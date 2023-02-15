Полицейские спасли маленькую девочку от родителей-наркоманов в Самарской области

Женщине грозит административная ответственность за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В интернете появилась информация, что в одной из квартир Промышленного района Самары наркоманы устроили «притон» в подъезде дома. При этом с ними живет маленький ребенок. Полицейские провели проверку публикации и спасли 11-летнюю девочку от неблагополучной семьи.

Соседи обеспокоились условиями жизни ребенка

В сообществе «Подслушано Промышленный район Самара» 15 января 2023 года появилась публикация с призывом о помощи. Автор поста жаловалась на соседей-наркоманов, в семье которых живет ребенок.

— Толпы наркоманов оккупируют подъезд, на территории валяются шприцы. Соседи устали от такой замечательной парочки, — пишет самарчанка.

Эту информацию увидели сотрудники полиции в ходе ежедневного мониторинга сети интернет. В результате была проведена тщательная проверка. Полицейские опросили родителей, их родственников и соседей, провели осмотр квартиры.

Судимы за наркотики

По данным правоохранителей, 45-летняя мать девочки в 2013 и 2021 годах была осуждена за незаконный оборот наркотиков. К тому же сейчас она состоит на учете в наркологическом диспансере. Ее 36-летний сожитель имеет судимости за разбой и хранение наркотиков. Суд обязал его пройти лечение от наркомании.

В ходе обследования квартиры, где проживает семья, и исследования их одежды полицейские запрещенных веществ не нашли. Также мужчина и женщина прошли медицинское освидетельствование. У них подтвердились клинические признаки, которые предполагают состояние опьянения.

В настоящее время проводится исследование биологического материала, по результатам него примут процессуальное решение. В полиции отмечают, что заявления от соседей неблагополучной семьи не поступали. Помимо этого, не подтвердилась информация, что парочка занимается сбытом наркотиков по месту жительства.

Ребенка забрали из семьи

Женщине грозит административная ответственность за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Также самарчанку поставили на учет в ПДН. Что касается 11-летней девочки, то ее забрали из семьи. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних пообщались с ней и оказали всю необходимую помощь.

— В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает. Девочка находится в одном из реабилитационных центров города, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать причины и обстоятельства произошедшего.

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