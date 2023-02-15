Тонкости перевода стрелок и выправки путей: сотрудник железной дороги рассказал о важности наставничества

Прежде чем стать руководителем, Николай Морозов прошел все профессиональные ступени. Фото: предоставлено Николаем Морозовым

Наставничество в жизни очень важно. Более опытные и умудренные люди передают нам бесценные знания, тем самым формируя нас как личности и профессионалов. Особая ответственность у тех, кто учит молодых коллег на больших, важных для общества предприятиях. Куйбышевская железная дорога - одна из крупнейших стальных магистралей Российской Федерации. Важность бесперебойной работы дороги трудно переоценить. Каждый день там работают тысячи людей, каждый на своем участке, со своей зоной ответственности. Среди них дорожный мастер Сызранской дистанции пути Куйбышевской дирекции инфраструктуры Николай Морозов.

Безопасность движения поездов - прежде всего

На железную дорогу Николай Александрович пришел в 1996 году. Вернувшись после армии в родной поселок Сборный Сызранского района, он решил пойти по стопам своих родных. Всю жизнь его дедушка отработал бригадиром пути, а сестра деда - монтером.

Николай Морозов на рабочем месте. Фото: Николая Морозова

Николай Александрович признается, что сам же он никогда в жизни не видел ни молотка, ни какого-либо другого инструмента. И ему приходилось познавать с помощью опытных коллег премудрости работы с железнодорожным полотном. Работа его увлекла, он захотел учиться дальше. А предприятие ему в этом помогало. Железнодорожное образование получил в самарском техникуме, а вот повышал квалификацию уже в учебных центрах РЖД, которые в то время только открывались. Постоянная тяга к развитию и любовь к своему делу привела его на должность дорожного мастера.

- Самое главное в моей работе - следить за безопасностью движения поездов, за охраной труда. Под моим руководством коллектив из 20 человек, - говорит Николай Морозов.

В зоне ответственности дорожного мастера станция «Сызрань 1», сортировочный парк и Сызранский парк приема. Здесь принимают проходящие поезда и распределяют их по направлениям. Чтобы составы скользили по рельсам как по маслу, проводится ежедневная обслуживающая работа: перекладываются шпалы, прокладываются и выправляются рельсы, ремонтируются стрелочные переводы.

Рубашка мокрая от пота

Коллектив постоянно пополняется молодыми сотрудниками, и к каждому из них Николай Александрович находит подход, берет над ними шефство. Учит выправке путей, смене рельс, шпал, перешивке стрелочных переводов, регулировке по шаблону.

- Элементарно почистить снег на стрелочном переводе - тоже хитрости надо знать. Ведь важно не просто расчистить, чтобы стрелки были видны, основная задача - чтобы они переводились. Если необходимо - смазать их дополнительно. Всему этому я учу новых сотрудников. Главное, чтобы у них было желание. Если вижу, что человек старается и у него есть потенциал, направляю в учебные центры РЖД, как меня в свое время направляли старшие товарищи, - делится Николай Морозов.

Николай Морозов получил награду за наставничество от РЖД Фото: Николая Морозова

Монтер пути Сызранской дистанции Александр Фролов рассказывает, что может позвонить в любое время суток Николаю Александровичу, и он обязательно возьмет трубку.

- Он всех нас заряжает работой. Требует, чтобы все было сделано как положено. Где надо подскажет, где надо объяснит. Мне было тяжело приспособиться к выправке путей, так Николай Александрович помог, рассказал, научил. И сейчас под его руководством готовлюсь стать бригадиром.

Начальник Сызранской дистанции пути Иван Иванушкин отмечает, что Николай Морозов может разглядеть в своих сотрудниках будущих руководителей и грамотно их направить.

- Помогать легко, у кого рубашка мокрая от пота, - говорит он. - У Николая Морозова она именно такая. Он сам много работает и болеет делом, поэтому и люди у него растут и становятся профессионалами. А мы как руководство со своей стороны все это видим и отмечаем. Самим хочется его быстрее обеспечить нужными материалами, поощрить материально, а как без этого? На КбшЖД есть специальная награда за наставничество, в прошлом году ее вручили Николаю Морозову. Считаю, что более чем заслуженно. По-моему мнению, он лучший дорожный мастер на дистанции.