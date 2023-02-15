Пенсия с процентами: какие дополнительные возможности открывает замена соцкарт на карту жителя Самарской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До конца 2023 года жители региона, которые пользуются социальными картами, в том числе с льготным проездом в транспорте, должны заменить их на единую Картужителя Самарской области. 13 февраля в медиацентре «КП-Самара» эксперты рассказали, как это сделать и какие дополнительные возможности новый инструмент открывает перед горожанами.

«К росту готовы»

Как отметил заместитель председателя правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской областиКонстантин Пресняков, Карта жителя завоевала немалую популярность у самарцев – заявки на её оформление уже подали более 50 тысяч человек. Однако потребность гораздо больше – по данным министерства социально-демографического развития, в регионе соцкартами владеютболее 400 тысяч человек, из них более 150 тысяч используют льготное транспортное приложение.

Сам процесс замены одной карту на другую очень простой: достаточно обратиться в один из банков-участников проекта, либо подать заявку через портал https://card.samregion.ru.

Одним из первых банков в Самарской области, который в 2021 году присоединился к проекту «Карта жителя», стал ВТБ.На сегодня на него приходится две трети всех выданных карт.

- Мы видим рост интереса самарцев в проекту Карта жителя, - отметил управляющий ВТБ по Самарской области Максим Папков. – На конец 2022 года в ВТБ обратилось 28 тысяч самарцев для оформления карты жителя. Понимая, что на 2023 год запланировано расширение функционала карты, мы заранее подготовили инфраструктуру и специалистов для работы в условиях повышенного спроса: только за январь 2023 года мы зафиксировали его 10-ти кратный рост к декабрю.С начала года в ВТБ поступило 7760 заявок на ее оформление.

Для выдачи Карты жителя достаточно иметь при себе всего три документа – паспорт, полис ОМС и СНИЛС. На выпуск карты потребуется две недели, поэтому лучше позаботится о её оформлении заблаговременно.

- Оформить Карту жителя в ВТБ можно не только в частном порядке, но и через предприятие-работодателя. Если у организации уже есть договор на зарплатное обслуживание с банком, то достаточно просто отнести заявление в бухгалтерию, и организация отправит нам списки всех желающих единым реестром. В этом случае ездить в отделение банка не нужно. Для удобства сотрудников мы организуем выдачу карт на предприятии в согласованный день и время, - пояснил Максим Папков. – Если договора еще нет, то наш менеджер готов провести консультацию и подробно все рассказать.

Важно отметить, что выдача и обслуживание Карты жителя в ВТБ бесплатны, а срок ее действия не ограничен.

Льготы, скидки и доход

Региональные власти объясняют необходимость замены соцкарт на Карту жителя её удобством и функциональностью.

- По сути, Карта жителя – это банковская карта с массой дополнительных функций, - отметил Константин Пресняков. – Она способна заменить сразу несколько разных карт. На нее записывается транспортное приложение с возможностью льготного проезда, данные полиса ОМС, ее можно будет использовать при выписке электронного рецепта и в качестве ключа для входа в подъезд, на котором установлен «умный домофон». Держатели Карты жителя получают целый ряд преференций и льгот у партнеров, среди которых учреждения культуры, магазины, спортивные центры, а один из мобильных операторов предоставит им скидки на сотовую связь.

Дополнительные возможности пользователям Карты жителя предлагают и банки-участники проекта. Так, ВТБ предоставляет специальные условия для пенсионеров.

– Например, граждане, оформившие получение пенсии на Карту жителя, выпущенную ВТБ,получают 7% годовых на остаток по счету до 100 тысяч рублей, а так же будут застрахованы от мошенников в пределах этой суммы - отметил Максим Папков. – Тогда эти деньги приносят доход.На Карту жителя можно перевести не только пенсии, но и зарплату и социальные пособия. Это удобно и выгодно, так как вы сможете оплачивать услуги ЖКХ и снимать наличные в любых банкоматах без комиссии. Кроме этого у владельцев уникального пластика от ВТБ есть возможность получить скидку по кредитам.

При этом все возможности льготного проезда для держателей Карты жителя сохраняются. Главное – при оформлении карты напомнить, что вам положена льгота.

- Важный момент: при оформлении льготного проезда понадобится пополнять соответствующее приложение на 270 рублей, чтобы получить 90 поездок,- напомнил Константин Пресняков. – Автоматически с Карты жителя эти деньги списываться не будут, даже если вы получаете на нее зарплату или пенсию.