Поможет в освоении Арктики: в Самаре успешно испытали новый наноспутник

Космический аппарат разработали и создали в Самаре / Фото: Самарский университет

Самарские ученые успешно протестировали свою новую разработку – наноспутник, который поможет в освоении Арктики. Космический аппарат SamSat-ION («СамСат-ИОН») прошел все наземные испытания. Его включили в программу Роскосмоса «УниверСат», которая предполагает бесплатный запуск университетских спутников.

Наноспутник разработали и собрали ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. Его оснастили различной научной аппаратурой: установили навигационный приемник, выносной магнитометр, датчик параметров плазмы. Космический аппарат предназначен для изучения ионосферы и магнитосферы Земли, в том числе в полярных и приполярных районах планеты.

Запуск наноспутника запланирован на первый квартал 2023 года / Фото: Самарский университет

– Наземные испытания включали в себя имитацию условий пребывания на орбите и имитацию условий активного участка выведения на орбиту ракетой-носителем. В первом случае использовали термовакуумную камеру, во втором – вибродинамический стенд, – рассказали в Самарском университете.

По словам заведующего межвузовской кафедры космических исследований профессора Игоря Белоконова, комиссия Роскосмоса включила самарский наноспутник в состав кластера малых космических аппаратов «УниверСат». Всего там будет пять аппаратов, разработанных в разных вузах страны. Запуск предварительно запланирован на первый квартал 2023 года.

Самарский наноспутник собираются запустить на солнечную синхронную орбиту высотой около 550 км. Там SamSat-ION будет собирать оперативные данные о состоянии ионосферы, которые необходимы в различных отраслях. К примеру, это спутниковая связь, навигация и метеорология. Полученные сведения будут полезны при дальнейшем освоении Арктики и Антарктики. Ученые отмечают, что срок активного существования наноспутника составит как минимум год.