснефть», которая в этом году отметит свое 30-летие.

Инвестиции в будущее

Флотационная установка, разработанная в рамках опытно-конструкторской работы ООО «НИИ Транснефть» и ТРМЗ, очищает производственно-дождевые сточные воды. В установке воздушные компрессоры заменены на эжекторы, что снизило ее энергопотребление на 30%. Гидравлическая схема инновационного комплекса дополнена напорными камерами цилиндрической формы - это позволяет обеспечить необходимое эффективное перемешивание и отсутствие застойных зон в поступающих сточных водах.

Очистка хозяйственно-бытовых стоков отличается от традиционной биологической: использование мембранных биореакторов и мелкопузырчатой аэрации дает более высокое качество по удалению аммонийного и нитритного азота - веществ, предельно-допустимые концентрации которых в стоках строго регламентируются. Отказ от вторичных отстойников и механических фильтров доочистки сокращает площадь, занимаемую оборудованием.

В инновационной технологии очистки используются мембранные биореакторы. Фото: АО «Транснефть — Приволга»

Работу очистных сооружений обеспечивают три человека - инженер-технолог и два аппаратчика. А ее качество курирует ведомственная лаборатория аналитического контроля, которая базируется на ЛПДС «Кузьмичи» - пробы воды берутся и анализируются по графику.

- На ЛПДС «Кузьмичи» тоже строятся новые очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод - ввод в эксплуатацию запланирован на следующий год, - поделилась планами Наталия Сидорова. - За последние десять лет в структурных подразделениях АО «Транснефть - Приволга», которое в этом году отмечает свой 70-летний юбилей, реконструированы и построены 12 очистных сооружений сточных вод. До 2027 года их количество вырастет до 16 - работа по внедрению новых технологий очистки воды будет продолжаться, ведь эти инвестиции являются важным звеном в сохранении окружающей среды.