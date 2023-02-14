В Сызрани прошла акция по книгодарению

Волонтеры Сызранского НПЗ делятся своей любовью к чтению с детьми. Фото: Валерии Пылаевой

Книги - лучшие товарищи старости, в то же время лучшие руководители юности. Они дарят эстетическое удовольствие, неоценимые знания, будоражат наше воображение. По всему миру 14 февраля отмечается не только День влюбленных, но и Международный день дарения книг. К этому празднику волонтеры Сызранского НПЗ (дочернее общество НК «Роснефть») совместно с издательским домом «Комсомольская правда» посетили общественную организацию «Виктория» и провели благотворительную акцию.

Она проходит в стенах «Виктории» уже третий год. В сызранскую общественную организацию инвалидов-колясочников были собраны книги различных жанров: классика, современная литература, журналы, раскраски, детские развивающие пособия. В общей сложности силами заводчан и издательства передано более 200 экземпляров литературы.

Читают семьями

Особой популярностью, по словам председателя общественной организации Александры Мишенькиной, пользуется детская литература. В клубе «Аист», созданном под эгидой «Виктории», состоят 154 ребенка. Здесь с детьми работают логопеды, психологи и педагоги, которые обучают родителей правильно заниматься с детьми.

- Такие мероприятия не только очень познавательны и интересны для маленьких воспитанников, но и в целом очень нужны подрастающему поколению. Многие наши дети любят читать, даже если не могут это сделать самостоятельно, им помогают мамы. А ученики могут найти книги из школьной программы. Поэтому акция, которую проводят волонтеры завода и «Комсомольская правда» по пополнению нашей библиотеки, очень нужная, - отметила Александра Мишенькина.

Многодетная мама Оксана Ковалева рассказала, что вместе с ребятами они становятся участниками акции уже не первый год.

- Мы состоим в клубе уже 7 лет. На это мероприятие мы приезжаем второй год, нам оно очень нравится. Мой сын - парень взрослый, ходит в школу и читает самостоятельно, вся литература находит у нас отклик. Средняя дочка тоже подключается к этому процессу, надеюсь, в следующем году и ей начнем брать произведения для чтения, - рассказала Оксана.

От заводчан - детям

НПЗ участвует в акции неслучайно, среди работников предприятия немало тех, кто получает удовольствие от общения с хорошей книгой и готовы делиться счастьем быть читателем со всеми, кто рядом. Многие являются постоянными участниками мероприятия, посвященного Дню книгодарения.

- В нашей семье очень любят читать. Книг дома много, особенно детских. Знаю, что сейчас книга - дорогое удовольствие и не каждый родитель может позволить себе часто пополнять домашнюю библиотеку, поэтому каждый год принимаю участие в акции. Очень хочется, чтобы дети могли наслаждаться новыми историями и погружаться в волшебные миры, которые дарят писатели. Надеемся, что подаренные нами книги найдут своего читателя, - поделилась специалист по кадровому администрированию цеха №15 АО «Сызранский НПЗ» Евгения Крылова.

Волонтерское движение на заводе растет с каждым годом. Сотрудники оказывают помощь семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, участникам войны и труженикам тыла, занимаются охраной окружающей среды, популяризируют донорство. За три года проведения акции на День книгодарения в организацию инвалидов-колясочников «Виктория» передано около 700 изданий для взрослых и детей. Ко Дню защиты детей волонтеры собирают игрушки, канцтовары и предметы первой необходимости для воспитанников реабилитационного центра «Жемчужина» и маленьких пациентов педиатрического отделения горбольницы №2. Этой традиции - 2 года. А к Новому году на предприятии традиционно загорается волшебными огнями «Елка желаний». Благодаря ей за четыре года сотрудники предприятия исполнили мечты более 200 детей.