«Переживал за моего сына, как за родного»: в Тольятти скончался хирург Виктор Осянкин, спасший сотни жизней

Хирург из Тольятти Виктор Осянкин скончался от тяжелой болезни. Фото: Вконтакте/Медгард в Самаре и Тольятти

На 66 году ушел из жизни тольяттинский хирург Виктор Осянкин. Врач высшей квалификационной категории посвятил более 40 лет медицине. Мужчина скончался в воскресенье 12 февраля 2023. По словам знакомых Виктора Анатольевича, виной всему стала тяжелая болезнь. О трагедии сообщили его коллеги в социальных сетях.

«Спас сотни жизней»

Виктор Осянкин спас сотни жизней взрослых и детей. На счету героя в белом халате множество успешных операций, где Виктор Анатольевич проявлял себя не только, как грамотный специалист, но и как человек с большим сердцем. За каждого пациента он искренне переживал и делал все возможное, чтобы помочь.

- Каждый кто попадал в кабинет к доктору знал, что вне зависимости от вопроса, будь то плановый осмотр или обращение с серьезными жалобами, Виктор Анатольевич уделит ему максимум внимания, доберется до сути и окажет всю необходимую помощь, - пишут на официальной странице многопрофильного лечебно-диагностического комплекса Медгард, где и трудился Виктор Осянкин. - Это большая потеря для нас и всей медицинской общественности региона.

«Дочь сказала, что Виктор Анатольевич добрый, как Дедушка Мороз»

Товарищи по цеху и знакомые отмечают, что Виктор Анатольевич был очень позитивным и добрым человеком.

-Мы работали с Виктором Анатольевичем . Всегда уходил домой с улыбкой, - рассказывает Регина Полянская. - Еще я обращалась к нему по поводу ребенка, переживала, а он меня успокоил. Дочь тогда сказала, что врач добрый, как Дедушка Мороз. Очень жаль что Виктор Анатольевич ушел так рано. Он навсегда останется самым лучшим доктором.

По словам знакомых, Виктор Осянкин был тяжело болен, но при этом оставался на своем посту и продолжал помогать пациентам, за что они ему безмерно благодарны.

-Виктор Анатольевич поддержал нас, когда все отвернулись. Мой сын занимается спортивной гимнастикой, кандидат мастера спорта. Так получилось, что на тренировке он подвернул шею. Многие врачи говорили, что придется бросать спорт, мы очень испугались, - поделилась с журналистом «КП-Самара» Олеся Рафикова. - А Виктор Анатольевич нас по чуть ли не за руку водил по всем врачам, с нами ходил и на рентген, назначил грамотное лечение. Сын смог вернутся в спорт. Я помню, как он переживал за моего сына, как за родного.

Редакция «КП-Самара» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Виктора Анатольевича.