Талант не спрячешь за решеткой: ТОП-5 товаров, которые делают зеки в самарских тюрьмах

Самые необычные вещи, которые делают заключенные в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

УФСИН России по Самарской области вот уже много лет успешно реализуют свое производство бытовой химии, мебели, одежды и многого другого. В самарских тюрьмах есть талантливые умельцы, которые могут работать не только на сложном оборудовании, но и делать невероятные вещи своими руками. Руководство УФСИН поддерживает заключенных, и раз в квартал устраивает выставку продукции, чтобы привлечь новых клиентов. «КП-Самара» собрала ТОП-5 самых необычных товаров, которые производятся в самарских тюрьмах.

70% всех заключенных в Самарской области задействованы на производствах в колониях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ни для кого не секрет, что в местах лишения свободы люди начинают все чаще обращаться к вере. Именно вера помогает заключенным осознать свои ошибки и встать на путь исправления. Самарские православные заключенные делают церковную утварь своими руками. На выставке-ярмарке в УФСИН по Самарской области журналисты «Комсомольской правды» не смогли пройти мимо рукописных икон и пасхальных яиц из дерева. Зеки с художественным талантом вручную расписывают яйца и пишут иконы с ликами святых.

В тюрьмах много внимания уделяется вере Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Среди осужденных в колониях есть много умельцев, которые мастерски работают с деревом. Ранее «КП-Самара» побывала на мебельном производстве в ИК-6, но кто бы мог подумать, что эти люди могут так филигранно вырезать невероятные сувениры из дерева. Наше внимание привлекли разнообразные шкатулки, замысловатые узоры.

Невероятная резьба по дереву Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На выставке было много деревянных товаров, которые заключенные делают своими руками. Среди них - традиционные шахматные доски, разнообразные предметы декора, мебель. Ключница в виде тигра заслуживает особого внимания. Такой вещицы вы не найдете ни в одном магазине.

Такого не найдешь в самарских масс-маркетах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Журналист «Комсомолки» не смогла пройти мимо шахматного стола с выжженными узорами и самодельными фигурами. Стол глубоко запал в душу, поэтому наш спецкор уехала с выставки не с пустыми руками.

- Это просто невероятная вещь! Мой отец и сын очень любят играть в шахматы и часто устраивают турниры. Теперь будут играть на красивом столе с резными фигурками. Скоро День защитника Отечества, вот и с подарком определилась, - восторгается неожиданной, но очень стильной и полезной покупкой журналист.

Журналист КП-Самара не устоял перед резным шахматным столом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не только с деревом искусно работают осужденные, на выставке было представлено много работ из металла. Кованые садовые стулья, столики, подставки для цветочных горшков и винных бутылок – все это выполнено вручную. В самарских колониях налажено производство кованых ограждений, где заказчик может самостоятельно выбрать дизайн и цвет изделия.

Осужденные мастерски работают с металлом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В женских колониях успешно развивается швейное производство. Заключенные шьют одежду, предметы быта, постельное белье и даже сумки. Как рассказали представители швейных цехов, в самарских колониях можно даже делать заказы на индивидуальный пошив. На глаза журналистам на выставке попались яркие рюкзаки-мешки. Интересный дизайн не оставит никого равнодушным, с таким аксессуаром сложно будет остаться незамеченным на городских улицах.

Веселые рюкзачки поднимают настроение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- На базе УФСИН заключенные могут получить специальное образование и освоить новую профессию. В ПТУ проводится обучение по 15 рабочим специальностям, которые необходимы для работы на производствах при исправительных учреждениях. Осужденные мотивированы заработной платой, с которой они выплачивают судебные задолженности или тратят на свои личные нужды, - говорит и.о. начальника УФСИН России по Самарской области Евгений Заярко.

УФСИН Самарской области представляет большой спектр различных товаров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Познакомиться со всем спектром товаров, которые производят в самарских колониях, можно в главном управлении на улице Куйбышева 42,а. В специализированном магазине можно сразу оформить заказ или приобрести понравившийся товар, который есть в наличии.

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