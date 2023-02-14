Объем нового бизнеса Группы Газпромбанк Лизинг в 2022 году побил исторический рекорд

Максим Калинкин, Вице-Президент Банка ГПБ (АО), генеральный директор Группы Газпромбанк Лизинг. Фото предоставлено АО "ГАЗПРОМБАНК ЛИЗИНГ".

Достижение такого результата для Группы является абсолютным рекордом за отчетный период. Лизинговый портфель на 01.01.2023 года достиг 865 млрд рублей (+87% к 2021 году). Более 64,7 тыс. новых договоров лизинга Группа заключила в 2022 году с предприятиями МСБ и крупного корпоративного бизнеса, что на 42% больше 2021 года.

Основные сегменты, которые привели к росту объема нового бизнеса, - это спецтехника и грузовой автотранспорт. За 2022 год Группа Газпромбанк Лизинг заключила договоры на лизинг грузовой техники стоимостью 166,2 млрд рублей с НДС (рост в три раза в сравнении с 2021 годом) и строительной и строительно-дорожной техники стоимостью 115,6 млрд рублей (рост в три раза). Также троекратный прирост показал сегмент железнодорожной техники: заключены договоры с операторами и грузовладельцами на поставку более 11 тыс. хопперов, полувагонов, платформ и цистерн общей стоимостью 39,9 млрд рублей с НДС.

Автобизнес Группы Газпромбанк Лизинг в 2022 году продемонстрировал рост в 77% и достиг 292,4 млрд рублей с НДС. Сегмент легковых автомобилей, несмотря на уход популярных брендов и прочие события на авторынке, показал положительную динамику (+7% к 2021 году). Всего Группа передала в эксплуатацию 25 304 ед. легковых автомобилей, 5 247 легковых коммерческих и грузовых коммерческих автомобилей (массой не более 3.5 тонн), 24 717 грузовой техники (массой более 3.5 тонн) и 1 724 ед. пассажирского городского транспорта.

Топ-5 федеральных округов, на которые приходится основной бизнес Группы Газпромбанк Лизинг, выглядит следующим образом: г. Москва с долей 26% от всего объема нового бизнеса, Приволжский ФО (16%), Центральный ФО (за искл. Москвы, 14%), Сибирский ФО (10%) и Санкт-Петербург (9%).

Максим Калинкин, Вице-Президент Банка ГПБ (АО), генеральный директор Группы Газпромбанк Лизинг:

«Основной фокус работы Группы Газпромбанк Лизинг в 2022 году - своевременное выполнение всех взятых на себя обязательств перед клиентами в условиях высокой волатильности и кардинальной смены парадигмы работы с поставщиками предметов лизинга. Это, а также проактивный подход позволили нам добиться результата, которого, по нашим наблюдениям, еще не было на российском рынке лизинга. Одним из трендов в лизинговой отрасли стала работа с подержанной техникой. К концу года доля лизинга б/у автомобилей в объеме нового бизнеса Группы составила порядка 20%. Также отмечу рост спроса на продукцию китайских производителей. Эти бренды составили почти 30% от всего объема техники Группы. В 2023 году мы ожидаем положительную динамику развития рынка лизинга – в пределах 20%».

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АО "ГАЗПРОМБАНК ЛИЗИНГ"