«Приревновала и схватилась за револьвер»: фаворитка атамана Семенова погубила самарского студента

Фото: из архива Г.В.Бичурова/bichurov.ru/

В День святого Валентина вспоминаем трагичные истории любви, которые произошли в Самаре в разные годы. В нашем городе кипели нешуточные страсти, о которых рассказал краевед и ведущий передачи «Самарские истории» на радио «Комсомольская правда - Самара» 98.2 FM Игорь Махтев.

Пошел на кражу ради любимой

Первая любовная история из 1873 года. Князь Николай Константинович Романов познакомился с Фанни Лир, американской актрисой и знаменитой обольстительницей, на одном из бал-маскарадов в Большой опере. Пламенный роман развивался стремительно и переходил все границы. Царскому роду не было позволено женится или выходить замуж за кого вздумается, но влюбленный князь был настроен решительно. Николай Константинович приводил Фанни в собственную квартиру. Туда однажды наведался отец молодого князя, застукав парочку.

Несколько раз влюбленные даже пытались пожениться за границей, но всегда что-то шло не так.

Когда дело дошло до царя, высшие чины стали размышлять, как излечить молодого человека от любви. Не придумали ничего лучше, чем отправить влюбленного на войну.

Хивинский поход, февраль 1873 года. Князь стал настоящим солдатом и даже был награжден «Золотой саблей», наградой за храбрость, а также получил звание полковника. Не смотря на все военные достижения, о любимой Николай не забыл.

После окончания военных действий молодой князь должен был отправиться в Петербург, но по дороге решил заехать в Самару, на тайное свидание с Фанни.

- Я жду тебя в Самаре, выезжай срочно, - написал князь в своем послании любимой.

6 июля Фанни Лир приехала в Самару. Влюбленные договорились встретиться в гостинице Аннаева, которая располагалась на нынешней площади Революции. Встречи проходили тайно. Фанни смотрела на любимого в окно номера и наблюдала, как к нему приставали поклонницы.

Роман молодого князя и американской актрисы не увенчался успехом. Решив удивить девушку, сделать милой Фанни подарок, Николай заложил в ломбард крупные бриллианты из иконы своей матушки. На следующее утро в дом к влюбленным ворвались с обыском.

Фанни чудом удалось бежать из страны, а Романова, спустя несколько недель в тюрьме, назвали сумасшедшим и выслали из столицы.

Застрелила из ревности

В 20-е годы прошлого века в Самаре была популярна песня О. Арефьева «Шарабан». Композиция была даже неким гимном подполья. Люди могли просто насвистывать эту песню и окружающие понимали, что это «свой» человек.

- Порвались струны моей гитары, когда бежала из-под Самары. Ай, шарабан мой, американка, а я - девчонка, я - шарлатанка, - пелось в песне.

История этой песни не может обойтись без упоминания Марии Глебовой, певицы-шансонетки. Многие знали ее как Марию Семеновну, а кто-то за глаза называл девушку Маша Шарабан.

В Самару уроженку Тамбовской губернии привела любовь. Девушка с юности служила горничной в семье Кашкаровых, в городе Козлов. Когда в гости к родственникам приехал Юрий Коротыгин, лицеист из Самары, то случилась любовь. Летом 1917 года Юрий забрал девушку с собой в родную волжскую столицу и научил играть на гитаре.

Счастье Юрия и Марии продлилось недолго. Когда рухнула оборона белых и красные захватили город, пара решила спасаться бегством. Юрий посадил Марию в последний вагон, а сам, не успев запрыгнуть, получил пулю.

На глазах девушки падает ее любимый, а в руках остается гитара с порванными струнами… Девушка считала, что Юрий погиб, и уехала в Сибирь

После Мария сошлась казачьим атаманом Григорием Семеновым, который воевал на стороне белых. Марию прозвали Атаманшей Машей и Королевой Байкала, она разъезжала на собственном поезде, ходила в мехах. Однако роскошная жизнь долго не продлилась – атаман завел себе новую фаворитку, а Марии пришлось уехать. Правда, не с пустыми руками.

После расставания с атаманом Семеновым ей в подарок достается крупная сумма. Девушка тратит средства не только на собственную жизнь, но и пытается помочь нуждающимся. Жизнь кидала Марию из города в город и однажды, идя по улице, она встретила того самого Юрия Коротыгина, который получил ранение в Самаре. Любовь возобновилась.

Пара бежала в Пекин, чтобы поженится. Однако судьба распорядилась иначе. За несколько дней до свадьбы, которая должна была состояться в Шанхае, Юрий встретил на улице знакомую даму и зашел к ней в гости. Мария не выдержала подобной выходки и закатила сцену ревности. Каратыгин бросил в возлюбленную фразу: «Если до свадьбы начинаются такие скандалы, что же будет потом? Мне лучше сразу застрелиться!».

Девушка была оскорблена и на эмоциях выстрелила в возлюбленного из револьвера. Юрий выжил, но остался инвалидом.

Чтобы спасти любимую из тюрьмы, Юрий взял всю вину на себя. Мария ужасно переживала и клялась посвятить всю оставшуюся жизнь уходу за ним, но была вынуждена бежать в Европу, так как полиция поняла, что характер ранения противоречит словам пострадавшего.

Возлюбленные договорились встретиться в Париже, когда Юрию станет немного лучше. Встреча так и не случилась: возлюбленный Марии скончался в дороге.

Женился на матери возлюбленной

Илья Алексеевич Шатров, известный композитор и музыкант, служил в 214 Мокшанском резервном батальоне капельмейстером. В сентябре 1906 года полк прибыл в Самару.

- Только представьте, в Струковском саду играли вальс «На сопках Маньчжурии», а его автор в белом кителе, красавец, наблюдал за этим, - смеется Игорь Махтев.

Иван Шихобалов приютил Шатрова в своем доме, но не за плату, а за музыкальные уроки для детей. Антонина Шихобалова, дочка Ивана, влюбилась в военного в белом кителе, а тот влюбился в нее. Влюбленных не смущала разница в 10 лет: Шурочке было 17, а Илье - 27.

Счастливых лет жизни влюбленные так и не прожили: их разлучила смерть. Антонина Шихобалова заболела раком брюшной полости и скоропостижно скончалась.

Евдокия Павловна Шихобалова, мать Шурочки, за один год похоронила двоих дочерей и любимого супруга.

Горе объединило Евдокию Павловну и Алексея Шатрова, между ними вспыхнули чувства. Весь род Шихобаловых встал на дыбы, но не смотря на это, паре удалось обвенчаться. В апреле 1913 года капельмейстер Илья Шатров был уволен в запас. Вплоть до Революции 1917 года он жил в Самаре. Супруги прожили вместе, пока смерть не забрала Евдокию.