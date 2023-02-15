«Так меня разозлили, что принесла им тухлую курицу»: откровения самарских официантов

У каждого официанта есть несколько странных историй, связанных с работой. Фото: Иван Макеев

Поднос, бабочка и натянутая улыбка. Реалии работников мест общественного питания не такие красивые, как заведения, в которых они работают. Смены по 10 часов, вечно недовольные посетители и накопившаяся усталость - спутники официантов.

Не кусай руку, которая тебя кормит: хамское поведение в ресторане может привести к испорченному ужину. В буквальном смысле. Корреспондент поговорила с официантами, которые работают в разных заведениях города. Те на правах анонимности поделились своими самыми странными историями и рассказали, что их раздражает в клиентах.

Клиент шлепнул меня

Я не долго проработала официанткой, психика уже не выдерживала. Вечно орущие гости, хамское отношение к тебе. Помню случай, когда пришла компания, казалось бы, интеллигентных мужчин. Они сделали чек в 30 тысяч рублей. Я весь вечер бегала к ним то с одним блюдом, то с другим, с коктейлями, настойками и закусками. Поначалу все было хорошо, они были вежливы и доброжелательны. Мужчины обращались ко мне «дорогая», «милая», «Анечка» и т.п.

Под конец застолья, понятное дело, все были, как говорится, в дрова, тут-то и начался кошмар. Подойдя очередной раз за пустыми бокалами, я почувствовала как один из этих персонажей шлепнул меня по пятой точке, отпуская при этом липкие подкаты. Я ужасно удивилась, бросила на него взгляд и попросила больше такого не делать, на что получила кучу извинений. На всякий случай я попросила барменов проследить за ними и в случае чего нажать кнопку охраны. В следующий раз, когда я подошла к столику, один из них схватил меня за руку, а затем встал и притянул за талию к себе, шепнув на ухо, - давай я заплачу в два раза больше, а ты поедешь с нами. Я ужасно перепугалась, но благо их вовремя остановил охранник.

Женщина забрала мои чаевые

Чаевые – выбор гостей, но многие считают, что их не нужно оставлять, так как у официанта и так есть заработная плата, но не все понимают, что ставка маленькая и по большей части наш заработок зависит от чая. У меня были часто случаи, когда приходили парочки на свидание, заказывали миллиард блюд, а чай в итоге уходил с ними. Недавно была ситуация, когда мужчина заплатил и сверху положил чаевые. Когда молодой человек отлучился в уборную, его дамочка благополучно положила себе в карман мои деньги и спокойно ушла.

Гости назвали жирной

Бывало, что меня оскорбляли. Обычно это женщины за 40, которые почему-то смотрят на тебя свысока. Ты принимаешь заказ, что-то спрашиваешь, пытаешься что-то уточнить, а они просто смеются. Помню на одной смене я приняла заказ, отошла от гостей на пару шагов и услышала, как они называли меня жирной и сделали предположение, что я сплю с каждым встречным. Меня это ужасно разозлило, поэтому курица в кесадилье, которую я им принесла, была тухлой.

Туристы из Европы

Одно время я работала в небольшом уютном ресторанчике. К нам часто заглядывали туристы, которые останавливались в гостинице неподалеку. Бывало, выпивали, некоторые даже лишнего, но все было прилично. До одного случая.

Вечером к нам заглянула компания мужчин из Европы. Одеты прилично, улыбчивые, веселые, вежливые. Заказали сначала поесть, потом взяли выпить. Много не пили, больше разговаривали и смеялись. Иногда перекидывались парой фраз с официантами и барменом, говорили, что у нас здесь красиво, но дома лучше.

Прошел час, другой, третий. Компания туристов и не думала расходиться. Мы тогда работали до последнего клиента, это значит, что пока они не расплатятся и не уйдут, мы обязаны быть на работе.

Где-то около полуночи мы сказали, что кухня закрывается, туристы покивали и ответили, что кухня им больше не нужна, они будут только пить. И они пили. Долго, часов до пяти утра вливали все, чтобы было у бармена.

Когда эта компания прилично накидалась, то начала искать себе приключений. Мужчины полезли приставать к девушкам-официанткам, которые послушно ждали в зале, когда туристы устанут и уйдут. Посетители начали распускать руки, за нас вступились охрана, бармен и мужчины-официанты. Завязалась потасовка. Посетителей быстро успокоили и попросили уйти.

Все это время один из туристов сидел за столом и молча наблюдал за происходящим. Кто бы мог подумать, что этот спокойный дядечка окажется самым неадекватным.

Когда его приятелей выпроваживали, он поднялся из-за стола, спустил штаны, присел и… Пожалуй, дальше я рассказывать не буду. Были в шоке даже его пьяные приятели.

Гость НЕ всегда прав

Я работаю в азиатском ресторане, у нас априори большинство блюд острые, но мы предупреждаем об этом гостей. Девушка заказала у меня бурито, я предупредила об остроте, на что получила ответ, мол, все выдержу. Приношу блюдо, проходит, буквально, минут 5, ко мне подходит моя коллега и просит подойти к этому же столику. Честно, я просто выпала с того, как эта особа на меня орала.

- Что вы мне принесли? У меня весь рот горит! Вы не предупреждали меня об этом! - кричала гостья.

Я попыталась уладить конфликт, унесла блюдо и попросила поваров сделать такое же, только без острого соуса.

Попытка номер два не увенчалась успехом. Рецепторы посетительницы, видимо, настолько были раздражены, что даже абсолютно не острое блюдо ей показалось таковым. Терпеть оскорбления и глупость девушки я не стала, почему просто позвала администратора.

Кричал от голода

В позиции нашего меню есть оладьи, которые готовятся 15 минут. Их заказал мужчина, который прождал их минут 30 из-за загруженности кухни. Ожидание безумно разозлило его, и он начал кричать на меня, говорить, что откажется от блюда, что я неумелая девица, не способная принять и отдать заказ и все в таком духе. Я тогда бегала то на кухню, то к нему и приносила кучу извинений.

В итоге оладьи мужчина получил, с удовольствием съел, а потом, видимо, понял, что перегнул.

- Девушка, извините меня, пожалуйста, я был очень голоден, поэтому не сдержался, - сказал он тогда.

Ситуация очень неприятная, но зато он оставил приличные чаевые.