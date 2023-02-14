«Котлетная отрыжка – это перебор»: мастер пирсинга откровенно рассказал, что его бесит в клиентах

Не все клиенты радуют мастеров пирсинга Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

С приближением весны людей все чаще начинает одолевать желание что-то поменять в своей внешности. Кто-то меняет цвет и длину волос, кто-то записывается к косметологу, а самые рисковые решаются на пирсинг. Волжане, конечно, далеки от племени масаи, но процедура пирсинга в губернии имеет огромную популярность. Мастера с каждым годом улучшают свой навык и стараются сделать прокол как можно качественнее и безболезненнее. Несмотря на всю душу, которую вкладывают работники бьюти-сферы в свое дело, находятся люди, позволяющие себе фривольности, грубости или шутки, оскорбляя тем самым мастера. Корреспондент «КП-Самара» выяснила, что же бесит мастеров пирсинга в клиентах.

Пирсинг «по пьяной лавочке»

Начнем, пожалуй, с алкогольного или наркотического опьянения. Конечно, нет такого, что ко мне массово приходят пьяными, но такие случаи были. Если я вижу, что человек не в адекватном состоянии - отправляю его домой, так как высока вероятность обморока, да и прокол нормально не приживется.

Был клиент, который пришел ко мне на сеанс ужасно вмазанный. Сначала я не заметил, что он не трезвый, поэтому запустил. Пока я работал с первым клиентом, он вырубился на диване. Конечно, колоть я ему ничего не стал.

Клиенты не чистят зубы

Периодически ко мне приходят на сеанс с нечищеными зубами! Это отвратительно. Одно дело, когда у человека проблемы с желудком, я понимаю, но были люди, которые даже шутили об этом. Представьте, вы работаете, а вам прилетает котлетная отрыжка. Мне, как мастеру, очень неприятно и именно по этой причине я работаю в маске.

Скидка по-братски

С позволения клиента я перехожу с ним на «ты», чтобы разрядить обстановку, так как для многих процедура пирсинга волнительна, да и так даже проще. Но некоторые персонажи не осознают грань, начинают фамильярничать и не соблюдают банальные нормы приличия. Ну, мы же не братаны, зачем переходить на личности? А потом еще и торговаться пытаются.

«Ухо отваливается»

Всегда перед сеансом я пишу рекомендации, чтобы человек чувствовал себя и во время процедуры, и после хорошо. Например, нельзя пить алкоголь, кофеин, нужно хорошо выспаться и покушать. Конечно, многие мои советы не соблюдают, почему случаются обмороки или прокол плохо приживается.

Тоже самое с заживлением. Например, татуировки заживают не тяжело, с пирсингом все абсолютно по-другому. Люди не соблюдают мои рекомендации, по уходу за проколом, почему начинаются жуткие осложнения. Пока их петух не клюнет, со мной не связываются. Но это еще ничего, потому что я провожу консультации, по просьбе клиента. Самое худшее, когда человек, расковыряет прокол так, что он похож на пятую точку мартышки и уже ухо отваливается, он умоляет помочь, а я тут уже бессильна.

Звонки в ночи

Люди не понимают, что по ночам я сплю. Обычно я общаюсь с клиентами в соцсетях, но некоторые начинают по ночам названивать мне. Если мне напишут ночью – ничего страшного, я отвечу, когда будет рабочее время, но не нужно звонить по ночам. Это же, как минимум, неприлично.

Недавно как раз был случай, мне звонила клиентка. Я не знаю, откуда у нее мой номер, сама я даю только свои соцсети. Был где-то 12 час, мне звонит номер какой-то, решила взять. В трубку орет девушка, которая вечером колола у меня хеликс (разновидность прокола, когда прокалывают верхнюю часть раковины на завитке уха, - прим. автора). Кричит, матерится, - спать не могу, все ухо ноет и болит ужасно, - я ей объясняла, что это болезненный прокол и заживать он будет долго. Худо-бедно успокоила ее, сказала выпить обезболивающее и не трогать ухо.

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