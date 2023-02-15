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Общество15 февраля 2023 7:33

Талант не спрячешь за решеткой: ТОП-5 товаров, которые делают зеки в самарских тюрьмах

В Самарской области состоялась выставка товаров, которые производят в исправительных учреждениях
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Самые необычные вещи, которые делают заключенные в Самаре

Самые необычные вещи, которые делают заключенные в Самаре

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

УФСИН России по Самарской области вот уже много лет успешно реализуют свое производство бытовой химии, мебели, одежды и многого другого. В самарских тюрьмах есть талантливые умельцы, которые могут работать не только на сложном оборудовании, но и делать невероятные вещи своими руками. Руководство УФСИН поддерживает заключенных, и раз в квартал устраивает выставку продукции, чтобы привлечь новых клиентов. «КП-Самара» собрала ТОП-5 самых необычных товаров, которые производятся в самарских тюрьмах.

70% всех заключенных в Самарской области задействованы на производствах в колониях

70% всех заключенных в Самарской области задействованы на производствах в колониях

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ни для кого не секрет, что в местах лишения свободы люди начинают все чаще обращаться к вере. Именно вера помогает заключенным осознать свои ошибки и встать на путь исправления. Самарские православные заключенные делают церковную утварь своими руками. На выставке-ярмарке в УФСИН по Самарской области журналисты «Комсомольской правды» не смогли пройти мимо рукописных икон и пасхальных яиц из дерева. Зеки с художественным талантом вручную расписывают яйца и пишут иконы с ликами святых.

В тюрьмах много внимания уделяется вере

В тюрьмах много внимания уделяется вере

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Среди осужденных в колониях есть много умельцев, которые мастерски работают с деревом. Ранее «КП-Самара» побывала на мебельном производстве в ИК-6, но кто бы мог подумать, что эти люди могут так филигранно вырезать невероятные сувениры из дерева. Наше внимание привлекли разнообразные шкатулки, замысловатые узоры.

Невероятная резьба по дереву

Невероятная резьба по дереву

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На выставке было много деревянных товаров, которые заключенные делают своими руками. Среди них - традиционные шахматные доски, разнообразные предметы декора, мебель. Ключница в виде тигра заслуживает особого внимания. Такой вещицы вы не найдете ни в одном магазине.

Такого не найдешь в самарских масс-маркетах

Такого не найдешь в самарских масс-маркетах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Журналист «Комсомолки» не смогла пройти мимо шахматного стола с выжженными узорами и самодельными фигурами. Стол глубоко запал в душу, поэтому наш спецкор уехала с выставки не с пустыми руками.

- Это просто невероятная вещь! Мой отец и сын очень любят играть в шахматы и часто устраивают турниры. Теперь будут играть на красивом столе с резными фигурками. Скоро День защитника Отечества, вот и с подарком определилась, - восторгается неожиданной, но очень стильной и полезной покупкой журналист.

Журналист КП-Самара не устоял перед резным шахматным столом

Журналист КП-Самара не устоял перед резным шахматным столом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не только с деревом искусно работают осужденные, на выставке было представлено много работ из металла. Кованые садовые стулья, столики, подставки для цветочных горшков и винных бутылок – все это выполнено вручную. В самарских колониях налажено производство кованых ограждений, где заказчик может самостоятельно выбрать дизайн и цвет изделия.

Осужденные мастерски работают с металлом

Осужденные мастерски работают с металлом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В женских колониях успешно развивается швейное производство. Заключенные шьют одежду, предметы быта, постельное белье и даже сумки. Как рассказали представители швейных цехов, в самарских колониях можно даже делать заказы на индивидуальный пошив. На глаза журналистам на выставке попались яркие рюкзаки-мешки. Интересный дизайн не оставит никого равнодушным, с таким аксессуаром сложно будет остаться незамеченным на городских улицах.

Веселые рюкзачки поднимают настроение

Веселые рюкзачки поднимают настроение

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- На базе УФСИН заключенные могут получить специальное образование и освоить новую профессию. В ПТУ проводится обучение по 15 рабочим специальностям, которые необходимы для работы на производствах при исправительных учреждениях. Осужденные мотивированы заработной платой, с которой они выплачивают судебные задолженности или тратят на свои личные нужды, - говорит и.о. начальника УФСИН России по Самарской области Евгений Заярко.

УФСИН Самарской области представляет большой спектр различных товаров

УФСИН Самарской области представляет большой спектр различных товаров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Познакомиться со всем спектром товаров, которые производят в самарских колониях, можно в главном управлении на улице Куйбышева 42,а. В специализированном магазине можно сразу оформить заказ или приобрести понравившийся товар, который есть в наличии.

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