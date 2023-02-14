В Самаре стало меньше бродячих собак

После стерилизации и вакцинации собак при хорошем поведении возвращают туда, где они привыкли жить. Фото Дарьи Малеевой

В Самаре подвели итоги работы по отлову собак в 2022 году.Чтобы бездомные животные не заполонили город, их численность регулируют с помощью системы ОСВВ - отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и (если зверь не проявляет немотивированной агрессии) возвращают в среду обитания. Такая собака потомства уже не оставит, в отличие от нестерилизованной - взрослая самка приносит больше десятка щенков в год. Конечно, не все кутята выживут на улице и превратятся во взрослых псов. Но уцелевшие дадут прирост численности в геометрической прогрессии.

Отловить, стерилизовать, вакцинировать, вернуть

Круглый стол на эту злободневную тему собрал представителейадминистрации города, подрядной организации, ведущей отлов животных, общественных зоозащитных организаций, депутатов городской думы.

Заместитель главы Самары – руководитель департамента городского хозяйства и экологии пдминистрации Самары Олег Ивахин подвел итоги работы за прошедший год.

- Мы работаем по программе ОСВВ с 2020 года, - рассказал Олег Ивахин. - Мониторинг численности безнадзорных животных показывает, что постепенно на улицах города их становится меньше. Работа в данном направлении не может дать сиюминутного результата. Но, проводя ее последовательно, мы, с одной стороны, проявляем гуманность, а с другой планомерно идем по пути уменьшения численности бродячих собак. Этому также способствует и существенное увеличение отлова. Если в 2020 году было отловлено 2375 собак, но по итогам прошлого года – 4217, то есть почти в два раза больше.

По заявлениям жителей животных с городских улиц в рамках муниципального контракта собирает подрядная организация, выигравшая торги. В Самаре этим занимается ООО «Добрые люди». В апреле прошлого года в организации сменилось руководство, теперь ее возглавляет основатель ветеринарного центра «ФлагманВет» Инна Тарасенко. «Добрым людям» вести работу не так-то просто. Практически ежедневно они сталкиваются с дилеммой: как соблюсти интересы жителей, которые хотят, чтобы собак рядом с ними не было и горожан, которые не хотят, чтобы животное забирали в приют. Кроме того, у многих до сих пор сохраняется некий стереотип, что отлов тождественен чуть ли не смерти животного.

- Это, конечно же, не так, - говорит Инна Тарасенко. - Собак мы отлавливаем с помощью седации, которая исключает травмирование. И, хотя после проведения обследования, стерилизации и вакцинации собаки, мы должны возвратить ее в то место, откуда забрали, иногда мы принимаем другое решение. Животное остается жить в приюте. Обычно это происходит, когда большая часть жителей не хотят, чтобы собака вернулась в их двор. А провести повторный отлов уже стерилизованного животного по контракту мы не можем. В прошлом году таких собак было порядка двух тысяч. Они останутся у нас на пожизненном содержании или будут пристроены в семьи.

Общая ответственность

Участники круглого стола сошлись во мнении, что проблему безнадзорных животных невозможно рассматривать в отрыве от темы ответственного отношения к братьям нашим меньшим. Ведь зачастую ряды бродячих пополняются бывшими домашними любимцами.

- Животное - это не мебель, которую можно просто передвинуть с места на место. Это живое существо, за которое отвечает ее хозяин,- подчеркнул председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев. - Важно всем вместе работать над решением этой проблемы. Важно понять, что нужно не противостоять друг другу, а быть в доброжелательном соседстве.