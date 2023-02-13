«Розничный инвестор – новый драйвер рынка»: самарцы-акционеры ВТБ встретились с руководством банка

В ВТБ помогли акционерам преодолеть вызовы и сложности 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ВТБ возобновляет цикл регулярных очных встреч с миноритарными акционерами в регионах, которые приостанавливались из-за пандемии. Самара стала первым городом в наступившем году, где состоялся семинар для акционеров ВТБ. Мероприятие посетило более 100 акционеров банка. Пообщаться с розничными инвесторами и ответить на их вопросы приехали руководитель службы по работе с акционерами Владимир Хоткин, руководитель управления по работе с инвесторами Леонид Вакеев и член Консультационного совета акционеров ВТБ Илья Херсонцев. В центре внимания оказались итоги работы в 2022 году, прогноз на 2023 год и предстоящая допэмиссия ценных бумаг ВТБ.

Восстановить связь и спасти активы

Владимир Хоткин рассказал, как банку удалось справиться с вызовами 2022 года.

- Вслед за санкциями был введен особый порядок раскрытия информации, поэтому многие общества удалили даже часть уже выложенной информации об активах, акционерах и т.д. Это было сделано, чтобы избежать санкций, но в результате инвесторы тоже оказались в информационном вакууме, - отметил Владимир Хоткин. – Также ситуацию осложнил запрет на сделки с акциями с участием резидентов недружественных стран и потеря инвесторами доступа к части иностранных ценных бумаг. И приложение «Акционеры ВТБ», и наши аккаунты были заблокированы. Плюс до конца не сняли ковидные ограничения. Поэтому нашими главными задачами стало восстановление коммуникации с нашими акционерами и восстановление баланса между нераскрытием информации и информированием акционеров. Не менее важными задачами стали консультация клиентов по минимизации рисков для их активов и забота об инвесторах из социально незащищенных групп (например, пенсионерах).

С этими задачами в ВТБ успешно справились – восстановили в мобильных магазинах доступ к приложению, завели аккаунты в соцсетях, перенесли веб-ресурсы на дружественные платформы и открыли телеграм-канал для коммуникации с розничными акционерами. А еще – начали выпускать регулярный дайджест по актуальным изменениям в корпоративном праве. В условиях постоянных изменений он оказался очень востребованным.

- В мае 2022 года прошла встреча президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина и руководителей всех бизнес-линий с советом акционеров. Откровенный разговор и рассказ о положении дел в банке помог снять напряженность и ответить на все интересующие людей вопросы, - отметил Владимир Хоткин.

Тренд на рост

В ВТБ отметили тренд на рост базы акционеров по итогам 2022 года.

- Сейчас в ВТБ около 800 тысяч держателей акций, из них 62,4% - это мужчины. Мы отмечаем тренд на омоложение: 80% акционеров – это молодые люди, средний возраст – 35 лет, , стандартная стратегия инвестирования – консервативно-долгосрочная, - рассказал Владимир Хоткин.

В Самарской области число акционеров ВТБ за 2022 год выросло, а объем среднего пакета акций увеличился на 60%, сейчас он составляет 1399 акций.

Представители ВТБ также рассказали акционерам детали дополнительной эмиссии ценных бумаг. Увеличение уставного капитала банка на 302 млрд рублей одобрено 30 января внеочередным собранием акционеров ВТБ. Оно произойдет путем размещения дополнительных обыкновенных акций кредитной организации в количестве 30 трлн штук по закрытой подписке.

- Решение акционеров позволит внести в капитал банк РНКБ из Крыма и эквивалент субординированного депозита Минфина, - объяснил Владимир Хоткин. – Дополнительная эмиссия акций на 150 миллиардов рублей будет размещена по закрытой подписке между двумя акционерами – Минфином и Росимуществом. Однако остальные акционеры также получат право преимущественного выкупа дополнительного объема акций.

Поддержать инвестора

Череда внешнеэкономических и внутренних факторов последних лет подчеркнула необходимость появления института поддержки розничного инвестора, в котором бы частный инвестор мог найти ответы на свои вопросы. Для реализации этой функции в декабре 2022 года была создана Ассоциация розничных инвесторов (АРИ).

Сейчас в России уже более 27 миллионов розничных инвесторов, совокупная стоимость их активов составляет 5,2 трлн рублей. Число розничных инвесторов с начала 2019 года в России выросло в шесть раз. При этом инвестиционную активность сейчас проявляет всего 29% населения страны, а значит, есть большой потенциал для роста.

Такое большое число частных инвесторов неизбежно породило новые запросы с их стороны. И одним из них стала потребность в квалифицированном общении как между собой, так и в диалоге с компаниями-эмитентами, профилактика споров и их досудебное урегулирование, просвещение и образование, продвижение лучших практик. Именно такой площадкой станет Ассоциация розничных инвесторов.

- Розничный инвестор сегодня – главный драйвер рынка, - отметил Илья Херсонцев. – А инвесторам интересно общаться между собой и с эмитентами, взаимодействовать с биржей и получать защиту своих интересов, а еще – учиться и повышать квалификацию. У нас есть обширный опыт по такому взаимодействию, поэтому мы точно знаем, что нужно инвесторам и постараемся им это дать..